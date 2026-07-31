Cả gia đình liên tục đổ bệnh không tìm ra nguyên nhân sau khi đi thuê nhà: Bí mật ẩn sau bức tường bị chủ nhà che giấu

Sau khi chuyển vào nhà thuê, cả gia đình liên tục xuất hiện các triệu chứng như ho, khó chịu đường hô hấp.

Một phụ nữ họ Lý tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc cùng gia đình sau khi chuyển vào nhà thuê đã liên tục xuất hiện các triệu chứng như ho, khó chịu đường hô hấp, dù nhiều lần đi khám nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Theo Sohu đưa tin, cô Lý cho biết sau khi gia đình chuyển vào ở, người lớn và trẻ nhỏ lần lượt xuất hiện triệu chứng khó chịu đường hô hấp, thậm chí phải đến bệnh viện xông khí định kỳ nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Gần đây, Thâm Quyến thường xuyên có mưa, cô phát hiện lớp giấy dán tường trong nhà ngày càng ngả đen. Sau khi trao đổi với chủ nhà và xé lớp giấy dán tường ra, cô mới bàng hoàng thấy toàn bộ bề mặt tường phủ kín vệt mốc dày đặc.

Mảng tường bị nấm mốc nhiều năm

Cô Lý sau đó đã mời thợ tẩy mốc chuyên nghiệp đến kiểm tra. Người này xác nhận những vệt nấm mốc này không phải mới xuất hiện gần đây mà đã tồn tại nhiều năm, lớp giấy dán tường chỉ được dùng trong thời gian dài để che đậy tình trạng tường bị thấm nước và ẩm mốc.

Sau khi phát hiện tình trạng căn nhà, gia đình cô Lý đã chủ động chuyển đi vào ngày 22 tháng 7, dù hợp đồng thuê nhà đến ngày 30 tháng 8 mới hết hạn. Cô yêu cầu chủ nhà hoàn trả lại phần tiền thuê còn lại cùng tiền cọc tổng cộng 8.300 nhân dân tệ (khoảng 29 triệu đồng). Tuy nhiên, chủ nhà từ chối hoàn tiền, đồng thời cho rằng nếu không phải do người thuê khăng khăng đòi tẩy mốc thì "trực tiếp sơn một lớp sơn lên là giải quyết xong", đồng thời yêu cầu cô Lý phải tự chi trả chi phí tẩy mốc.

Gia đình phải chuyển đi ngay lập tức sau khi phát hiện sự thật

Bên cạnh việc không thể lấy lại tiền cọc và tiền thuê nhà, gia đình cô Lý còn không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào cho các chi phí phát sinh như tiền khám chữa bệnh, chi phí chuyển nhà và tiền thuê chỗ ở tạm thời.

Các chuyên gia cảnh báo rằng nấm mốc bên trong tường sẽ liên tục phát tán lượng lớn bào tử, việc hít phải trong thời gian dài có thể dẫn đến viêm mũi, ho và các bệnh đường hô hấp khác. Người cao tuổi, trẻ em và những người có hệ miễn dịch yếu là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất.

Ngoài ra, một số loại nấm mốc còn có thể sinh ra độc tố nguy hiểm, chẳng hạn như độc tố aflatoxin do nấm mốc sản sinh, vốn được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư hàng đầu. Nếu tiếp xúc trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan, tổn thương hệ thần kinh, thậm chí gia tăng nguy cơ mắc ung thư. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân nếu phát hiện tường nhà có hiện tượng ẩm mốc, thấm nước thì nên xử lý và cải thiện môi trường sống càng sớm càng tốt, tránh để bản thân tiếp xúc với nấm mốc trong thời gian dài.

Nguồn: ETtoday