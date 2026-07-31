Người giúp việc ăn cắp nhiều lần nhưng đều được chủ tha thứ, 1 tuần sau thì chuyện đáng sợ xảy ra

Vụ việc xảy ra tại Singapore khiến dư luận nước này không khỏi bàng hoàng.

Mới đây, một vụ án tại Singapore vừa được đưa ra tòa xét xử, khiến cho dư luận không khỏi rúng động. Bị cáo là người giúp việc, còn nạn nhân chính là chủ nhà của cô ta. Câu chuyện cho thấy những mặt tối trong nhân cách của con người có thể gây ra hậu quả đáng sợ đến mức nào, và không phải lúc nào lòng khoan dung cũng là điều tốt.

Bị kết án tù chung thân vì làm chủ ngạt thở đến tử vong



Một người giúp việc Indonesia đã bị kết án tù chung thân vì hành vi làm ngạt thở người chủ lớn tuổi tại căn hộ của ông ở Bishan, Singapore sau khi ông chất vấn cô về việc lấy trộm trang sức của vợ ông.

Trong phiên xét xử vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Sumiyati, một công dân Indonesia 53 tuổi, đã nhận tội giết người (gây ra cái chết cho một người đàn ông 73 tuổi) và thẩm phán đã tuyên bị cáo tội danh này.

Trong phần trình bày xin giảm nhẹ hình phạt do luật sư đọc trước tòa, bị cáo Sumiyati đã bật khóc tại tòa, khai rằng mình đã bị thôi miên bởi tà thuật của một người ở Indonesia vào khoảng thời gian xảy ra vụ án.

Tuy nhiên, khi thẩm phán hỏi liệu vụ giết người có phải là hành động tự nguyện do cô ta tự thực hiện hay không, Sumiyati đã trả lời "có" thông qua luật sư của mình.

Vụ việc xảy ra tại một khu chung cư tại Singapore. (Nguồn ảnh: The Straits Times)



Được biết, Sumiyati làm việc cho gia đình người quá cố vào thời điểm xảy ra vụ việc ngày 28 tháng 4 năm 2022. Cô ta được con gái của người đàn ông này thuê vào tháng 9 năm 2019 để chăm sóc ông. Người quá cố phải sử dụng xe lăn do gặp khó khăn trong việc đi lại. Các công việc khác của cô bao gồm dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn.

Từ thời điểm đó cho đến ngày xảy ra vụ án, cô ta sống cùng người quá cố, vợ và con gái của ông tại căn hộ của họ ở Block 222, số 23 phố Bishan.

Theo cáo trạng, cô ta không có bất kỳ phàn nàn nào về chủ nhà. Bị cáo cho biết người quá cố rất chu đáo và dịu dàng với cô ta. Gia đình cũng hài lòng với hiệu quả công việc của cô ta. Khi hợp đồng của cô ta sắp hết hạn vào năm 2022, Sumiyati muốn nghỉ việc và trở về Indonesia, nhưng ông chủ nhà đã thuyết phục cô ta ở lại. Cô ta đồng ý vì cần tiền để nuôi con nhỏ và chính lời mời này đã mở đầu cho chuỗi những sự việc không ngờ về sau.



Lên kế hoạch sát hại chủ nhà



Trong những lần khác nhau từ ngày 12 đến 21 tháng 4 năm 2022, Sumiyati đã trộm ba chiếc nhẫn vàng, một chiếc vòng tay vàng và một đôi bông tai vàng của vợ chủ nhà, biết rằng chúng được cất trong ngăn kéo không khóa.

Cô ta đã bán những món đồ đó tại một tiệm cầm đồ gần đó để lấy tiền mặt. Khi vợ chủ nhà đối chất, cô ta đã đưa lại giấy tờ cầm đồ và nói rằng sẽ chuộc lại số tiền đã mất vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2022.

Gia đình quyết định không trình báo cảnh sát sau khi chủ nhà nói rằng sẽ cho cô ta một cơ hội chuộc lỗi. Đến nay, Sumiyati vẫn chưa bồi thường cho người vợ số trang sức bị đánh cắp, trị giá khoảng 1.470 đô la Singapore (tương đương khoảng 30 triệu VNĐ).

Vào chiều ngày 28 tháng 4 năm 2022, chủ nhà lại bắt đầu tra hỏi Sumiyati trong khoảng 30 phút về việc cô ta lấy trộm trang sức của vợ ông.

Cô ta cảm thấy tức giận vì bị buộc tội trộm cắp và bị ông cằn nhằn không ngớt, đồng thời lo sợ sẽ bị báo cảnh sát.

Cô ta đã cân nhắc một số phương án để sát hại nạn nhân, bao gồm đâm hoặc bóp cổ, nhưng cuối cùng quyết định dùng gối để làm ngạt thở ông. Làm cách này, cô sẽ không phải nhìn thấy mặt nạn nhân hay cảm thấy day dứt khi ra tay sát hại ông.

Cô ta cũng nghĩ rằng cách này sẽ không để lại thương tích trên cơ thể nạn nhân, và người khác có thể sẽ tin rằng ông qua đời vì tuổi cao sức yếu nếu không thấy dấu vết thương tích nào.

Theo bản cáo trạng, cô ta đã dùng gối che mặt và làm ngạt thở nạn nhân trong khoảng 30 phút.

Sau đó, cô ta thu dọn đồ đạc, lấy trộm 70 đô la Singapore tiền mặt, hai chiếc điện thoại và một đôi bông tai của vợ nạn nhân. Sau đó, cô đã mang một trong hai chiếc điện thoại đi cầm cố lấy 20 đô la Singapore.

Vợ của nạn nhân phát hiện chồng mình đang nằm bất tỉnh trong căn hộ và đã gọi xe cấp cứu. Các nhân viên y tế xác nhận ông đã tử vong tại hiện trường. Sumiyati bị cảnh sát bắt giữ vào ngày hôm sau.

Bị cáo được cho là nạn nhân của các vụ lừa đảo

Trong phần trình bày các tình tiết giảm nhẹ, luật sư của Sumiyati cho biết bà đã trải qua vài cuộc hôn nhân không thành, trong đó cuộc hôn nhân đầu tiên cô ta từng là nạn nhân của bạo lực gia đình do người chồng cũ gây ra.

Luật sư nói thêm rằng bị cáo lớn lên tại một ngôi làng ở Indonesia và khả năng sử dụng tiếng Anh rất hạn chế. Tại tòa, bị cáo giao tiếp thông qua một phiên dịch viên tiếng Indonesia và luật sư của mình.

Tòa án tối cao Singapore. Nguồn ảnh: Channel News Asia.



Bị cáo chỉ được đi học đến năm 14 tuổi (hết bậc tiểu học) rồi phải nghỉ học do hoàn cảnh tài chính gia đình. Cô ta cũng cho biết mình từng là nạn nhân bị lừa đảo bởi ba người đàn ông khác nhau tại Indonesia.

Cô ta từng nảy sinh tình cảm với người đàn ông đầu tiên dù chưa bao giờ gặp mặt và chỉ trò chuyện qua điện thoại. Sau khi hứa hẹn kết hôn, người này đã thuyết phục cô ta chuyển 25 triệu rupiah (tương đương khoảng 35 triệu VNĐ) cho hắn rồi cắt đứt liên lạc.

Sau đó, Sumiyati gặp một người đàn ông khác mà cô ta tin là có khả năng sử dụng tà thuật; bà đã chuyển cho người này 60 triệu rupiah (tương đương khoảng 87 triệu VNĐ) để nhờ y dùng phép thuật khiến người đàn ông đầu tiên phải cưới cô ta.

Tại tòa, thẩm phán đã nhiều lần làm rõ liệu việc Sumiyati khai rằng mình bị người đàn ông này dùng tà thuật thôi miên để sát hại nạn nhân có hàm ý rằng bị cáo hành động một cách vô thức hay không.

Nói cách khác, liệu vụ giết người có phải là hành động tự nguyện do chính cô ta chủ động thực hiện hay không. Thông qua luật sư, Sumiyati đã xác nhận điều này.

Bên công tố chấp nhận lời khai của Sumiyati về việc cô ta từng bị lừa đảo, nhưng lập luận rằng những tình tiết này chỉ là bối cảnh "không liên quan trực tiếp" đến các vụ trộm cắp, động cơ gây án và chính hành vi giết người sau đó.

Bản án dành cho kẻ thủ ác



Trong bản án, thẩm phán đã xem xét báo cáo tâm thần học trước đó của Viện Sức khỏe Tâm thần Singapore (IMH) đánh giá Sumiyati không bị khuyết tật trí tuệ và không bị bệnh tâm thần vào thời điểm phạm tội.

Một bác sĩ đã chẩn đoán cô ta có chức năng trí tuệ ở mức ranh giới, nhưng thẩm phán và bên công tố lập luận rằng điều đó không liên quan đến vấn đề tội lỗi của tội ác.

Khi xem xét có nên tuyên án tử hình hay không, thẩm phán cho rằng mức độ lên kế hoạch là hạn chế — Sumiyati đã lên kế hoạch một cách bột phát vào chiều hôm đó sau khi tức giận vì bị vu oan.

Cuối cùng, thẩm phán đã tuyên án tù chung thân đối với Sumiyati, tính từ ngày bị tạm giam vào ngày 30 tháng 4 năm 2022.



Luật sư của Sumiyati cho biết ông được thân chủ thông báo rằng cô ta "gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến gia đình nạn nhân" và mong nhận được sự tha thứ của họ.

(Theo Mothership)