Nghi ngờ người giúp việc trộm tiền, chủ nhà giăng bẫy và cái kết khiến kẻ gian rơi vào tình cảnh ê chề

Vụ việc xảy ra tại Singapore và hành động của chủ nhà được nhiều cư dân mạng khen ngợi là vô cùng thông minh.

Mới đây, vụ việc một người giúp việc bán thời gian tại Singapore bị kết án 2 tuần tù giam do tội ăn cắp tiền của chủ nhà đã khiến dư luận nước này chú ý. Điều đáng nói là chủ nhà sau khi nghi ngờ đã có một màn giăng bẫy hoàn hảo khiến kẻ xấu phải lộ diện và được nhiều người khen ngợi. Câu chuyện cũng là bài học cho những kẻ bất lương hãy từ bỏ ý định để tránh gặp hậu quả.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết vụ việc mới xảy ra tại Singapore vào hồi tháng 6 vừa qua. Theo đó, một phụ nữ Singapore đã nghi ngờ một người giúp việc bán thời gian đang ăn cắp tiền của mình.

Nghi ngờ người giúp việc lấy tiền, chủ nhà giăng ra cái bẫy hoàn hảo

Được biết, Nant Aye Thandar Soe, 30 tuổi, quốc tịch Myanmar, đã làm việc bán thời gian tại nhà người phụ nữ ở Bedok South Avenue 3 từ tháng 9 năm 2025, theo báo Shin Min Daily News.

Nant được ký hợp đồng thông qua Helpling, một dịch vụ cung cấp người giúp việc bán thời gian đến nhà khách hàng. Theo báo cáo, Nant Aye Thandar Soe dọn dẹp nhà cửa mỗi thứ Năm hàng tuần và được phép vào mọi căn phòng trong nhà.

Ngày 27 tháng 5 vừa qua, người phụ nữ phát hiện một số tiền mặt bị mất trong túi xách và nghi ngờ Nant Aye Thandar Soe đã lấy trộm. Để bắt quả tang, người phụ nữ đã giăng bẫy bằng camera và đánh dấu các tờ tiền mệnh giá 50 đô la Singapore.

Ngày hôm sau, 28 tháng 5, lắp đặt camera an ninh trong nhà và ghi lại số seri của 20 tờ tiền mệnh giá 50 đô la Singapore. Sau đó, cô bỏ tiền mặt vào ví trong túi xách và để túi ở góc phòng. Cuối cùng, cô đã bắt được quả tang người giúp việc đang lấy trộm tiền của mình.

Trước bằng chứng không thể chối cãi, bị cáo đã phải nhận tội.

Cái kết đắng cho kẻ trộm cắp

Được biết hôm 28/5, khi Nant Aye Thandar Soe đến nhà vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều để bắt đầu ca làm việc, cô ta nhận thấy chiếc túi xách của chủ nhà bị mở và lấy ví ra. Sau đó, cô ta đã ăn trộm 3 tờ tiền mệnh giá 50 đô la Singapore (tương đương hơn 3 triệu VNĐ) trước khi tiếp tục công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảng 8 giờ tối, người phụ nữ kiểm tra túi xách và phát hiện số tiền bị mất. Cô hỏi Nant Aye Thandar Soe và người này đã phải thừa nhận hành vi của mình bằng cách đưa ra 4 tờ tiền mệnh giá 50 đô la Singapore từ trong túi. Ba tờ là tiền bị đánh cắp từ người phụ nữ, còn tờ thứ tư là của cô ta.

Người phụ nữ sau đó đã gọi cảnh sát. Tại phiên tòa được mở vào ngày 15/6 vừa qua, Nant Aye Thandar Soe đã nhận tội, nhưng xin giảm nhẹ hình phạt để được về nhà sớm hơn. Do không có tiền án tiền sự, cô ta bị kết án 2 tuần tù giam.

Tuy nhiên, cô ta đã bị sa thải và cấm vĩnh viễn khỏi Helpling, một phát ngôn viên của nền tảng cho biết. Theo Shin Min, người phát ngôn cho biết thêm rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đều trải qua quá trình kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt và đào tạo trước khi được phép tham gia nền tảng.

Helpling rất coi trọng sự an toàn và quyền riêng tư của người dùng và hiện đang tìm cách tăng cường các biện pháp kiểm soát, công ty cho biết. Trong khi đó, người phụ nữ chủ nhà nói với Shin Min rằng mình thất vọng về cách Helpling xử lý tình huống và sẽ không sử dụng dịch vụ của họ nữa.