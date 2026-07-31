Cuộc sống của người thừa kế gia tộc 1000 năm, nắm trong tay "trái tim" London: Với "old money", giàu có chỉ là điểm khởi đầu

Phía sau khối tài sản 10 tỷ bảng và những khu đất đắt giá bậc nhất London, cuộc sống của Hugh Grosvenor hé lộ một góc nhìn rất khác về giới "old money".

"Old money" không phải gu thời trang

Trên TikTok, "old money" (Tạm dịch: Gia tộc tài phiệt lâu đời) thường được mô tả bằng áo len cashmere vắt ngang vai, đồng hồ cổ, sân tennis, những chuyến nghỉ hè ở Tuscany và những bữa tiệc trong các tòa lâu đài.

Nhưng nếu có một người đại diện cho "old money" đúng nghĩa ở châu Âu, đó có lẽ không phải một influencer mặc đồ Ralph Lauren hay một thiếu gia thường xuyên xuất hiện trên Instagram.

Đó là Hugh Grosvenor, Công tước Westminster thứ 7.

Hugh Grosvenor, Công tước Westminster thứ 7 (Ảnh: Business Insider)

Ở tuổi 35, Hugh được xếp vào nhóm những người giàu nhất Vương quốc Anh. Gia tộc của anh kiểm soát một đế chế bất động sản trải dài hơn 60 quốc gia, sở hữu khoảng một nửa khu Mayfair, hàng trăm mẫu đất tại Belgravia cùng nhiều điền trang ở Anh, Scotland và các khoản đầu tư trên khắp thế giới.

Nhưng điều thú vị là cuộc sống của Hugh lại không giống hình dung của nhiều người về một tỷ phú trẻ. Bởi trong thế giới của những gia tộc này, giàu có chưa bao giờ là thành tích đáng khoe. Đó chỉ là điểm xuất phát.

Gia tộc Grosvenor có lịch sử gần 1.000 năm, còn mối liên hệ với bất động sản London bắt đầu từ năm 1677, khi Sir Thomas Grosvenor kết hôn với nữ thừa kế Mary Davies. Chính khu đất mang về từ cuộc hôn nhân đó sau này được phát triển thành Mayfair rồi Belgravia - hai trong những khu vực đắt đỏ và danh giá nhất, được ví như “trái tim” của London.

Hơn ba thế kỷ sau, Hugh không chỉ thừa hưởng một khối tài sản khổng lồ. Anh còn thừa hưởng cả một hệ thống đã được nhiều thế hệ xây dựng: doanh nghiệp gia đình, quỹ từ thiện, điền trang, các khu phố lịch sử và trách nhiệm duy trì tất cả những điều đó.

"Sinh ra với chiếc thìa bạc dài nhất có thể, nhưng…”

Có một chi tiết thường khiến nhiều người bất ngờ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Newcastle với chuyên ngành Quản lý nông thôn (Countryside Management), Hugh Grosvenor không lập tức bước vào điều hành Grosvenor Group. Thay vào đó, anh làm việc tại Bio-bean - một công ty chuyên tái chế bã cà phê thành nhiên liệu sinh học - ở bộ phận kế toán.

Theo Tatler , cha của Hugh, cố Công tước Gerald Grosvenor, từng nói về con trai: "Nó sinh ra với chiếc thìa bạc dài nhất có thể, nhưng không thể dành cả đời chỉ để ngậm chiếc thìa đó."

Câu nói ấy gần như tóm gọn triết lý nuôi dạy của nhiều gia đình "old money". Sinh ra trong giàu có không đồng nghĩa với việc được miễn khỏi lao động. Trước khi tiếp quản di sản của gia đình, người thừa kế phải hiểu cách một doanh nghiệp vận hành, cách tạo ra giá trị và cách đưa ra những quyết định ảnh hưởng tới hàng nghìn con người.

Công tước và Nữ Công tước Westminster bế cậu con trai mới chào đời Hugh rời Bệnh viện St Mary's ở khu Paddington, London vào năm 1991 (Ảnh: API/Gamma-Rapho/Getty Images, qua Business Insider)

Bởi điều Hugh tiếp nhận không đơn thuần là khối tài sản trị giá khoảng 10 tỷ bảng.

Đó là một hệ thống kinh tế đã vận hành suốt hơn ba thế kỷ, bao gồm những khu đất đắt giá bậc nhất London, các điền trang rộng lớn, doanh nghiệp bất động sản hoạt động tại nhiều quốc gia cùng danh mục đầu tư trải dài từ phát triển đô thị, nông nghiệp đến thực phẩm và công nghệ.

Với một khối tài sản như vậy, công việc của người thừa kế không phải là kiếm thêm tiền theo cách nhiều doanh nhân khởi nghiệp vẫn làm.

Nhiệm vụ của Hugh là đảm bảo "cỗ máy" ấy tiếp tục vận hành hiệu quả qua nhiều thế hệ.

Điều đó đồng nghĩa mỗi quyết định đầu tư không chỉ được đánh giá bằng lợi nhuận của năm nay, mà còn bằng tác động của nó trong vài chục năm hoặc lâu hơn. Một dự án mới phải cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh, bảo tồn các khu đất lịch sử, quy hoạch đô thị, lợi ích của cộng đồng địa phương và sự phát triển bền vững của toàn bộ danh mục tài sản.

Hugh Grosvenor vào năm 2013 (Ảnh: John Stillwell/WPA Pool/Getty Images, qua Business Insider)

Ngay cả những gia tộc giàu có nhất cũng không thể đứng ngoài biến động của thị trường. Đầu năm 2026, Grosvenor Group được cho là đã xem xét bán một phần danh mục bất động sản tại Mỹ sau giai đoạn thị trường thương mại gặp nhiều khó khăn. Quyết định này cho thấy quản trị di sản không có nghĩa là giữ nguyên mọi tài sản, mà đôi khi là chủ động tái cơ cấu danh mục để bảo vệ giá trị trong dài hạn.

Đó cũng là lý do giới nghiên cứu về doanh nghiệp gia đình thường dùng khái niệm "stewardship" để mô tả vai trò của những người như Hugh Grosvenor. Họ không chỉ là chủ sở hữu tài sản, mà còn là những người được giao trách nhiệm quản trị, gìn giữ và chuyển giao khối tài sản ấy cho thế hệ tiếp theo trong trạng thái tốt hơn khi mình tiếp nhận.

Cuộc sống phía sau cánh cổng Eaton Hall

Với nhiều người, việc sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD đồng nghĩa với cuộc sống gắn liền cùng những tòa penthouse giữa trung tâm London hay các biệt thự nghỉ dưỡng trải khắp thế giới. Nhưng Hugh Grosvenor lại chọn một cuộc sống khá khác.

Trong thời gian theo học tại Đại học Newcastle, bạn bè gọi anh là "Hughie". Theo lời kể của những người học cùng, nhiều sinh viên thậm chí không biết người bạn học ngành nông nghiệp ấy sau này sẽ trở thành một trong những người giàu nhất nước Anh. Một người nhận xét đơn giản: "Anh ấy trông như một chàng trai rất bình thường."

Hugh hầu như giữ kín đời tư cho đến bữa tiệc sinh nhật tuổi 21 vào năm 2012. Theo truyền thông Anh, bữa tiệc này tiêu tốn khoảng 6,3 triệu USD và có sự tham dự của Hoàng tử Harry.

Với chủ đề "black tie and neon" (lễ phục trang trọng kết hợp phong cách đèn neon), bữa tiệc dành cho khoảng 800 khách mời được tổ chức tại Eaton Hall. Sự kiện có màn bắn pháo hoa, tiệc champagne cùng các tiết mục biểu diễn của danh hài người Anh Michael McIntyre và nhóm hip-hop Rizzle Kicks.

Sau khi kết hôn với Olivia Henson - con gái của một gia đình thượng lưu lâu đời của Anh - vào năm 2024, hai người cho biết sẽ chuyển về Eaton Hall, điền trang của gia đình ở hạt Cheshire, thay vì sinh sống lâu dài tại London. Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi trước đám cưới, Olivia nói rằng cả hai muốn "xây dựng cuộc sống" tại đây và dần chuyển hẳn từ London về Cheshire để gắn bó lâu dài với nơi được xem là quê hương của gia tộc Grosvenor.

Hugh Grosvenor và Olivia Henson (Ảnh: Grosvenor cung cấp, qua Business Insider)

Điền trang Eaton Hall ở hạt Cheshire, Anh (Ảnh: David Goddard/Getty Images, qua Business Insider)

Eaton Hall không chỉ là một dinh thự.

Đó là trung tâm của cả một điền trang rộng khoảng 11.000 mẫu Anh (acre), là nơi ở của các Công tước Westminster từ cuối thế kỷ XVII. Bao quanh tòa nhà là những khu vườn, đất nông nghiệp, rừng, hồ nước và các công trình lịch sử đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Theo Tatler , bộ sưu tập nghệ thuật tại đây có các tác phẩm của Rembrandt, Anthony van Dyck và Thomas Gainsborough - những cái tên hàng đầu của hội họa châu Âu.

Có lẽ vì lớn lên trong môi trường đó nên Hugh cũng có lối sống khá gắn với thiên nhiên. Thay vì theo học các trường danh tiếng như Eton hay Harrow - lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình quý tộc Anh - anh được cha mẹ gửi đến trường Mostyn House rồi Ellesmere College trước khi theo học ngành Countryside Management (Quản lý nông thôn) tại Đại học Newcastle. Quyết định này phản ánh khá rõ định hướng mà gia đình dành cho người thừa kế: hiểu về đất đai, nông nghiệp và quản lý điền trang trước khi tiếp quản khối tài sản của gia đình.

Sự giản dị đó cũng thể hiện ở cách Hugh xuất hiện trước công chúng. Ngoài những sự kiện chính thức của Grosvenor Group, hoạt động từ thiện hay các nghi lễ liên quan đến Hoàng gia Anh, anh gần như không chia sẻ về cuộc sống riêng. Không có tài khoản mạng xã hội hoạt động công khai, không xây dựng hình ảnh "tỷ phú trẻ" và cũng hiếm khi nhận lời phỏng vấn. Chính sự kín đáo này khiến cuộc sống của Hugh càng trở nên khác biệt trong thời đại mà nhiều doanh nhân xem mạng xã hội là một phần của thương hiệu cá nhân.

Hugh Grosvenor, Charlie van Straubenzee và Arthur Landon tham dự lễ cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle năm 2018 (Ảnh: Max Mumby/Indigo/Getty Images, qua Business Insider)

Giàu có không phải đích đến

Sự kín tiếng ấy không phải ngẫu nhiên.

Với nhiều gia tộc quý tộc và "old money" ở châu Âu, danh tiếng của một cá nhân chưa bao giờ quan trọng bằng uy tín của cả dòng họ. Họ không cần liên tục xuất hiện để khẳng định mình giàu có, bởi chính những khu đất, những công trình và những tổ chức được gây dựng qua nhiều thế kỷ đã trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho vị thế của gia tộc.

Nếu một doanh nhân khởi nghiệp có thể chấp nhận thất bại, làm lại từ đầu hoặc thay đổi hoàn toàn hướng đi của công ty, thì người đứng đầu một gia tộc như Grosvenor hiếm khi có đặc quyền ấy.

Mỗi quyết định đầu tư, mỗi dự án phát triển hay mỗi chiến lược kinh doanh đều được nhìn ở một thước đo dài hạn: liệu nó có giúp gia tộc vững vàng thêm vài chục năm, hay sẽ trở thành vết gợn trong một lịch sử kéo dài hàng thế kỷ?

Ảnh: Instagram

Với Hugh Grosvenor, thứ được thừa hưởng không chỉ là những con số trên bảng xếp hạng tỷ phú. Đó là những khu phố đã trở thành biểu tượng của London, những điền trang được gìn giữ qua nhiều thế hệ, một doanh nghiệp toàn cầu với lịch sử hàng trăm năm cùng hàng nghìn nhân viên, đối tác và cộng đồng gắn bó với hệ sinh thái Grosvenor.

Có lẽ đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa "new money" (tạm dịch: tầng lớp tài phiệt mới) và "old money". Một bên được nhắc đến bởi khả năng tạo ra của cải mới, còn bên kia được đánh giá bằng năng lực gìn giữ và phát triển những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Đó là một kiểu áp lực rất khác. Và cũng là lý do, với Hugh Grosvenor, "giàu có" có lẽ chưa bao giờ là đích đến. Đó chỉ là điểm khởi đầu của một trách nhiệm kéo dài suốt cả đời.

Nguồn: Entrepreneur, Tatler