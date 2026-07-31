'Ông trùm' máy bay không người lái của Nga bị mưu sát

Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về vụ mưu sát một doanh nhân tại thành phố Tula. Hãng thông tấn RIA Novosti xác định, nạn nhân là người đứng đầu một công ty sản xuất máy bay không người lái.

Ông Andrey Cherezov. (Ảnh: Sputnik)

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 29/7, khi doanh nhân nói trên đang bước vào căn hộ của mình trong một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố Tula, cách Mátxcơva khoảng 193 km về phía nam. Một kẻ tấn công không rõ danh tính đã bắn nhiều phát súng trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Ông hiện đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng sức khỏe nghiêm trọng nhưng ổn định.

Theo Phòng thí nghiệm Vận tải Hàng không Nga (RLAT), nạn nhân của vụ ám sát là ông Andrey Cherezov - người sáng lập, chủ sở hữu, nhà thiết kế chính và nhà phát triển hàng đầu của công ty.

“Sau năm 2022, ông bắt đầu phát triển máy bay không người lái dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, biến một công ty nhỏ ở Tula thành một doanh nghiệp có danh tiếng toàn cầu”, văn phòng báo chí của công ty cho biết.

Tờ Kommersant đưa tin, công ty của ông Cherezov phát triển máy bay không người lái, hệ thống hàng không vũ trụ và các công nghệ liên quan, bao gồm cả hệ thống liên lạc an toàn, radar chống máy bay không người lái di động và hệ thống máy bay không người lái chống tác chiến điện tử.

Theo báo cáo tài chính của công ty, RLAT báo cáo doanh thu hơn 1,3 tỷ ruble (16,3 triệu USD) vào năm 2025 và lợi nhuận ròng gần 28 triệu ruble (khoảng 358.000 USD).

Đầu tháng này, RLAT đã bị đưa vào gói trừng phạt thứ 21 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga.

Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ tấn công nhằm vào ông Cherezov có liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông hay không. Lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm hung thủ.