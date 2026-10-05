Đại học Cornell xử lý 7 nam sinh bị cáo buộc xâm hại tình dục 1 nữ sinh như thế nào?

Sau cáo buộc một nữ sinh bị 7 thành viên hội nam sinh Chi Phi xâm hại tình dục, Đại học Cornell đã đưa ra các mức kỷ luật khác nhau, từ viết bài luận đến đuổi học.

Sau khi một nữ sinh tại Cornell cáo buộc 7 thành viên hội nam sinh đã xâm hại tình dục cô vào năm 2024, trường tổ chức một phiên xem xét kín nhằm xác định chuyện gì đã xảy ra và liệu những người này có phải chịu kỷ luật hay không.

Kể từ đó, hình thức xử phạt đối với từng người cũng như lý do dẫn đến các quyết định này vẫn được giữ kín. Nhà trường gần như không công bố thông tin.

Tuy nhiên, những bản tóm tắt chi tiết về hình thức kỷ luật mà The New York Times có được đã lần đầu cho thấy cách ban quản lý Cornell phân định trách nhiệm đối với buổi tụ tập có sử dụng rượu và ma túy mà nữ sinh cho rằng đã khiến cô suy sụp và cảm thấy bị hạ nhục.

Trong 7 thành viên hội nam sinh bị Jane Doe cáo buộc xâm hại tại một nhà hội nam sinh của Đại học Cornell, 2 người bị đuổi học, 2 người bị đình chỉ và 3 người còn lại nhận các hình thức kỷ luật nhẹ hơn (Ảnh: Heather Ainsworth/The New York Times)

Hai thành viên hội nam sinh bị đuổi học. Một người khác, khi đó đã tốt nghiệp, bị cấm vào khuôn viên trường. Hai người bị đình chỉ học. Những người còn lại nhận các hình thức kỷ luật nhẹ hơn, theo các bản tóm tắt.

Cả 7 người đều phủ nhận hành vi sai trái, trong khi công tố viên hạt Tompkins quyết định không truy tố vụ việc vào năm 2024. Không ai trong số họ bị truy tố hình sự. Hội nam sinh Chi Phi cũng đã bị cấm hoạt động trong khuôn viên trường.

Dù vậy, kể từ khi cáo buộc của nữ sinh, được gọi là Jane Doe, xuất hiện trong một đơn kiện ngày 16/9, vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về tình trạng xâm hại tình dục trong khuôn viên trường và câu hỏi tại sao những người bị cho là có trách nhiệm lại không phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn. Ở chiều ngược lại, một số người chỉ trích điều họ cho là việc vội vàng phán xét 7 nam sinh.

Trong đơn kiện, Jane Doe cho rằng ngay từ khi bắt đầu cuộc gặp với 7 thành viên hội nam sinh, cô đã không đủ khả năng đưa ra sự đồng thuận vì bị say nghiêm trọng. Vụ kiện đặc biệt gây tranh cãi khi cho rằng các bị đơn đều được “trao cơ hội giảm nhẹ hành vi bằng cách nộp bài luận cho Cornell”. Cornell khẳng định nhận định này không phản ánh chính xác những gì đã xảy ra.

Kết hợp với hơn 1.000 trang biên bản phỏng vấn, báo cáo cảnh sát và các tài liệu khác do nhóm điều tra của Cornell thu thập và The New York Times từng có được, các bản tóm tắt kỷ luật cho thấy nhà trường đã dựa trên một khối lượng bằng chứng rộng và phức tạp để đưa ra quyết định.

Cuối cùng, hình thức xử phạt do hội đồng 3 thành viên đưa ra có sự khác biệt đáng kể. Hội đồng này họp trực tuyến qua Zoom trong 12 ngày vào tháng 5/2025. Đây là cơ quan thực thi các quy định về quyền dân sự liên bang tại Cornell theo Title IX.

Theo các bản tóm tắt kỷ luật, hội đồng không kết luận rằng Jane Doe bị xâm hại tình dục bởi tất cả những người đàn ông cô cáo buộc.

Những gì xảy ra trong đêm 19/10/2024

Hồ sơ điều tra của trường mô tả chi tiết những cáo buộc nhằm vào các thành viên hội nam sinh trong đêm 19/10/2024.

Khoảng 23h, Jane Doe đến nhà hội nam sinh Chi Phi để gặp Matthew Ingalls. Cô đi bộ một mình từ một quán bar đến đó và nói với điều tra viên rằng mức độ say do uống rượu trong buổi tối vào thời điểm ấy khoảng 5/10.

Theo lời Jane Doe, sau khi cô đến nơi, Ingalls hỏi cô có muốn quan hệ tay ba với Jonathan Newell hay không.

Trong cuộc gặp, cô cho biết hai người đàn ông đã đưa ketamine và rượu cho cô. Sau đó, những người đàn ông khác thực hiện các hành vi tình dục với cô mà không có sự đồng thuận, trong lúc cô mất khả năng kiểm soát, theo lời khai của Jane Doe.

Cuối đêm tại nhà hội nam sinh, khi cô gần như rơi vào trạng thái ảo giác, tiếp tục có các hành vi tình dục, cô nói với điều tra viên.

Khách xếp hàng bên ngoài Moonies Bar & Nightclub, một trong những quán bar mà Jane Doe cho biết cô đã ghé vào đêm xảy ra vụ xâm hại bị cáo buộc (Ảnh: Heather Ainsworth/The New York Times)

Hai người bị đuổi học

Matthew Ingalls và Jonathan Newell bị đuổi khỏi Cornell.

Theo các bản tóm tắt kỷ luật, hội đồng kết luận Ingalls phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm hại tình dục. Hội đồng cho rằng người này sẵn sàng thao túng, lợi dụng và đặt Jane Doe vào tình trạng nguy hiểm vì lợi ích cá nhân cũng như để mua vui cho những người khác.

Luật sư của Ingalls từ chối bình luận.

Newell cũng bị cáo buộc xâm hại tình dục. Ngày 14/11/2024, Jane Doe nói với cảnh sát rằng Newell đã đánh mạnh vào mông cô trong lúc quan hệ, khiến cô bị bầm tím, đồng thời thao túng để cô sử dụng ketamine.

Chưa rõ Newell có thuê luật sư hay không. Người này không phản hồi nhiều yêu cầu bình luận.

Hai người bị đình chỉ

Winston Lee và Gillio Lopes bị đình chỉ học và chịu án kỷ luật.

Jane Doe cáo buộc Lee hít ketamine từ cơ thể cô và ép cô quan hệ bằng miệng. Cô cũng cáo buộc Lopes quan hệ tình dục với mình mà không có sự đồng thuận.

Lee bị đình chỉ 2 năm, sau đó phải trải qua một số học kỳ chịu quản chế kỷ luật. Lopes bị đình chỉ 3 học kỳ và chịu quản chế trong 2 năm.

Cả hai cũng bị cấm liên lạc với Jane Doe, đồng thời phải học về quấy rối tình dục và viết bài phản ánh.

Luật sư của Lee và Lopes không phản hồi yêu cầu bình luận.

Diego Sarabia đã tốt nghiệp vào thời điểm hội đồng đưa ra quyết định. Người này nhận lệnh persona non grata, tức bị xác định là người không được chào đón và bị cấm vào khuôn viên Cornell trong 3 năm.

Jane Doe cáo buộc Sarabia đã cưỡng hôn cô.

Hai người nhận hình thức kỷ luật nhẹ hơn

Scott Norris và Scott Kretzschmar được yêu cầu không liên lạc với Jane Doe, học về quấy rối tình dục, sử dụng mạng xã hội và trách nhiệm của người chứng kiến, đồng thời viết các “bài luận phản ánh”.

Hai người này bị cáo buộc thuộc nhóm những người bước vào phòng sau khi đọc tin nhắn Snapchat của Newell.

Một đơn kiện Kretzschmar mới được công khai gần đây cho thấy Cornell không kết luận người này chịu trách nhiệm về hành vi xâm hại tình dục. Thay vào đó, trường kết luận anh ta phạm một hành vi nhẹ hơn là cố gắng khai thác tình dục.

Jeremy Saland, luật sư của Kretzschmar, nói rằng hình thức kỷ luật cho thấy thân chủ của ông “chưa bao giờ bị cáo buộc, cũng không bị kết luận chịu trách nhiệm về hành vi hiếp dâm”.

Ông Saland nói thêm rằng Kretzschmar “thậm chí không có mặt trong bất kỳ hoạt động tình dục nào”.

Chưa rõ Norris có luật sư đại diện hay không. Các cuộc gọi và tin nhắn đến những số điện thoại được cho là của Norris và người thân đều không nhận được phản hồi.

Gia đình Jane Doe cho rằng hình phạt quá nhẹ

Thomas Giuffra, luật sư của Jane Doe, cho rằng các hình phạt không phản ánh mức độ nghiêm trọng của những cáo buộc.

Ông nói, ngoại trừ hai người bị đuổi học, tất cả những người còn lại vẫn có thể tốt nghiệp với bằng Cornell và hưởng những lợi ích từ tấm bằng danh giá này. Trong khi đó, theo luật sư, hiện chưa rõ Jane Doe có thể tốt nghiệp đại học hay trở lại cuộc sống bình thường hay không vì những gì đã xảy ra với cô.

Người phát ngôn Cornell từ chối bình luận, viện dẫn các quy định liên bang về bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên.

Sau khi vụ kiện của Jane Doe được công khai, Thống đốc New York Kathy Hochul yêu cầu tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về cách Cornell xử lý vụ việc. Bà bổ nhiệm Tổng chưởng lý New York Letitia James làm công tố viên đặc biệt, trao quyền cho bà James tiến hành truy tố hình sự nếu có căn cứ.

Nguồn: The New York Times