Giao hàng trễ, nam shipper bị cặp vợ chồng hành hung

Nguyên nhân khiến nam shipper giao hàng trễ được cho là do thông tin địa chỉ không chính xác.

Theo Latestly, một nhân viên giao hàng của Zomato đã bị một cặp vợ chồng hành hung tại khu Secunderabad, Hyderabad, Ấn Độ, sau khi đơn hàng giao trễ.

Cảnh tượng này đã được camera giám sát ghi lại và clip hiện đang lan truyền trên mạng. Vụ việc được cho là xảy ra tại Vasavinagar, thuộc phạm vi quản lý của đồn cảnh sát Karkhana. Theo báo cáo, nhân viên giao hàng, được xác định là Ashish/Ashi, đã đến muộn do gặp khó khăn trong việc tìm địa chỉ. Nguyên nhân chậm trễ được cho là do thông tin địa chỉ giao hàng không chính xác.

Nam shipper bị cặp vợ chồng tấn công. Ảnh cắt từ clip/Latestly

Nhân viên giao hàng được cho là đã giải thích lý do chậm trễ cho cặp đôi. Tuy nhiên, tranh chấp leo thang và cặp đôi được cho là đã đối đầu và hành hung anh ta.

Sau vụ việc, nhân viên giao hàng đã đến trình báo cảnh sát Karkhana và khiếu nại. Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra vụ hành hung. Các nhà chức trách đang xem xét đoạn clip và các bằng chứng khác để xác định trình tự các sự kiện. Vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của những người giao đồ ăn, những người có thể bị chậm trễ do sai địa điểm, tắc đường, thời gian chuẩn bị của nhà hàng và các yếu tố khác nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.