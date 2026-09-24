Phát hiện một thanh niên 26 tuổi làm shipper nhưng lương tháng 250 triệu đồng, có 5 tỷ trong tài khoản tiết kiệm

Bất ngờ về một thanh niên làm shipper nhưng có cả tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm.

Theo The Korea Times, một người giao hàng tại Hàn Quốc thực sự có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Với một chàng trai trẻ, câu trả lời có thể làm thay đổi cả cuộc đời. Một nhân viên giao hàng 26 tuổi tại Hàn Quốc khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tiết lộ rằng anh đã tiết kiệm được gần 300 triệu won, tương đương khoảng 5,8 tỷ đồng, chỉ trong vòng 6 năm, hoàn toàn nhờ công việc giao hàng.

Thanh niên tên Jung Sang-bin, người được gọi là “thần giao hàng”, đã chia sẻ hành trình từ một nhân viên giao hàng mới vào nghề trở thành người thuộc top 1% trong ngành khi chưa bước sang tuổi 30.

Tại cuộc phỏng vấn năm 2025, Jung cho biết anh bắt đầu công việc này từ năm 20 tuổi sau khi nhìn thấy một thông báo tuyển dụng của một công ty giao hàng. “Tháng đầu tiên, lương của tôi là 1,9 triệu won, tương đương khoảng 37 triệu đồng. Khi đó tôi nhận lương cố định”, Jung nói.

Tuy nhiên, sau khi chuyển sang một công ty khác, anh bắt đầu được trả tiền theo số lượng đơn hàng giao thành công. Sự thay đổi này đã trở thành động lực khiến Jung cố gắng làm việc nhiều hơn.

“Tôi nghiên cứu những tuyến đường giao hàng hiệu quả nhất và ghi nhớ địa chỉ của tất cả các tòa nhà trong khu vực mình phụ trách. Chỉ cần nhìn vào vận đơn, tôi đã biết chính xác thứ tự mình nên giao các kiện hàng”, Jung cho biết khi giải thích cách anh tối đa hóa thu nhập.

Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả. Hiện tại, Jung kiếm được khoảng 12-13 triệu won mỗi tháng, tương đương khoảng 230-250 triệu đồng.

“Tôi dành khoảng 4 triệu won, tương đương khoảng 77 triệu đồng, cho chi phí sinh hoạt của gia đình và tiết kiệm toàn bộ số tiền còn lại”, anh nói.

Như vậy, nếu thu nhập và mức chi tiêu duy trì ổn định, mỗi tháng Jung có thể để dành khoảng 8-9 triệu won, tương đương khoảng 154-174 triệu đồng. Con số này khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Câu chuyện của Jung nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội trong bối cảnh nhiều người trẻ Hàn Quốc đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, khó khăn về nhà ở và áp lực cạnh tranh gay gắt trên thị trường việc làm.