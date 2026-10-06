Nga lên tiếng về ca viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại phòng nghiên cứu dịch hạch

Chính quyền Nga xác nhận, một nhân viên tại Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk. (Ảnh: CNN)

"Một loạt biện pháp đặc biệt đã được triển khai sau khi ghi nhận ca bệnh là nhân viên của Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk. Người này được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân”, hãng thông tấn Tass dẫn nguồn thông báo của cơ quan chức năng Nga nêu rõ.

Trong khi đó, hãng tin CNN dẫn nguồn Rospotrebnadzor - cơ quan của Nga phụ trách các bệnh truyền nhiễm - xác nhận, người nhiễm bệnh là một nữ nhân viên kỹ thuật phòng thí nghiệm 28 tuổi, hiện đã qua đời.

“Không có vi sinh vật nào liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhân viên được phát hiện trong các mẫu lấy từ người này”, Rospotrebnadzor khẳng định, đồng thời cho biết “tình hình dịch tễ học” trong khu vực vẫn ổn định.

Theo Thống đốc địa phương Igor Kobzev, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk - Anna Popova - đã đến Irkutsk hôm 2/10 để tham dự một cuộc họp bất thường của ủy ban phòng chống dịch bệnh khu vực.

Cuộc họp liên quan đến một “trường hợp nghi ngờ nhiễm trùng đặc biệt nguy hiểm ảnh hưởng đến một cư dân trong khu vực”, Thống đốc Kobzev cho biết trên Telegram.

Theo ông Maxim Modin, người đứng đầu quận Shelekhovsky ở miền đông nước Nga, chính quyền địa phương đang triển khai một "bộ biện pháp phòng dịch toàn diện".

Ông Modin cho biết, khu điều trị nội trú tại bệnh viện nơi nữ nhân viên nói trên được chữa trị đã bị cách ly, đồng thời một số khoa đã tạm dừng việc cho bệnh nhân xuất viện và tiếp nhận bệnh nhân mới. Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, các bệnh viện khác trong khu vực cũng đã đóng cửa.

Ông Modin cho biết, không có trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nào được ghi nhận trong số nhân viên của viện trong 10 ngày qua, và tất cả những người từng tiếp xúc gần với nữ nhân viên mắc bệnh gần đây đều đang được xét nghiệm và kiểm tra y tế.

Trong bình luận duy nhất về vụ việc, Điện Kremlin cho biết, công chúng chỉ nên tin tưởng vào các thông tin cập nhật từ cơ quan chức năng thay vì nghe theo những tin đồn và suy đoán khác nhau.

Phản ứng của Mỹ, WHO

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang liên lạc với cơ quan y tế Nga để "xác minh sự việc, các tình tiết liên quan, các xét nghiệm đang được tiến hành cũng như kết quả của chúng”.

"Dựa trên những thông tin không chính thức hiện có, nguy cơ đối với sức khỏe của cộng đồng nói chung dường như là thấp”, tổ chức này cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/10 cho biết, chính quyền Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình.

"Tôi không cho rằng đây là vấn đề đáng báo động, nhưng nó đòi hỏi sự chú ý và cần được theo dõi sát sao”, ông Rubio nói.

Các nhân viên tại Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk. (Ảnh: AP)

Thông tin chi tiết về ca bệnh viêm phổi ở Nga hiện chưa được công bố. Nhưng một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với CNN hôm 4/10, rằng Washington đã nắm được thông tin về trường hợp tử vong “nghi do bệnh dịch hạch thể phổi tại Nga”.

Dịch hạch thể phổi là một trong ba thể bệnh dịch hạch do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh nhân mắc dịch hạch thể phổi thường có các triệu chứng sốt, đau đầu, suy nhược cơ thể và "viêm phổi tiến triển nhanh kèm theo khó thở, đau ngực, ho, đôi khi khạc ra đờm lẫn máu hoặc dịch lỏng".

WHO lưu ý rằng bệnh dịch hạch có tỷ lệ tử vong cao, nhưng có thể được điều trị hiệu quả bằng thuốc kháng sinh nếu được phát hiện sớm.

Angela Rassmussen, một nhà virus học tại Tổ chức Vaccine và Bệnh Truyền nhiễm, chia sẻ với CNN rằng, mặc dù bệnh dịch hạch thể phổi rất nguy hiểm, nhưng nó không dễ lây lan và người bệnh cần phải tiếp xúc với lượng mầm bệnh lớn mới có thể nhiễm bệnh.

Theo bà, xét về khía cạnh này, nó khác biệt so với các bệnh hô hấp như COVID.

Bà Rassmussen cho biết thêm, dịch hạch là căn bệnh lưu hành tự nhiên trong quần thể động vật hoang dã tại một số khu vực ở Siberia.

Theo thông tin trên trang web của mình, Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk có khoảng 95 nhà nghiên cứu và là cơ sở y tế công cộng quan trọng, chịu trách nhiệm giám sát cũng như ngăn chặn các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn và virus có nguy cơ cao gây ra trên khắp vùng Siberia và Viễn Đông của Nga.