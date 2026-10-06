Căn penthouse rộng 557m2 của một bà mẹ đơn thân nổi tiếng SN 1991, sống cùng hàng ngàn chiếc túi hiệu sau 2 lần ly hôn

Cô chia sẻ rằng chưa từng dùng tới khoảng 70% số túi xách này.

Hầu hết giới thượng lưu đều không ngần ngại khoe khoang những dinh thự triệu đô cùng tủ đồ đầy ắp túi hiệu có giá trị ngang ngửa một căn hộ. Tuy nhiên, Kim Lim - ái nữ của tỷ phú Peter Lim - lại là một ngoại lệ khi giữ lối sống tương đối kín tiếng ở khía cạnh này. Dù vậy, người bạn thân của cô là JianHao Tan đã đăng tải video với tiêu đề "Home Tour Bí Mật Về Căn Nhà Của Tiểu Thư Tỷ Phú Kim Lim", mang đến cho khán giả góc nhìn chân thực bên trong căn penthouse của nữ doanh nhân nổi tiếng này.

Kim Lim (sinh năm 1991) là đại tiểu thư đình đám Singapore, con gái của tỷ phú Peter Lim. Bên cạnh xuất phát điểm danh giá cùng khối tài sản "kếch xù", cô còn nổi tiếng trong vai trò người mẫu, KOL và là nhà sáng lập các thương hiệu làm đẹp hàng đầu.

Dù có sự nghiệp thành công và cuộc sống nhung lụa đáng mơ ước, đường tình duyên của Kim Lim lại khá gập gềnh khi từng trải qua 2 lần ly hôn. Năm 2020, cô chia tay người chồng đầu tiên Kho Bin Kai sau 3 năm gắn bó và có chung một con trai. Đầu năm 2022, cô tái hôn với doanh nhân Leslie Leow bằng một đám cưới xa hoa, nhưng cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng khép lại chỉ sau 2 tháng. Hiện tại, Kim Lim là một bà mẹ đơn thân độc lập, tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh và tận hưởng cuộc sống riêng bên con trai.

Sống tại căn penthouse thuộc chung cư do chính cha mình sở hữu

Không có gì ngạc nhiên khi Kim Lim không chọn một căn hộ bình thường tại Singapore để làm nơi an cư. Cô sống tại căn penthouse thuộc chung cư do người cha tỷ phú Peter Lim sở hữu từ khoảng năm 2021. Được biết, cô đã chuyển sang đây từ một căn hộ khác cùng tòa nhà.

Theo tạp chí Harper’s Bazaar, căn penthouse nằm ở khu vực cao cấp Balmoral này là dạng thông tầng (duplex) rộng khoảng 557 m². Điểm qua các tin đăng bất động sản trong khu vực, các căn hộ tương tự có giá dao động từ 18 triệu đến 45 triệu SGD (khoảng 340 - 850 tỷ VNĐ), với giá thuê khoảng 23.000 SGD/tháng (467 triệu VNĐ). Điều này cho thấy giá trị ước tính vô cùng đắt đỏ của căn nhà.

Kim Lim trong căn penthouse trong chính chung cư cha mình sở hữu

Phòng ngủ cho khách có chiếc nệm trị giá 60.000 USD (hơn 1,5 tỷ VNĐ)

Có phòng ngủ cho khách trong căn hộ đã là một chuyện, nhưng đầu tư chiếc nệm trị giá tới 60.000 USD cho phòng khách lại là chuyện hoàn toàn khác. Trong video home tour, JianHao cùng nhóm bạn đã không tiếc lời khen ngợi chiếc nệm "êm nhất từng được ngủ".

Vlogger nhận xét thêm: "Nó cực kỳ mềm. Ngay khi nằm xuống, bạn sẽ có cảm giác như được chiếc nệm ôm trọn lấy người". Dựa vào mức giá, có thể đoán đây là nệm của thương hiệu Hästens - hãng nệm siêu sang nổi tiếng thường được Hoàng gia Thụy Điển sử dụng.

Phòng cho khách có chiếc nệm trị giá 60.000 USD (hơn 1,5 tỷ VNĐ)

Phòng thay đồ với bạt ngàn túi hiệu giá trị hơn một căn hộ

Vì Kim Lim đang trong quá trình dọn nhà nên phần lớn không gian khá bừa bộn với thùng carton, quần áo và túi xách hàng hiệu để rải rác khắp nơi. Tuy nhiên, một khu vực vẫn giữ được sự ngăn nắp tương đối chính là phòng thay đồ (walk-in wardrobe) của cô.

Gói gọn trong 4 bức tường này là vô số túi xách và quần áo có tổng giá trị lớn hơn tài sản của nhiều người cộng lại. Kim Lim cũng thản nhiên chia sẻ rằng cô chưa từng dùng tới khoảng 70% số túi xách này, dù cô cũng thường xuyên tặng túi hiệu cho nhân viên để mọi người có thể dùng đồ đôi với mình.

Cô tiết lộ thêm rằng mình còn sở hữu một kho hàng riêng khác chỉ để chứa áo khoác mùa đông, rượu vang, giày dép cùng các loại trang phục khác.

Các thương hiệu ruột của cô tạo nên một danh sách những cái tên đắt giá nhất làng thời trang. Chia sẻ với Harper's Bazaar Singapore, bà mẹ đơn thân cho biết: "Tôi thích Louis Vuitton - họ có những thiết kế rất trẻ trung, thời thượng mà tôi thích phối cùng giày thể thao. Tôi cũng thích Saint Laurent và CELINE, đặc biệt là các bộ sưu tập gần đây của CELINE. Mấy chiếc áo blazer của họ thực sự rất đẹp”.

"Tôi cũng rất thích Dior, nhưng không phải quần áo - tôi thấy đồ của họ quá nữ tính và phom dáng không hợp với mình lắm, nhưng túi xách và phụ kiện thì tuyệt vời. Còn đồ nam của Dior (Dior Men) thì tôi cực kỳ mê. Tất cả những món đồ Balenciaga tôi có đều là đồ nam. Nếu cảm thấy lười biếng và chỉ sang nhà bà ngoại hay đi đâu đó loanh quanh, tôi chỉ cần khoác lên mình một chiếc áo phông Balenciaga dáng rộng."

Phòng để đồ của nữ doanh nhân

Bộ sưu tập túi Hermès của Kim Lim bao gồm nhiều chiếc Kelly làm từ da động vật quý hiếm và chiếc Himalaya Birkin đắt đỏ bậc nhất mà ai cũng khao khát.

Bộ sưu tập túi Hermès của Lim bao gồm một số mẫu Kelly làm từ da động vật quý hiếm và mẫu Birkin Himalaya được săn đón bậc nhất.

Kim Lim vẫn mua sắm rất nhiều, nhưng dạo này cô đang cố gắng tính toán kỹ hơn về tần suất sử dụng của từng món đồ. "Trước đây, đôi khi tôi mua đồ về rồi chẳng bao giờ dùng tới," cô thừa nhận. "Bây giờ, tôi nhận ra những thứ này không hề rẻ - mình phải sử dụng chúng, vì vậy tôi cố gắng mặc, tái sử dụng và luân chuyển các trang phục."

Không phải ngày nào một tiểu thư danh giá cũng mở cửa cho công chúng bước vào thế giới sống sang chảnh của mình. Chuyến tham quan nhà của Kim Lim đã mang đến một góc nhìn thú vị: hóa ra ngay cả giới siêu giàu đôi khi cũng sống trong một không gian bừa bộn, chẳng khác gì chúng ta.

Nguồn: Harper's Bazaar, Uchify