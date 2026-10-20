Đóng 30 triệu đồng để du lịch Trung Quốc, 45 học sinh mắc kẹt giữa sân bay vì "dự án ma": Bộ trưởng Giáo dục nước này cam kết xử lý nghiêm

Một chuyến đi thực tế tại Trung Quốc được quảng bá và thu gần 40.000 baht (khoảng 30 triệu vnđ) mỗi học sinh bất ngờ đổ vỡ khi 45 em cùng giáo viên đến sân bay Suvarnabhumi nhưng không có vé máy bay. Phụ huynh đã trình báo cảnh sát, với tổng thiệt hại được báo cáo hơn 1,7 triệu baht.

Nhà chức trách Thái Lan đã yêu cầu điều tra sau khi 45 học sinh từ các trường ở Bangkok, Nonthaburi và Chon Buri bị mắc kẹt tại sân bay Suvarnabhumi hôm 15/10. Các em được thông báo sẽ tham gia chuyến đi thực tế tại Trung Quốc, nhưng đến ngày khởi hành mới phát hiện không một chiếc vé máy bay được đặt cho đoàn.

Tối 15/10, phụ huynh đã trình báo cảnh sát sân bay, cho biết tổng số tiền thiệt hại vượt 1,7 triệu baht (khoảng 1,3 tỷ vnđ).

Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Prasert Chantararuangthong cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy người tổ chức chương trình, được cho là nam giới, đã tuyên bố ký biên bản ghi nhớ hợp tác với một trường đại học tại Trung Quốc.

Người này mời học sinh đăng ký chuyến đi dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 26/10, với mức phí 39.900 baht mỗi em. Phụ huynh chuyển tiền trực tiếp cho người tổ chức và trao đổi thông tin thông qua một nhóm trên ứng dụng Line.

Theo Bộ trưởng Prasert, ngày 11/10, người tổ chức bất ngờ thông báo đổi điểm đến từ Tây An sang Bắc Kinh, với lý do nơi lưu trú tại Tây An chưa sẵn sàng.

Đến ngày 13/10, người này xác nhận chuyến đi tới Bắc Kinh vẫn được tổ chức và yêu cầu học sinh tập trung tại sân bay lúc 15h ngày 15/10.

Đoàn dự kiến lên chuyến bay của hãng Thai VietJet lúc 18h20. Tuy nhiên, khi đến sân bay, học sinh và giáo viên mới biết vé máy bay chưa được đặt. Sau khi kiểm tra, hãng hàng không xác nhận cả đoàn không thể khởi hành.

Cũng trong ngày 15/10, người tổ chức đã hoàn trả tiền cho một số phụ huynh thuộc một trường, nhưng nhiều gia đình khác vẫn chưa nhận lại được tiền, theo Bộ trưởng Prasert.

Ông cho biết đã thành lập ủy ban xác minh vụ việc và cam kết xử lý nghiêm cả về kỷ luật lẫn hình sự đối với bất kỳ cá nhân nào bị xác định có sai phạm, bất kể chức vụ hay vị trí trong cơ quan nhà nước.

Một số phụ huynh nói với truyền thông rằng họ tin tưởng người tổ chức vì người này tự nhận làm việc tại Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản Thái Lan (Obec), đồng thời từng xuất hiện trên các trang web chính thức và chương trình truyền hình liên quan đến một trường đại học.

Vụ việc đang làm dấy lên nghi vấn về cách thức chương trình được quảng bá, thu tiền và tổ chức, trong khi hàng chục học sinh cùng phụ huynh phải đối mặt với thiệt hại tài chính và kế hoạch học tập bị đổ vỡ.

Tham khảo: Bangkok Post