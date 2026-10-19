Thủ đô Trung Quốc sắp trở thành thành phố "siêu già", 1/3 dân trên 60 tuổi sau chưa đầy 10 năm nữa

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc được dự đoán trở thành đô thị "siêu già" vào năm 2035, đặt ra thách thức lớn đối với lực lượng lao động và hệ thống an sinh xã hội.

Theo Reuters dẫn thông tin từ Nhật báo Bắc Kinh (Beijing Daily), đến năm 2035, cứ ba cư dân tại thủ đô Trung Quốc sẽ có một người từ 60 tuổi trở lên.

Tính đến cuối năm 2025, Bắc Kinh đã có khoảng 5,29 triệu người từ 60 tuổi, chiếm gần 1/4 dân số thành phố. Chính quyền địa phương đang tăng cường các chính sách hỗ trợ người cao tuổi, bao gồm nâng mức lương hưu cơ bản.

Diễn biến này phản ánh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng nghiêm trọng tại Trung Quốc. Dân số nước này đã liên tục suy giảm kể từ năm 2022, trong khi tốc độ già hóa nhanh khiến hàng trăm triệu người có nguy cơ rời khỏi lực lượng lao động trong những năm tới.

Giới chuyên gia cảnh báo tỷ lệ sinh thấp có thể kéo theo sự sụt giảm số hộ gia đình mới, làm suy yếu tiêu dùng và gia tăng áp lực lên ngân sách hưu trí.

Trước thực trạng này, Bắc Kinh đã đưa chính sách dân số thành một trọng tâm trong chiến lược kinh tế. Theo ước tính, tổng chi phí tiềm năng dành cho các biện pháp khuyến sinh tại Trung Quốc trong năm 2026 có thể lên tới 180 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 27 tỷ USD.

Theo Reuters