Đài Loan (Trung Quốc) chính thức trở thành xã hội “siêu già”

(Ảnh minh họa: AFP)

Tỷ lệ người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) tại Đài Loan (Trung Quốc) đã vượt ngưỡng 20%, đặt hòn đảo hơn 23 triệu dân trước những thách thức dân số ngày càng nghiêm trọng.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 12/2025, Đài Loan (Trung Quốc) có 4.673.155 người cao tuổi, tương đương 20,06% dân số. Trong khi đó, tổng dân số toàn vùng đạt 23.299.132 người, giảm hơn 101.000 người so với cùng kỳ năm 2024, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dân số suy giảm.

Cơ cấu dân số cho thấy xu hướng già hóa rõ nét. Nhóm trẻ em từ 14 tuổi trở xuống chỉ chiếm 11,51% dân số với khoảng 2,68 triệu người, trong khi nhóm dân số trong độ tuổi lao động (15 - 64 tuổi) chiếm 68,43%. Theo phân loại của Liên hợp quốc, một xã hội được coi là "siêu già" khi người từ 65 tuổi trở lên chiếm ít nhất 20% dân số; "xã hội già" là từ 14% và "xã hội đang già hóa" là từ 7%.

(Ảnh: CNA)

Tình trạng già hóa diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ sinh tiếp tục ở mức rất thấp. Riêng tháng 12/2025, Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 9.027 trẻ sơ sinh, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm, số trẻ chào đời chỉ đạt 107.812, mức thấp kỷ lục và là năm thứ 10 liên tiếp số ca sinh giảm kể từ năm 2016. Tỷ suất sinh thô trong tháng 12 chỉ đạt 4,56 trẻ trên 1.000 dân. Ngược lại, số ca tử vong trong năm vẫn ở mức cao, phản ánh rõ áp lực của quá trình già hóa dân số.

Xét theo địa phương, thành phố Đài Bắc có tỷ lệ người cao tuổi cao nhất, lên tới 24,18%, trong khi huyện Tân Trúc thấp nhất với 15,08%; 3 trong 6 đô thị trực thuộc trung ương gồm Đài Bắc, Cao Hùng và Đài Nam đều có tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên vượt 20%.

Các chuyên gia nhân khẩu học cho rằng nhiều phụ nữ Đài Loan kết hôn muộn, sinh ít con hoặc lựa chọn sống độc thân; chi phí sinh hoạt tăng cao và hệ thống hỗ trợ chăm sóc trẻ em chưa đáp ứng nhu cầu cũng khiến nhiều gia đình trì hoãn việc sinh con. Trước thực trạng này, chính quyền đã đề xuất mở rộng tiếp cận các biện pháp hỗ trợ sinh sản, trong đó có hỗ trợ cho phụ nữ độc thân và các cặp đôi đồng giới nữ, nhằm tìm giải pháp đối phó với cuộc khủng hoảng dân số đang ngày càng hiện hữu.