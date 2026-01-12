Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ

Một quả bóng bay cỡ lớn chứa khí gas, được cho là có nguồn gốc từ Bangladesh, đã được tìm thấy ở huyện Cachar, bang Assam, Ấn Độ, vào ngày 11/1, gây hoang mang cho người dân địa phương.

Cảnh sát cho biết trên quả bóng bay có ghi tên trường trung học Ghilachhara Dwimukhi, nằm ở Sylhet, Bangladesh. Quả bóng bay được tìm thấy ở khu vực Borkhola thuộc Cachar.

Ngoài tên trường, quả bóng còn có ảnh của ba người.

Theo người dân địa phương, quả bóng bay "có kích thước bất thường" đã hạ cánh xuống một cánh đồng nông nghiệp, thu hút sự chú ý ngay lập tức. Hoảng sợ trước sự xuất hiện của nó, dân làng đã thông báo cho Đội Phòng vệ Làng (VDP), sau đó đội này đã báo cho cảnh sát.

Nhận được thông tin, một đội cảnh sát đã đến hiện trường, theo sau là ông Partha Pratim Das, Giám đốc Cảnh sát cấp cao của Cachar. Khi cảnh sát đến nơi, một đám đông lớn đã tụ tập tại hiện trường.

Trên quả bóng bay còn có tên trường, ảnh của ba người và dòng chữ viết bằng tiếng Bengali.

Cảnh sát đã khởi động cuộc điều tra để xác định làm thế nào quả bóng bay cầu vượt qua biên giới và liệu nó có gây ra bất kỳ mối lo ngại nào hay không.