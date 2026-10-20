Tòa thành cổ chỉ nhận một nhóm khách ngủ lại mỗi ngày, sau giờ đóng cửa khách mới thấy điều đặc biệt này

Ban ngày, tòa thành cổ ở Nhật Bản vẫn đón khách như nhiều di tích khác, nhưng sau giờ đóng cửa nơi đây lại mang đến một trải nghiệm ít người có cơ hội biết tới.

Tòa thành này không chỉ gây chú ý bởi kiến trúc bằng gỗ và lịch sử lâu đời. Điều khiến nhiều người tò mò nằm ở khoảng thời gian sau khi những vị khách cuối cùng rời khỏi khu tham quan.

Thay vì phải ra về như số đông, một nhóm nhỏ vẫn tiếp tục ở lại khi không gian dần yên tĩnh, ánh đèn được bật lên và tòa tháp bằng gỗ chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác so với vài giờ trước đó.

Thành Ozu nằm tại tỉnh Ehime, Nhật Bản, nổi bật với tháp chính bằng gỗ được phục dựng theo kiến trúc truyền thống. (Ảnh: JNTO)

Mỗi ngày chỉ có duy nhất một nhóm từ 2 đến 6 người được trải nghiệm điều này. Tổng số cũng bị giới hạn đến mức cả năm chỉ nhận tối đa 30 nhóm.

Nơi đặc biệt đó là thành Ozu, nằm tại vùng Nanyo, phía tây tỉnh Ehime, Nhật Bản.

Sau giờ đóng cửa, gần như cả tòa thành thuộc về một nhóm khách

Chương trình nghỉ đêm tại thành Ozu bắt đầu từ năm 2020 và được giới thiệu là chương trình đầu tiên tại Nhật Bản cho phép du khách lưu trú trong tháp chính của một thành cổ.

Theo tài liệu của Văn phòng JNTO tại Việt Nam, khách không chỉ thuê một căn phòng nằm cạnh di tích. Từ chiều tối tới sáng hôm sau, họ được trải nghiệm tháp chính cùng hai tháp canh vốn là các tài sản văn hóa quan trọng.

Sau giờ tham quan, chỉ một nhóm khách được phép ở lại để trải nghiệm không gian tòa thành theo cách hoàn toàn khác. (Ảnh: Instagram)

Theo trang chính thức Ozu Castle Stay, trong thời gian lưu trú, khu vực thành trên đồi được dành làm không gian riêng cho nhóm khách. Ngoài quản gia, đầu bếp và những người phục vụ chương trình, người khác bị hạn chế vào khu vực này.

Đây cũng chính là điểm khiến trải nghiệm sau giờ đóng cửa khác hoàn toàn một chuyến tham quan thông thường.

Mỗi ngày Ozu chỉ nhận một nhóm khách, từ 2 đến 6 người. Trang đặt phòng chính thức quy định tối đa 30 nhóm mỗi năm. Chương trình không tổ chức trong tháng 8 và từ tháng 12 đến tháng 2 do tháp chính là công trình hoàn toàn bằng gỗ và chịu ảnh hưởng lớn bởi thời tiết.

Khách không chỉ tới đây để ngủ lại

Ý tưởng của chương trình là đưa du khách vào vai một lãnh chúa bước vào thành trong quá khứ.

JNTO cho biết nghi thức được xây dựng dựa trên sự kiện lãnh chúa Kato Sadayasu tiến vào Ozu năm 1617.

Khách được đón bởi những người mặc giáp samurai, cờ hiệu và màn chào mừng bằng súng hỏa mai kiểu Edo. Tiếp đó là các tiết mục nghệ thuật truyền thống, bữa tối với nguyên liệu địa phương rồi khoảng thời gian riêng trong tòa thành vào ban đêm.

Chương trình lưu trú tại thành Ozu tái hiện nghi thức đón một lãnh chúa với samurai, cờ hiệu và các hoạt động truyền thống. (Ảnh: JNTO)

Theo Ozu Castle Stay, chương trình còn cho phép khách tham gia trực tiếp vào màn tái hiện việc Kato Sadayasu tiếp quản thành năm 1617, thay vì chỉ đứng ngoài xem như một buổi biểu diễn.

Sau đó, khách được thưởng thức điệu múa Fujinawa Kagura, một di sản văn hóa dân gian phi vật thể được tỉnh chỉ định, rồi dùng bữa tối với các đặc sản địa phương như thịt bò Wagyu Akane và rượu sake.

Điều bất ngờ là bên trong không giống một khách sạn hiện đại

Dù được khai thác như một trải nghiệm lưu trú đặc biệt, tháp chính không được cải tạo thành khách sạn hiện đại với đầy đủ tiện nghi.

Theo thông tin JNTO cung cấp, tòa tháp bằng gỗ không có hệ thống điều hòa không khí.

CNN Travel từng ghi nhận bên trong tháp chính cũng không bố trí cửa hàng, phòng tắm hay nhà vệ sinh theo cách của một khách sạn thông thường. Để tránh can thiệp mạnh vào cấu trúc lịch sử, khu phòng khách và phòng tắm dành riêng cho khách lưu trú được bố trí tại một công trình khác gần thành.

Bên trong tháp chính vẫn giữ kết cấu gỗ đặc trưng, không được cải tạo theo kiểu khách sạn hiện đại. (Ảnh: Travellive)

Trang Ozu Castle Stay cũng xác nhận phòng khách và khu tắm nằm ở vị trí riêng, từ đây khách có thể nhìn trực diện sang tòa thành được thắp sáng vào ban đêm.

Khách ngủ trên đệm futon trong không gian tháp chính, giữa hệ khung gỗ lớn thay vì phòng nghỉ khép kín theo kiểu khách sạn.

Sau bữa tối, họ còn có thể dùng rượu sake tại tháp Koran, nơi được công nhận là tài sản văn hóa quan trọng. Sáng hôm sau, bữa sáng được phục vụ tại Garyu Sanso, một công trình lịch sử nổi tiếng khác của Ozu.

Tòa thành từng biến mất hơn một thế kỷ

Câu chuyện phía sau nơi lưu trú này cũng đặc biệt không kém.

Tháp chính thành Ozu bị tháo dỡ vào năm 1888. Những gì du khách nhìn thấy ngày nay là công trình được phục dựng hoàn toàn bằng gỗ và hoàn thành vào năm 2004.

Theo trang chính thức thành Ozu, việc có thể phục dựng tương đối chính xác là nhờ một kho tư liệu hiếm còn tồn tại, gồm ảnh chụp từ thời Minh Trị, bản vẽ cổ và đặc biệt là một mô hình khung gỗ của tháp thành từ thời Edo.

Dự án cũng không chỉ dựa vào ngân sách công.

Khi đêm xuống và khách tham quan đã rời đi, tòa thành được thắp sáng, tạo nên khung cảnh khác hẳn ban ngày. (Ảnh: Japan Adventure)

Theo Visit Ozu, chiến dịch gây quỹ đặt mục tiêu 500 triệu yen nhưng cuối cùng thu được 528 triệu yen. Người dân đồng thời đóng góp vật liệu để công trình sử dụng nhiều gỗ địa phương nhất có thể.

Kết quả, 577 cây bách và tuyết tùng có đường kính trên 40 cm được tập hợp phục vụ dự án. Một số phần gỗ địa phương còn được bố trí tại những vị trí du khách có thể chạm trực tiếp.

Trang chính thức của thành Ozu cho biết trong số 138 cột của tháp, 121 cột sử dụng gỗ bách từ địa phương. Việc phục dựng kéo dài gần 10 năm trước khi hoàn thành vào tháng 9/2004.

Có những bức tường phải làm qua 7-8 công đoạn

Việc phục dựng không chỉ là dựng lại hình dáng bên ngoài.

Theo trang chính thức thành Ozu, thợ thủ công tái sử dụng nhiều kỹ thuật xây dựng truyền thống. Phần nền tường được đan bằng tre, sau đó phủ nhiều lớp đất trước khi hoàn thiện bằng vữa trắng, tổng cộng phải trải qua khoảng 7-8 công đoạn.

Một số loại đinh kiểu Nhật cũng được thợ rèn chế tác từ sắt nguyên chất theo phương pháp truyền thống.

Thành Ozu từng mất tháp chính trong hơn một thế kỷ trước khi được phục dựng hoàn toàn bằng gỗ vào năm 2004. (Ảnh: VMG)

Việc phục dựng bằng gỗ từng gặp trở ngại đáng kể bởi quy mô công trình vượt những giới hạn xây dựng thông thường thời điểm đó.

Trang chính thức thành Ozu cho biết tháp cao 19,15 m và dự án từng mất gần 2 năm thương lượng trước khi được công nhận theo diện công trình bảo tồn để có thể tiến hành phục dựng bằng gỗ. Đây cũng là tháp thành bốn tầng bằng gỗ đầu tiên tại Nhật Bản được phục dựng trong thời kỳ hậu chiến.

Không phải ai tới Ozu cũng có thể ở lại

Ban ngày, du khách bình thường vẫn có thể tham quan thành Ozu.

Nhưng khi giờ tham quan kết thúc, phần lớn khách phải rời khỏi khu vực. Chỉ nhóm đã đặt chương trình lưu trú mới tiếp tục ở lại.

Khi đó, không còn dòng người liên tục qua lại trong tháp chính; thay vào đó là một không gian gần như riêng biệt dành cho vài người trong suốt buổi tối.

6. Quá trình phục dựng sử dụng nhiều tư liệu cổ và kỹ thuật thủ công truyền thống nhằm tái hiện công trình gần với nguyên bản nhất có thể. (Ảnh: VEJ)

Theo lịch trình mẫu của Ozu Castle Stay, khách nghỉ đêm trong tháp chính sau các hoạt động buổi tối. Sáng hôm sau, họ dùng bữa tại Garyu Sanso trước khi tiếp tục khám phá thành phố.

Và đây có lẽ là điểm khiến tòa thành Ozu khác với phần lớn những di tích mà khách chỉ có thể bước vào trong vài giờ: sau khi cánh cửa đóng lại, một nhóm rất nhỏ không phải rời đi mà gần như được trao lại toàn bộ không gian thành để trải nghiệm lịch sử theo một cách hoàn toàn khác.

Theo Văn phòng Tổ chức Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO); Ozu Castle Stay; Visit Ozu; CNN Travel