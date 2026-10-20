Người đàn ông gốc Việt 61 tuổi đứng sau đế chế bán hàng tại châu Âu, muốn làm 10 nhà máy thực phẩm tại Pháp, mục tiêu doanh thu 250 triệu euro

Ông Khiêm Thanh Nhật, 61 tuổi, đang theo đuổi kế hoạch phát triển một khu công nghiệp thực phẩm châu Á tại Pháp với khoảng 10 nhà máy, mục tiêu doanh thu 250 triệu euro. Doanh nhân này còn điều hành T&T Foods, công ty phân phối thực phẩm châu Á có doanh thu hơn 80 triệu euro mỗi năm.

Ngày 16/10, tại thành phố Verdun, tỉnh Meuse, miền Đông Bắc nước Pháp, Tập đoàn Tan-Viet VIFON của doanh nhân Tào Ngọc Tú đã ký văn bản nhận chuyển nhượng khu đất rộng khoảng 8 ha để triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm và trung tâm hậu cần, với tổng vốn đầu tư ban đầu 20 triệu euro.

Đồng hành cùng VIFON trong dự án là Sentai Asiancook, doanh nghiệp do ông Khiêm Thanh Nhật điều hành. Trước khi hợp tác với VIFON, doanh nghiệp này đã xúc tiến kế hoạch sản xuất thực phẩm từ củ konjac và đóng chai nước tương tại địa phương.

Ông Nhật đã theo đuổi kế hoạch phát triển một khu công nghiệp thực phẩm châu Á tại Verdun từ trước. Trong cuộc trao đổi với báo kinh tế Pháp Le Journal des Entreprises hồi tháng 10/2025, doanh nhân này cho biết mục tiêu là thu hút khoảng 10 nhà máy, hướng tới tổng doanh thu 250 triệu euro trong vòng 5 năm và tạo gần 200 việc làm.

Doanh nhân Việt 61 tuổi và hành trình kinh doanh thực phẩm tại Pháp

Ông Khiêm Thanh Nhật sinh tháng 12/1964, hiện 61 tuổi. Ngoài Sentai Asiancook, ông là người quản lý Arthurkhan Consulting, doanh nghiệp tư vấn quản lý thành lập tháng 8/2014, có vốn điều lệ 5.000 euro và hiện đặt trụ sở tại thành phố Lognes, tỉnh Seine-et-Marne. Ông Nhật còn là Tổng giám đốc T&T Foods từ tháng 4/2016, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thực phẩm tại Pháp.

Sentai Asiancook được thành lập tháng 5/2016, đăng ký tại Lognes, với vốn điều lệ ban đầu 7.600 euro, sau đó tăng lên 10.000 euro vào năm 2017. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn tổng hợp, trụ sở tại Lognes.

Về kết quả kinh doanh, Sentai Asiancook ghi nhận doanh thu 2,42 triệu euro trong năm tài chính 2020, tăng 4,2% so với kỳ trước. Lợi nhuận ròng đạt 304.000 euro, thấp hơn mức 323.000 euro của năm tài chính 2019. Dữ liệu trên Pappers cho thấy doanh nghiệp đạt lợi nhuận ròng 263.000 euro trong năm tài chính kết thúc tháng 2/2026, với vốn chủ sở hữu khoảng 1,08 triệu euro và lượng tiền mặt 754.000 euro.

Về T&T Foods, doanh nghiệp được thành lập tháng 1/2002, đăng ký tại Diefmatten, tỉnh Haut-Rhin. Quy mô kinh doanh của T&T Foods lớn hơn nhiều so với Sentai Asiancook. Năm tài chính 2024, doanh nghiệp đạt doanh thu 77,3 triệu euro và lợi nhuận ròng 4,18 triệu euro. Sang năm 2025, doanh thu tăng lên 79,3 triệu euro nhưng lợi nhuận giảm còn 821.000 euro. Đến năm tài chính 2026, doanh thu tiếp tục đạt 83,4 triệu euro, tăng 5,2% so với kỳ trước, lợi nhuận ròng đạt 1,12 triệu euro.

Tên tuổi ông Khiêm Thanh Nhật từng xuất hiện trên truyền thông Việt Nam từ năm 2021–2022, gắn với các hoạt động đưa hàng Việt vào hệ thống siêu thị tại Pháp. Tháng 11/2021, T&T Foods cùng Carrefour tổ chức Tuần lễ Hàng tiêu dùng Việt Nam tại Pháp, với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam. Đến tháng 1/2022, ông Nhật xuất hiện với vai trò đại diện nhà nhập khẩu tại sự kiện Carrefour lần đầu tổ chức Tuần lễ Tết Việt Nam trong hệ thống đại siêu thị tại Pháp.

Trong cuộc trao đổi với báo chí khi đó, ông Nhật cho rằng một trong những hạn chế của các doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam là chưa hiểu rõ hệ thống phân phối tại Pháp. Phần lớn sản phẩm xuất khẩu vẫn tập trung phục vụ cộng đồng người Việt và người châu Á, thay vì tiếp cận rộng rãi người tiêu dùng sở tại.

Đến tháng 9/2022, T&T Foods tiếp tục hợp tác với Tập đoàn Lộc Trời đưa sản phẩm gạo mang thương hiệu Cơm Vietnam vào các hệ thống phân phối lớn như Carrefour và E.Leclerc. Ông Nhật cho biết hai bên đã hợp tác từ năm trước đó và T&T Foods dự kiến nhập khẩu 107 container gạo trong năm tiếp theo.

Kế hoạch xây 10 nhà máy thực phẩm, mục tiêu doanh thu 250 triệu euro

Sau nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối thực phẩm, ông Khiêm Thanh Nhật bắt đầu xúc tiến kế hoạch đưa các nhà sản xuất châu Á xây dựng nhà máy trực tiếp tại Pháp. Địa điểm được lựa chọn là thành phố Verdun, tỉnh Meuse, nằm ở miền Đông Bắc nước này.

Theo báo L'Est Républicain, cuối năm 2024, một thương vụ mua đất tại khu công nghiệp Baleycourt đã được ký kết để triển khai cơ sở sản xuất thực phẩm châu Á. Tại thời điểm đó, dự án được giới thiệu gắn với T&T Foods và ông Khiêm Thanh Nhật, với kỳ vọng tạo khoảng 100 việc làm.

Đến tháng 10/2025, báo kinh tế Pháp Le Journal des Entreprises đề cập đến kế hoạch phát triển khu công nghiệp thực phẩm châu Á của Sentai Asiancook. Theo đó, doanh nghiệp đang chuẩn bị triển khai hai nhà máy đầu tiên trên khu đất rộng khoảng 20.000 m² tại Baleycourt. Dự án được giao cho công ty Berthold phụ trách thiết kế và thi công.

Nhà máy đầu tiên dự kiến có diện tích 3.500 m², với tổng vốn đầu tư khoảng 7–8 triệu euro. Cơ sở này do doanh nghiệp Sentaiyuan triển khai, chuyên sản xuất các sản phẩm từ củ konjac, nguyên liệu được sử dụng phổ biến trong nhiều loại thực phẩm châu Á. Theo kế hoạch công bố năm 2025, nhà máy dự kiến hoạt động vào năm 2027 và sử dụng khoảng 36–45 lao động.

Nhà máy thứ hai có quy mô dự kiến khoảng 7.000 m², gấp đôi nhà máy đầu tiên, chuyên sản xuất nước tương. Dự án do doanh nghiệp Qianhe triển khai, với tổng vốn đầu tư khoảng 15–18 triệu euro và kế hoạch tuyển dụng khoảng 60 lao động. Nếu hai dự án được thực hiện đúng kế hoạch, tổng vốn đầu tư dự kiến đạt 22–26 triệu euro.

Trong cuộc trao đổi với báo chí Pháp, ông Nhật cho biết Sentai Asiancook đang tiếp tục đàm phán với hai đối tác khác để triển khai những dự án tương tự. Doanh nghiệp cũng tìm kiếm thêm quỹ đất tại Verdun nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng trong tương lai.

Mục tiêu dài hạn được ông Nhật đưa ra là hình thành một khu công nghiệp chuyên về thực phẩm châu Á, quy tụ khoảng 10 nhà máy và hướng tới tổng doanh thu 250 triệu euro trong vòng 5 năm, cùng gần 200 việc làm.

Việc lựa chọn Verdun được ông Nhật lý giải bằng lợi thế vị trí địa lý và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Thành phố nằm gần các tuyến giao thông kết nối Pháp với Đức, Bỉ và Luxembourg, thuận lợi cho việc phân phối hàng hóa sang những thị trường lân cận.

Bên cạnh đó, ông Nhật cho rằng mô hình nhập khẩu thực phẩm trực tiếp từ châu Á đang chịu tác động từ chi phí vận tải đường biển, biến động tỷ giá USD và thời gian giao hàng kéo dài. Doanh nghiệp phải duy trì lượng hàng tồn kho lớn để bảo đảm nguồn cung. Theo tính toán của ông, khi cộng đầy đủ các chi phí logistics và lưu kho, sản xuất tại Pháp có thể cạnh tranh với phương án nhập khẩu.

Để thuyết phục các đối tác đầu tư, ông Nhật cũng tận dụng những mối quan hệ sẵn có trong lĩnh vực phân phối. Tháng 10/2025, ông đã đưa lãnh đạo cấp cao của Carrefour tại châu Âu đến Verdun để trao đổi về dự án. Cùng với đó, đại diện chính quyền tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã tới địa phương khảo sát, trong khi Thị trưởng Verdun Samuel Hazard cũng sang Trung Quốc làm việc với các nhà đầu tư công nghiệp.