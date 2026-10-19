Nam KOL 38 tuổi đột ngột qua đời giữa đêm, để lại người vợ bị suy thận nặng và 2 con nhỏ

Vợ anh cho biết khi chị đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy chồng gọi lớn hai tiếng, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.

Nam KOL 38 tuổi người Sơn Đông, Trung Quốc với tài khoản Douyin có 65.000 người theo dõi - anh Tôn Dực Minh (biệt danh "Nghi Mông Tam Lão Bản") - đã đột ngột qua đời vào rạng sáng ngày 16/10 vừa qua, để lại người vợ mắc bệnh suy thận nặng (bệnh độc niệu) cùng hai con nhỏ.

Theo báo Jimu News, chị Nhâm Lệ (vợ anh Tôn) kể lại, khoảng 6 giờ sáng ngày 16, khi chị đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy chồng gọi lớn hai tiếng, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Chị lập tức gọi cấp cứu, nhưng khi nhân viên y tế đến nơi thì anh đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Theo yêu cầu của chị, anh vẫn được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cuối cùng bác sĩ xác nhận anh đã tử vong. Chị Nhâm Lệ nghẹn ngào: “Chồng để lại cho chị quá ít thời gian, đến cả cơ hội giành giật lại sự sống cũng không có”.

Anh Tôn Dực Minh

Cả hai vợ chồng đều là người Huyện Phí, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, quen biết nhau qua một đám cưới. Khi đó chị Nhâm Lệ làm việc cho công ty tổ chức tiệc cưới, còn anh Tôn Dực Minh kinh doanh xe cũ và dẫn đoàn xe dâu đến, từ đó hai người mới bắt đầu giao lưu. Trong ký ức của chị Nhâm Lệ, chồng chị trông vẻ ngoài hơi ngông nghênh nhưng thực chất lại rất lương thiện và giàu lòng vị tha. Anh từng lái xe đến hiện trường trận lũ lụt để hỗ trợ cứu hộ, cũng từng tài trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trong nhà đến nay vẫn còn lưu giữ nhiều cúp và giấy khen liên quan.

Đến năm 2020, biến cố bất ngờ ập đến với gia đình khi chị Nhâm Lệ được chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Năm tiếp theo, chị trải qua ca phẫu thuật ghép thận nhưng thất bại do phản ứng thải ghép nghiêm trọng, khiến chị rơi vào tình trạng nguy kịch. Chị chia sẻ, từ phẫu thuật, cấp cứu cho đến điều trị phục hồi sau đó, người chồng "vì giữ lại mạng sống cho tôi mà đã tiêu tốn hơn 1 triệu Nhân dân tệ (hơn 3,8 tỷ VNĐ)", không chỉ tiêu sạch tiền tiết kiệm trong nhà mà còn gánh thêm vô số khoản nợ bên ngoài.

Anh Tôn Dực Minh đã đăng tải hàng trăm video ngắn ghi lại cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng cùng các con trong hành trình chống chọi với bệnh tật, thu hút khoảng 65.000 người theo dõi trên Douyin. Sau khi tin buồn được công bố, rất nhiều cư dân mạng theo dõi anh nhiều năm qua đã để lại bình luận bàng hoàng không thể tin nổi. Có người viết: "Tôi đã lướt xem video của anh ấy nhiều năm nay rồi, gia đình này thực sự quá đỗi vất vả, thật không thể tin đây là sự thật."

Nội dung của anh ghi lại cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng cùng các con khi chống chọi với bệnh tật

Mất đi người chồng đã tận tụy chăm sóc mình nhiều năm, chị Nhâm Lệ dù nén đau thương nhưng vẫn canh cánh lo cho hai đứa con nhỏ. Chị gửi lời trấn an đến những cư dân mạng đang quan tâm đến gia đình, nói rằng "Tam Lão Bản" chỉ vì quá mệt mỏi nên mới đi nghỉ ngơi: "Anh ấy đã chăm sóc tôi nhiều năm như vậy, chặng đường phía sau tôi phải mạnh mẽ gánh vác gia đình này, nuôi dạy hai con khôn lớn để anh ấy được yên lòng ra đi."

Nguồn: ETtoday