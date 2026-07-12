Lucky-maxxing: Nền kinh tế "mua may mắn" tỷ đô của Hàn Quốc, nơi pháp sư thành KOL, bói toán thành startup được Kakao rót vốn

Giữa kỷ nguyên AI, người trẻ Hàn Quốc lại đổ tiền vào thứ công nghệ không sản xuất được: Cảm giác chắc chắn về tương lai. Từ show truyền hình, app xem tứ trụ 19 triệu lượt tải cho đến những ngọn núi "đổi vận", may mắn đang trở thành một ngành hàng thực thụ với dòng vốn đầu tư mạo hiểm nghiêm túc phía sau.

Một pháp sư 26 tuổi có lịch tư vấn kín chỗ đến tận năm 2029. Một ngọn núi ở Seoul có lượng tìm kiếm tăng gần gấp ba chỉ sau một câu nói trên truyền hình. Một hội chợ về văn hóa bói toán đón 13.000 lượt khách trong bốn ngày. Và đằng sau tất cả là một thị trường mà giới phân tích ước tính trị giá hàng tỷ USD mỗi năm, đang thu hút cả tiền của các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Hàn Quốc.

Người ta gọi hiện tượng này là lucky-maxxing, tạm hiểu là tối đa hóa vận may, khi thế hệ trẻ Hàn Quốc chủ động "mua sắm" may mắn như một sản phẩm lifestyle. Điều đáng chú ý nằm ở nghịch lý của nó: đây là quốc gia có nền kinh tế số tiên tiến bậc nhất thế giới, là thế hệ lớn lên cùng smartphone và sống giữa làn sóng AI.

Nhưng chính sự bất định mà công nghệ mang lại, cộng với áp lực kinh tế và những lộ trình sự nghiệp ngày càng khó đoán, lại đẩy họ quay về với những thực hành có tuổi đời hàng thế kỷ: Shaman giáo, tứ trụ (saju), tarot và nhân tướng học. Khác với thế hệ trước, người trẻ tiếp cận chúng không phải như tôn giáo, mà như công cụ để hiểu bản thân, trấn an cảm xúc và hỗ trợ ra quyết định.

Một thị trường tỷ đô nằm ngoài mọi báo cáo chính thống

Quy mô của nền kinh tế này lớn hơn nhiều so với hình dung thông thường về "mấy quầy bói dạo". Hãng nghiên cứu thị trường InnoForest ước tính ngành bói toán Hàn Quốc đạt khoảng 1.400 tỷ won, tương đương gần 1 tỷ USD trong năm 2024, và con số thực tế được cho là còn cao hơn vì phần lớn giao dịch tư vấn vẫn thanh toán bằng tiền mặt, không để lại dấu vết sổ sách. Một số ước tính khác còn tham vọng hơn, từ năm 2018, The Economist đã định giá ngành này ở mức 4.000 tỷ won, khoảng 3,7 tỷ USD.

Cầu thì gần như phủ toàn dân.

Hơn 70% người Hàn cho biết họ gặp thầy bói ít nhất một lần mỗi năm, và tỷ lệ này thậm chí tăng lên sau Covid-19. Cung cũng dày đặc không kém: cả nước có hơn 15.853 cơ sở bói toán đăng ký kinh doanh, chưa kể khoảng 300.000 thầy bói và 150.000 pháp sư theo ước tính của Hiệp hội Tiên tri Hàn Quốc. Seoul thậm chí có hẳn những "quận bói toán": quanh ga Nonhyeon ở Gangnam có tới 285 cửa hàng trong bán kính 2,45 km, mật độ dày nhất cả nước, theo sau là Eunpyeong với 214 cửa hàng.

Bảng giá cũng phân khúc chẳng khác gì ngành F&B. Các quán cafe tarot ở Hongdae nhắm đến sinh viên và du khách có giá khởi điểm 15.000 đến 20.000 won, một buổi xem tứ trụ tiêu chuẩn 30 phút dao động 30.000 đến 50.000 won, xem hợp tuổi cho các cặp đôi từ 50.000 đến 100.000 won, còn các pháp sư hàng đầu ở Nonhyeon và Eunpyeong thu trên 100.000 won mỗi buổi, những phiên riêng với các bậc thầy có thể lên đến vài trăm nghìn won. Tính cả đời, một người Hàn trung bình chi khoảng 500.000 won, tương đương 350 USD, chỉ riêng cho việc xem tứ trụ.

Cú hích từ màn ảnh: Khi bói toán kéo cả chỉ số kinh doanh của Disney+

Nếu thị trường đã âm thầm tồn tại từ lâu, thì thứ biến nó thành hiện tượng đại chúng của năm 2026 là K-content. Đầu năm nay, Disney+ Hàn Quốc ra mắt Battle of Fates, show thực tế quy tụ 49 người hành nghề từ bốn trường phái, pháp sư (mudang), tứ trụ, tarot và xem tướng. Thay vì khai thác bói toán như màn trình diễn giật gân, chương trình đặt ra các thử thách kiểm chứng độ chính xác của những lời tiên đoán, đồng thời ghi lại nghi lễ và truyền thống đằng sau mỗi thực hành. Đền thờ, nghi thức thỉnh thần, các buổi xem quẻ hiện lên như di sản văn hóa sống chứ không phải trò lạ mắt.

Kết quả kinh doanh đến rất nhanh.

Trong giai đoạn phát sóng từ tháng 2 đến tháng 3, lượng người dùng hoạt động hàng tháng của Disney+ Hàn Quốc tăng 28%, từ 3,17 triệu lên 4 triệu, kèm theo khoảng 660.000 lượt tải mới. Với một nền tảng streaming đang cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Hàn, đó là mức tăng trưởng mà nhiều bom tấn kịch bản cũng khó đạt được.

Battle of Fates không đứng một mình.

Nó là điểm rơi của cả một làn sóng bộ phim Exhuma năm 2024 với tuyến nhân vật pháp sư trẻ trung, ăn mặc thời thượng đã thu về ít nhất 132 tỷ won, khoảng 97 triệu USD trên toàn cầu, và cứ năm người Hàn thì có một người đã xem phim này. Sau đó là loạt chương trình ăn theo như Fortune Tellers' Love, Shinpal Talk Show hay MBTI vs. Saju, trong khi trên YouTube, các video pháp sư xem quẻ hay đoán quá khứ của người xem thu hút hàng trăm nghìn lượt view. Dữ liệu Google Trends cho thấy lượng tìm kiếm "pháp sư" và "bói toán" bằng tiếng Hàn trên YouTube đã tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua.

Pháp sư thế hệ mới: Nửa truyền nhân, nửa influencer

Làn sóng nội dung này sản sinh ra một lớp nhân vật đại chúng kiểu mới. Nổi bật nhất từ Battle of Fates là Lee So Bin, nữ mudang 26 tuổi với hình ảnh trẻ trung và phong thái tự tin, hiện có hơn 74.000 follower trên Instagram và lịch tư vấn được cho là đã kín đến năm 2029. Một gương mặt khác là Seolhwa với 61.000 follower, xây dựng tên tuổi qua các buổi kết nối với người thân đã khuất, định vị thực hành tâm linh như một hình thức chữa lành cảm xúc hơn là đoán vận hạn đơn thuần.

Họ không phải trường hợp cá biệt. Lee Kyoung-hyun, nữ pháp sư 29 tuổi được biết đến với nghệ danh Aegi Seonnyeo, sở hữu kênh YouTube hơn 300.000 subscriber và tiếp cận khách hàng hoàn toàn qua mạng xã hội. Giới hành nghề thừa nhận trước đây người ta thường giấu việc mình là pháp sư vì kỳ thị xã hội, còn bây giờ họ chủ động quảng bá bản thân. Uy tín của lớp pháp sư mới được xây từ hai nguồn song song: truyền thống và độ hiện diện số. Nói cách khác, đây là mô hình KOL mới, nơi "chuyên môn" là năng lực tâm linh và kênh phân phối là Instagram cùng YouTube. Người hâm mộ giờ không chỉ trả tiền xem quẻ mà còn cày cả vlog đời thường và các buổi tư vấn của pháp sư, biến họ thành influencer đúng nghĩa.

Sức ảnh hưởng đã vượt khỏi màn hình và bắt đầu điều hướng hành vi tiêu dùng offline. Tháng 2/2026, thầy bói Park Seong Jun xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block của đài tvN và đưa ra một lời khuyên đơn giản khi vận không thuận, hãy đi núi Gwanak.

Lời khuyên lan truyền chóng mặt.

Lượng tìm kiếm từ khóa Gwanaksan trên Naver trong tháng 2 đạt 78.700, gần gấp ba so với 27.300 của cùng kỳ năm trước. Đến tháng 4, lượng khách ghé chi nhánh Gwanaksan của Trung tâm Du lịch Leo núi Seoul tăng 41,2% so với cùng kỳ. Một điểm đến bình thường bỗng trở thành hành trình "hành hương cầu may", được thúc đẩy không phải bởi tín ngưỡng mà bởi khát vọng đổi vận của người trẻ.

Ngành du lịch Hàn Quốc thực ra đã đón đầu xu hướng này từ trước: Tổ chức Du lịch Seoul chính thức công nhận các quán cafe saju là một sản phẩm du lịch từ năm 2024, với các nền tảng đặt chỗ đa ngôn ngữ phục vụ khách từ Mỹ, Canada, Singapore và Australia.

Từ muối tẩy uế đến app 19 triệu lượt tải: Khi vận may được đóng gói thành sản phẩm

Tháng 5/2026, Seoul tổ chức Fortune Adventure 2026, triển lãm lifestyle đầu tiên của Hàn Quốc dành riêng cho văn hóa bói toán. Bốn ngày, khoảng 13.000 lượt khách, 150 chuyên gia tư vấn và hơn 70 gian xem quẻ. Đông khách nhất là các gian tứ trụ, nơi người trẻ tìm lời khuyên về sự nghiệp, tình cảm và những quyết định lớn. Các thương hiệu tận dụng sự kiện để tái diễn giải trí truyền thống bằng ngôn ngữ thiết kế. Những công ty như Tenseoul biến vật phẩm nghi lễ, chẳng hạn muối tẩy uế, thành sản phẩm lifestyle đương đại cho không gian nội thất và văn hóa quà tặng.

Nhưng cuộc chơi lớn nhất nằm ở mảng công nghệ. Jeomsin, app xem tứ trụ phổ biến nhất Hàn Quốc do TechLabs vận hành, đã cán mốc 19 triệu lượt tải và vận hành như một "Spotify của ngành bói toán": miễn phí sử dụng, kiếm tiền chủ yếu từ quảng cáo với mỗi nội dung được mở khóa sau 5 đến 7 giây xem ads, đồng thời bán thêm bùa may mắn kỹ thuật số và các buổi tư vấn video trả phí với thầy xem tứ trụ. Đối thủ Forceteller sở hữu 8,6 triệu người dùng đăng ký với lượng người dùng hoạt động hàng tháng tăng 28,2% so với cùng kỳ tính đến cuối 2025, và đáng nói là công ty này được sáng lập bởi các cựu quản lý sản phẩm và kỹ sư từ Naver và Kakao.

Dòng vốn đầu tư mạo hiểm cũng đã vào cuộc. Forceteller huy động được 4,62 triệu USD từ các nhà đầu tư bao gồm Kakao Games, Kakao Ventures, Big Basin Capital và Capstone Partners Korea. Chunmyung, nền tảng kết nối người dùng với các thầy bói và tarot reader đã xác thực, gọi được 5 tỷ won vòng Series A do Altos Ventures dẫn dắt, chính quỹ đứng sau kỳ lân fintech Toss. Khi cả hệ sinh thái Kakao lẫn nhà đầu tư của Toss cùng đặt cược, "mê tín" đã chính thức trở thành một hạng mục đầu tư.

AI là lớp gia tốc mới nhất.

Tại Fortune Adventure, các nền tảng như Hellobot trình diễn chân dung tứ trụ tạo bằng AI và phân tích vận mệnh cá nhân hóa dựa trên ngày sinh của người dùng. Jeomsin đã tích hợp tính năng xem tướng bằng AI, phân tích ảnh chân dung người dùng để đưa ra nhận định về tính cách và vận số, trong khi tại trung tâm Seoul, cửa hàng Vinaida còn dựng hẳn trải nghiệm "pháp sư ảo" kết hợp AI tạo sinh, nhận diện giọng nói, robot vẽ ký họa và hình chiếu khuôn mặt người, giao tiếp được bằng bốn ngôn ngữ. Thay vì thay thế các thầy xem quẻ, công nghệ đang mở rộng và đại chúng hóa những dịch vụ vốn bị giới hạn bởi địa lý và lịch hẹn. Tâm linh và thuật toán, hai thứ tưởng đối nghịch, hóa ra lại bắt tay nhau rất ăn ý.

Vì sao các thương hiệu không nên xem đây là chuyện mê tín

Đặt trong bối cảnh kinh doanh, lucky-maxxing không phải cơn sốt nhất thời mà là câu trả lời cho một nhu cầu rất thật. Giữa kỷ nguyên AI, áp lực kinh tế và những lộ trình sự nghiệp khó đoán, người tiêu dùng trẻ cần các khung diễn giải giúp họ trả lời hai câu hỏi: Tôi là ai và tôi đang đi về đâu. Có một lớp nền văn hóa xã hội đáng chú ý phía sau: tại một đất nước mà vấn đề sức khỏe tinh thần vẫn khó nói ra và việc gặp bác sĩ tâm lý còn mang nhiều định kiến, nhiều người xem các buổi bói toán như một góc nhìn khách quan giúp họ chấp nhận hoàn cảnh của mình.

Với Gen Z, tứ trụ giờ đi thành bộ ba cùng MBTI và tarot: MBTI để bắt chuyện, tarot để check nhanh hàng tháng, còn tứ trụ là bản phân tích sâu, thậm chí người dùng app hẹn hò còn lọc đối tượng theo MBTI rồi dùng tứ trụ và tarot để kiểm tra độ hợp nhau dài hạn.

Với các thương hiệu, cơ hội vượt xa phạm vi giải trí. Văn hóa vận may đang len vào du lịch, bán lẻ, đồ gia dụng, dịch vụ số và wellness, tạo ra nhu cầu mới cho các sản phẩm và trải nghiệm xoay quanh may mắn, vận mệnh và sự thấu hiểu bản thân. Điều đang hình thành không phải là cuộc quay về hoài niệm, mà là một hành vi tiêu dùng hoàn toàn mới: di sản, công nghệ và tâm linh hội tụ thành một hệ sinh thái nơi nghi lễ trở thành content, người hành lễ trở thành người có sức ảnh hưởng văn hóa, và bản thân niềm tin trở thành một phần của nền kinh tế lifestyle.

Với những ai đang quan sát các dịch chuyển trong văn hóa tiêu dùng châu Á, lucky-maxxing có lẽ là xu hướng bất ngờ nhất mà kỷ nguyên AI tạo ra tại Hàn Quốc.

Nguồn: Jing Daily, Korea Times, The Economist, Seoulz, PitchBook, Reuters