Không thể nhận ra cậu bé trong ảnh meme "Success Kid" hiện tại

Cậu bé từng là hiện tượng mạng toàn cầu ngày nào giờ đã 20 tuổi và thay đổi rõ rệt qua nhiều năm.

Sammy Griner đến từ Jacksonville, Florida, Mỹ được hàng triệu người trên thế giới biết đến với biệt danh "Success Kid" (Đứa trẻ thành công). Mẹ cậu đã chụp bức ảnh này khi Sammy mới 11 tháng tuổi và vô tình đưa cậu trở nên nổi tiếng khắp không gian mạng.

"Success Kid" (Đứa trẻ thành công) là một trong những meme nổi tiếng nhất toàn cầu

Bức ảnh meme "Success Kid" ghi lại khoảnh khắc cậu bé Sammy đang chơi trên bãi biển trong chiếc áo thun trắng phối xanh lá. Cậu bé nắm chặt một nắm cát trong tay, nhìn thẳng vào ống kính với biểu cảm đầy mãn nguyện và có phần kiêu hãnh. Bức ảnh chế này thường được cộng đồng mạng dùng để ăn mừng những thành công nhỏ to trong cuộc sống, bởi tư thế và nét mặt của Sammy trông chẳng khác nào một cử chỉ giơ nắm đấm ăn mừng.

Và trong một tin tức có thể khiến thế hệ Millennials cảm thấy mình đã già đi (tương tự khoảnh khắc Macaulay Culkin của phim Home Alone tròn 40 tuổi), cậu bé Sammy giờ đây đã bước sang tuổi 20.

Sammy đã thay đổi rất nhiều qua thời gian

Đúng vậy, em bé trong meme "Success Kid" ngày nào giờ đã hoàn toàn trưởng thành.

Bức ảnh gần đây của Sammy được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự thay đổi rõ rệt của cậu sau 2 thập kỷ: một anh chàng thiếu niên với mái tóc nâu dài gợn sóng, nụ cười rạng rỡ và đã bắt đầu mọc râu. Dù ngoại hình thay đổi nhiều, người ta vẫn dễ dàng nhận ra đường nét của cậu bé ngồi trên bãi biển năm xưa.

Bức ảnh gốc được mẹ cậu, cô Laney, đăng tải lần đầu trên tài khoản Flickr cá nhân với khoảnh khắc con trai đang nắm chặt tay cát. Trước khi trở thành meme "Success Kid" đình đám, chú thích gốc của bức ảnh chỉ đơn giản là: "Cậu bé nhà tôi ghét lâu đài cát lắm".

Sau này, mọi người bắt đầu dùng hình ảnh của cậu để đại diện cho những thắng lợi trong cuộc sống - từ những cột mốc lớn như được thăng chức, tán đổ crush, cho đến những niềm vui nhỏ như vô tình nhặt được tờ 10 USD trong túi áo khoác.

Năm 10 tuổi, Sammy từng chụp một bức ảnh tay cầm bức vẽ lại meme năm xưa và tái hiện đúng tư thế giơ nắm đấm lúc 11 tháng tuổi. Sammy cùng bố mẹ cũng từng xuất hiện trong một video của BuzzFeed trên YouTube để chia sẻ về sự nổi tiếng bất ngờ này.

Bức ảnh tái hiện khi Sammy 11 tuổi

Sự nổi tiếng ấy sau đó còn mang lại ý nghĩa to lớn: khi cha của Sammy, anh Justin, cần phẫu thuật ghép thận, gia đình đã lập một trang GoFundMe để kêu gọi quyên góp và nhận được sự ủng hộ rộng rãi nhờ hình ảnh "Success Kid".

Laney chia sẻ với trang ABC: "Đã có rất nhiều điều tích cực đến với chúng tôi. Gia đình chưa bao giờ hối tiếc về meme Success Kid. Thật khó tin khi mọi chuyện lại diễn ra như vậy - đến giờ tôi vẫn chưa thể tin nổi."

Nguồn: Ladbible