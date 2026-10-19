Trúng số hơn 34 tỷ đồng, người đàn ông donate hết cho nữ streamer trong 24 ngày

Sau đó, người này còn đi lừa đảo 17,3 tỷ VNĐ của người khác.

Một người đàn ông họ Trương ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã may mắn trúng giải thưởng xổ số lớn. Sau khi trừ thuế, anh bỏ túi số tiền khủng hơn 8,92 triệu NDT (khoảng 34,5 tỷ VNĐ). Chẳng ai ngờ, anh lại chi tới 7,18 triệu NDT (khoảng 27,8 tỷ VNĐ) để donate cho nữ streamer, chỉ trong vòng ngắn ngủi 24 ngày đã tiêu xài đến mức chỉ còn lại 28 NDT (khoảng 108 nghìn VNĐ). Sau khi tiêu hết sạch tiền, anh ta tiếp tục bịa đặt lý do để lừa đảo đối tác làm ăn số tiền hơn 4,49 triệu NDT (khoảng 17,3 tỷ VNĐ). Tòa án cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Trương 15 năm tù giam.

Theo tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc, Trương và người đối tác họ Khâu quen biết nhau từ năm 2014. Đến năm 2016, hai bên thống nhất hợp tác mở công ty và xây dựng nền tảng giao dịch ngoại hối; trong đó ông Khâu bỏ toàn bộ vốn, còn Trương chịu trách nhiệm vận hành thực tế. Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Trương may mắn mua vé số và cào trúng giải thưởng chục triệu; sau khi trừ thuế, số tiền 8,9229 triệu NDT (khoảng 34,5 tỷ VNĐ) đã được chuyển vào tài khoản thuận lợi.

Sau khi nhận tiền, Trương trích ra 2 triệu NDT (khoảng 7,7 tỷ VNĐ) để dùng vào mục đích khác, toàn bộ số tiền thưởng còn lại đều dùng cho việc hoang phí cá nhân và donate cho nữ streamer mà anh ta thích. Kết quả là chỉ trong 24 ngày ngắn ngủi, anh ta đã tiêu sạch tiền thưởng, tài khoản chỉ còn vỏn vẹn 28 NDT (khoảng 108 nghìn VNĐ).

Ảnh minh họa

Sau khi vung tay quá trán hết sạch tiền trúng số, Trương bắt đầu giở trò với ông Khâu – người vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, Trương liên tục bịa ra các lý do hoạt động kinh doanh của công ty, thông qua nhiều tài khoản mở tại Ngân hàng Chiêu Thương (CMB), Ngân hàng Kiến thiết (CCB) và Ngân hàng Bình An để yêu cầu ông Khâu rót vốn. Trong khoảng thời gian này, Trương đã lừa dối chiếm đoạt 3,2878 triệu NDT (khoảng 12,7 tỷ VNĐ), và chỉ hoàn trả lại một khoản nhỏ là 772,5 nghìn NDT (khoảng 2,9 tỷ VNĐ).

Tiếp đó, từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021 (suốt 1 năm trời), Trương lại bịa ra lý do vô lý như "tiền của công ty bị cơ quan chức năng đóng băng, cần nguồn vốn để giải tỏa đóng băng" để tiếp tục lừa ông Khâu thêm 2 triệu NDT (khoảng 7,7 tỷ VNĐ).

Sau khi trừ đi khoản tiền nhỏ rải rác mà Trương hoàn trả trong thời gian đó, Trương đã lừa đảo thành công của ông Khâu tổng cộng lên tới 4,4903 triệu NDT (khoảng 17,3 tỷ VNĐ). Toàn bộ số tiền bất chính thu được đều bị anh ta đem đi donate cho các streamer và tiêu xài xa hoa cá nhân.

Trước sự hối thúc và nghi ngờ nhiều lần từ ông Khâu và gia đình, Trương thậm chí còn viết giấy cam kết, nhưng sau đó thừa nhận riêng rằng "chuyện tiền bị đóng băng hoàn toàn là dối trá, viết giấy cam kết chỉ để xoa dịu gia đình đối phương". Ông Khâu sau đó đã báo cảnh sát, và lực lượng chức năng đã bắt giữ Trương theo quy định pháp luật vào ngày 4 tháng 11 năm 2024.

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định, Trương với mục đích chiếm đoạt bất hợp pháp, đã dùng các thủ đoạn bịa đặt sự thật, che giấu gian dối để nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác với số tiền đặc biệt lớn, hành vi đã cấu thành Tội lừa đảo. Tòa tuyên phạt Trương 15 năm tù giam, phạt tiền 300.000 NDT (khoảng 1,16 tỷ VNĐ), đồng thời buộc bồi thường cho ông Khâu 4,4903 triệu NDT (khoảng 17,3 tỷ VNĐ). Trương không đồng ý với bản án và nộp đơn kháng cáo, nhưng tòa án cấp phúc thẩm sau khi xét xử đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án ban đầu.

Nguồn: ETtoday