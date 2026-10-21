Cận cảnh mắt bão khổng lồ của siêu bão mạnh nhất 2026: Champi như một “quái vật” siêu thực với sức gió tới 296 km/h

Từ ngoài vũ trụ, siêu bão Champi trông gần như không có thực.

Từ ngoài vũ trụ, siêu bão Champi trông gần như không có thực: một dải mây cuộn xoáy khổng lồ bao quanh một mắt bão sắc nét, đang càn quét qua vùng tây Thái Bình Dương.

Các hình ảnh đồ họa từ vệ tinh vô cùng kinh ngạc, và những con số cũng đáng sợ không kém.

Video vệ tinh mắt bão (Nguồn: Fox Weather)

Vào ngày 20 tháng 10, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) báo cáo sức gió duy trì tối đa đạt 180 mph (khoảng 290 km/h), biến Champi thành một "quái vật" tương đương bão cấp 5 (Category 5).

Sang đến ngày 21 tháng 10, siêu bão Champi hiện đã phát triển thành xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm 2026 xét về tốc độ gió.

Hệ thống bão ở Tây Thái Bình Dương này đã trở thành một "nhà máy năng lượng" với sức gió đỉnh điểm lên tới 296 km/h.

Trước đó, bão Polo nắm giữ danh hiệu xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất thế giới năm 2026 xét theo tốc độ gió. Cơn bão này từng đạt đỉnh với sức gió duy trì tối đa là 285 km/h và áp suất trung tâm tối thiểu là 892 mb - chỉ số này vẫn thấp hơn so với Champi (895 mb) - khiến Polo hiện vẫn mạnh hơn ở khía cạnh áp suất.

Champi cũng vừa mang đến một cú "sượt qua" đầy kinh hoàng.

Cơn bão đã đi qua khu vực cách đầu phía nam của đảo Guam khoảng 10 dặm (16 km) về phía nam vào cuối tuần qua, mang theo sức gió gần tâm bão lên tới 150 mph (241 km/h). Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng bất kỳ ai mạo hiểm ra ngoài trong điều kiện gió cực đoan này đều có thể nguy hiểm đến tính mạng do mảnh vỡ văng quật.

“Champi đã phát triển thành một 'nhà máy năng lượng' cấp hành tinh đúng nghĩa,” các chuyên gia dự báo tại Fox Weather nhận định. Họ đồng thời cảnh báo rằng “quy mô khủng khiếp của cơn bão cùng vùng gió xoáy khổng lồ của nó đang đe dọa nghiêm trọng đến các tuyến đường hàng hải và các cộng đồng ven biển trên khắp tây Thái Bình Dương.”

May mắn thay, mắt bão vẫn ở ngoài khơi. Thống đốc đảo Guam, bà Lou Leon Guerrero, cho biết thiệt hại tương đối tối thiểu, mặc dù giới chức trách đã phải đóng cửa các sân bay, cảng biển và một số cơ sở y tế, đồng thời kích hoạt viện trợ khẩn cấp từ liên bang.

Mắt bão thu nhỏ và nguy cơ tiếp theo

Dù có quy mô tổng thể rất lớn, mắt bão Champi lại nhỏ gọn một cách kinh ngạc khi đi qua gần Guam: Cơ quan Thời tiết Quốc gia đo đạc mắt bão chỉ rộng khoảng 5 đến 6 dặm (8-10 km).

Hiện tại, Champi đang di chuyển nhanh theo hướng tây - tây bắc qua biển Philippines. Các chuyên gia dự báo cơn bão sẽ suy yếu dần, nhưng quần đảo Ryukyu, Okinawa, phía bắc Đài Loan (Trung Quốc) và các vùng biển lân cận vẫn cần đề phòng gió mạnh gây thiệt hại, sóng lớn nguy hiểm và mưa như trút nước.

Ảnh mắt bảo ngày 20/10

Ảnh: AguaceroWX

Mối đe dọa mới ở Đông Thái Bình Dương

Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới tiềm năng khác đang hình thành cách đó hàng ngàn dặm.

Hệ thống 94E, nằm ở phía nam Mexico, có thể phát triển thành một áp thấp nhiệt đới trong vài ngày tới.

“Các mô hình dự báo cho thấy hệ thống này ban đầu có thể di chuyển theo hướng tây bắc trước khi đổi hướng quay trở lại Mexico,” Trung tâm Dự báo FOX đưa ra cảnh báo, đồng thời lưu ý rằng hiện vẫn có “sự bất đồng đáng kể” giữa các mô hình về thời gian và quỹ đạo.

Nếu mạnh lên thành một cơn bão nhiệt đới, nó sẽ được đặt tên là Vance - cơn bão đầu tiên mang tên bắt đầu bằng chữ 'V' ở khu vực Đông Thái Bình Dương kể từ bão Vicente năm 2018.

Điều này rất đáng chú ý: tên các cơn bão được đặt theo thứ tự bảng chữ cái, và việc đặt tên tới chữ V cho thấy mùa bão năm nay tại Đông Thái Bình Dương đã hoạt động bận rộn và kỷ lục đến mức nào.

Và mọi thứ có lẽ vẫn chưa dừng lại ở đó.

Nguồn: Fox Weather