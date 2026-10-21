Nước mưa ở Singapore chuyển màu xám đen giữa lúc khói mù bao phủ

Một số người dân Singapore cho biết nước mưa hứng được sau trận mưa lớn chuyển sang màu xám đen, trong bối cảnh chất lượng không khí tại đảo quốc này tiếp tục ở mức đáng lo ngại vì khói mù từ các đám cháy trong khu vực.

Trận mưa lớn tại Singapore ngày 15/10 không chỉ mang theo nước mà còn kéo xuống mặt đất lượng lớn bụi và các hạt ô nhiễm lơ lửng trong không khí, khiến nước mưa được hứng tại một số khu dân cư có màu xám đục, thậm chí gần như đen.

Vì sao nước mưa có thể chuyển màu?

Theo Malay Mail, một cư dân ở Ang Mo Kio, được xác định bằng họ Zhong, cho biết bà đã hứng được ba xô nước mưa có màu xám đen sau trận mưa. Hình ảnh những xô nước này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Singapore đã trải qua đợt chất lượng không khí kém kéo dài nhất kể từ năm 2015. Ảnh: The Straits Times

Một video đăng trên tài khoản Instagram Singapore Parents cũng cho thấy nhiều xô nước mưa có màu đục bất thường. Một số người dùng mạng xã hội bày tỏ lo ngại về mức độ ô nhiễm mà người dân Singapore đang phải đối mặt.

Hiện tượng này xảy ra trong bối cảnh Singapore đang chịu ảnh hưởng của khói mù. Khi mưa hình thành và rơi xuống, các giọt nước có thể cuốn theo những hạt bụi, khói và chất ô nhiễm nhỏ đang lơ lửng trong khí quyển.

Theo CNA, những hạt ô nhiễm trong khói mù có thể bị các giọt mưa “quét” xuống mặt đất. Vì vậy, nước mưa hứng trực tiếp từ ngoài trời, đặc biệt là phần nước đầu tiên của một trận mưa, có thể chứa nhiều cặn hơn bình thường và có màu xám hoặc đen. Quá trình này được gọi là wet deposition, tức hiện tượng mưa cuốn các hạt vật chất trong khí quyển xuống mặt đất.

Nước mưa đục được hứng sau trận mưa lớn giữa lúc khói mù tiếp diễn tại Singapore làm dấy lên lo ngại trong dư luận. Ảnh: Instagram/Singaporeparents

Điều này không đồng nghĩa nước mưa đã được xác định là “nước độc”. Màu sắc bất thường chủ yếu phản ánh lượng vật chất lơ lửng được nước mưa cuốn xuống trong điều kiện không khí đang bị ô nhiễm.

Singapore đang trải qua một đợt khói mù nghiêm trọng, với chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe tại nhiều khu vực trong gần hai tuần.

Ngày 15/10, PSI tại một số khu vực đã vượt ngưỡng 200. Sang ngày 16/10, tình hình tiếp tục xấu đi. Khu vực trung tâm Singapore bước vào mức “rất không tốt cho sức khỏe” từ nửa đêm và PSI 24 giờ lên 229 vào 15h, mức cao nhất được ghi nhận tại Singapore trong năm nay. Hai khu vực phía đông và phía tây cũng lần lượt vượt ngưỡng 200.

Đường chân trời khu trung tâm thương mại Singapore nhìn từ khu vực Marine Parade lúc 23h ngày 16/10. Ảnh: AsiaOne/Stringer

Cơ quan Khí tượng Singapore cho biết khói mù dày từ các đám cháy ở Kalimantan tiếp tục trôi về phía Singapore dưới tác động của gió đông nam. Khói mù cũng được ghi nhận trên đảo Sumatra. Một số trận mưa được dự báo trong những ngày tiếp theo có thể giúp giảm lượng khói được vận chuyển tới Singapore, nhưng không đồng nghĩa tình trạng ô nhiễm sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Singapore tăng biện pháp ứng phó

Tình trạng này có liên quan đến các vụ cháy rừng và cháy đất ở Indonesia. Ngày 16/10, Bộ trưởng Bền vững và Môi trường Singapore Grace Fu cho biết nước này đã trải qua giai đoạn chất lượng không khí kém kéo dài nhất kể từ cuộc khủng hoảng khói mù năm 2015.

Theo bà Fu, người dân Singapore cần chuẩn bị cho khả năng khói mù tiếp tục kéo dài. PSI thậm chí có thể vượt 300 nếu điều kiện thời tiết trở nên bất lợi, trong khi tình hình có thể chỉ cải thiện rõ rệt khi gió thay đổi trong giai đoạn giao mùa, dự kiến trong khoảng 3-4 tuần tới.

Tác động của khói mù đến sức khỏe phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, mức PSI và thời gian, cường độ hoạt động ngoài trời. Người dân được khuyến cáo kiểm tra chỉ số PM2.5 theo giờ mới nhất trước khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Ảnh: AsiaOne/Jasper Lim

Trước diễn biến xấu của chất lượng không khí, Sport Singapore đã tạm thời đóng cửa các cơ sở ActiveSG ngoài trời và không có điều hòa trên toàn quốc.

Chính phủ cũng đẩy nhanh việc phân phát khẩu trang N95 cho nhóm người dễ bị ảnh hưởng. Bộ Y tế Singapore khuyến cáo người dân theo dõi chỉ số PM2.5 theo giờ khi quyết định có nên hoạt động ngoài trời hay không. Khi PM2.5 ở mức rất cao, ngay cả người khỏe mạnh cũng được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời và sử dụng khẩu trang N95 nếu cần ra ngoài.

Trong khi đó, Singapore đang thu thập dữ liệu về nguồn phát sinh khói và để ngỏ khả năng sử dụng Đạo luật Ô nhiễm Khói mù Xuyên biên giới đối với các bên chịu trách nhiệm cho những đám cháy gây ảnh hưởng tới nước này.

Những xô nước mưa chuyển màu vì vậy trở thành một hình ảnh trực quan về tình trạng ô nhiễm đang bao phủ Singapore: mưa có thể kéo các hạt bụi và chất ô nhiễm từ bầu khí quyển xuống mặt đất, nhưng không thể lập tức giải quyết nguồn khói mù đang tiếp tục được đưa tới từ các khu vực có cháy.

Nguồn: Malay Mail, CNA, AsiaOne, MSS, The Straits Times



