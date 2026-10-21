Phát hiện nam sinh viên bán bánh cá ven đường có khuôn mặt khiến khách xếp hàng 2 tiếng chờ mua vẫn vui vẻ

Một chàng trai bán bánh cá nướng ven đường tại thành phố Gwangmyeong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình được nhận xét giống hệt nam diễn viên Cha Eun Woo.

Được biết, chàng trai này bán bánh cá nướng tại khu vực Cheolsan-dong, thành phố Gwangmyeong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Những ngày gần đây, hình ảnh và trải nghiệm của khách hàng tại quầy bánh liên tục được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến. Ngoại hình nổi bật, có nhiều nét tương đồng với Cha Eun Woo giúp anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Cư dân mạng thậm chí đặt cho chàng trai biệt danh “Bungeunwoo”, ghép từ bungeoppang - món bánh cá nhân ngọt phổ biến ở Hàn Quốc - và tên Cha Eun Woo.

Ảnh: ETtoday

Sức hút của anh nhanh chóng vượt khỏi phạm vi khu phố. Một số người dùng mạng còn chia sẻ bản đồ hướng dẫn vị trí quầy hàng, biến địa điểm bán bánh cá bình dân thành nơi được nhiều người tìm đến check-in. Dòng khách xếp hàng kéo dài, trong đó có cả những người đẩy xe nôi, khiến thời gian chờ mua bánh có lúc lên tới 1-2 tiếng.

Dù phải chờ đợi lâu, nhiều khách hàng vẫn tỏ ra hào hứng. Một người chia sẻ rằng chỉ cần được nhìn thấy gương mặt của chàng trai thì dù phải xếp hàng suốt 2 tiếng, họ cũng không cảm thấy bực bội. Người khác hài hước nhận xét: “Gương mặt này thì dù bán nước lọc cũng đắt hàng”.

Một số khách còn ví khung cảnh tại quầy bánh giống buổi gặp gỡ người hâm mộ hơn là hoạt động mua bán thông thường. Những lời truyền tai và hình ảnh được lan truyền trên mạng càng khiến lượng người tìm đến tăng nhanh.

Ảnh: Instagram

Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, chàng trai được cho là sinh viên theo học ngành liên quan đến sân khấu, điện ảnh. Ngoài việc bán bánh cá, anh còn phải cân bằng việc học và những công việc khác.

Lượng khách tăng đột biến trong thời gian ngắn khiến quầy hàng vốn có quy mô nhỏ khó đáp ứng. Khối lượng công việc cũng tăng lên đáng kể, khiến chàng trai phải đối mặt với áp lực thể lực và thời gian.

Mới đây, anh đăng thông báo trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, cho biết sẽ tạm ngừng bán hàng.

Chàng trai cho biết vốn đã phải đảm đương nhiều công việc cùng lúc, nhưng kể từ khi quầy bánh bất ngờ nổi tiếng, thời gian làm việc mỗi ngày đã kéo dài hơn 10 tiếng. Anh thừa nhận bản thân hoàn toàn không lường trước được lượng khách đổ về trong hai ngày vừa qua, đồng thời cảm thấy thể lực bị tiêu hao đáng kể.

Trước tình hình này, anh quyết định tạm dừng kinh doanh và cho biết cuối tuần cũng buộc phải nghỉ ngơi.

Nguồn: ETtoday