Túi hiệu Louis Vuitton, Hermès... ngập tràn, mỹ phẩm high-end gói theo "bao" được rao giá rẻ sau bạo loạn ở Pháp: Chính quyền cảnh báo khẩn

Sau các vụ bạo loạn tại Pháp, hàng loạt túi xách hàng hiệu nghi bị lấy cắp bất ngờ xuất hiện trên nền tảng mua bán đồ cũ Vinted. Chuyên gia cảnh báo người mua cần thận trọng trước những món đồ hiệu mới tinh nhưng được rao bán với giá rẻ bất thường.

Theo Bloomberg, nền tảng giao dịch đồ secondhand Vinted gần đây xuất hiện nhiều bài đăng đáng ngờ về các sản phẩm hàng hiệu, được cho là có liên quan đến những vụ đột nhập, cướp phá cửa hàng tại Paris. Các mặt hàng được rao bán bao gồm sản phẩm của những thương hiệu xa xỉ như Celine, Hermès và Louis Vuitton.

Trước đó, nhiều video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh những người tham gia bạo loạn đập vỡ cửa kính, xông vào các cửa hàng Louis Vuitton và Celine. Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm Sephora cũng xác nhận một số cửa hàng của hãng bị phá hoại và đột nhập trong các vụ việc.

Không lâu sau đó, hàng loạt tin rao bán túi xách hàng hiệu bất ngờ xuất hiện trên Vinted, làm dấy lên nghi vấn một số sản phẩm có nguồn gốc từ những cửa hàng bị cướp phá.

Những chiếc túi được bán với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá gốc (Ảnh: New York Post)

Một chiếc áo len được người bán mô tả là “lấy được trong các cuộc biểu tình”. Một số tin đăng khác nhắc đến ngày 17/10, thời điểm hàng trăm nghìn người đổ xuống đường trên khắp nước Pháp. Thậm chí, có người còn ghi rõ địa điểm lấy hàng, chẳng hạn như “cuộc biểu tình ở Lyon”.

Nhiều sản phẩm được rao bán vẫn còn nguyên tem chống trộm hoặc nhãn mác. Danh sách mặt hàng bị nghi có nguồn gốc từ các vụ cướp phá bao gồm mỹ phẩm Sephora, áo bóng đá, giày thể thao cao cấp và trò chơi điện tử.

Mỹ phẩm được bán theo túi lớn (Ảnh: Daily Mail)

Đáng chú ý, giá bán của những món đồ này thường thấp hơn đáng kể so với giá bán lẻ đề xuất. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy một số tin đăng rao bán cả túi mỹ phẩm Sephora, làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc hàng hóa.

Bộ trưởng Pháp yêu cầu xử lý nghiêm

Theo nhà chức trách, hơn 3.000 cơ sở kinh doanh đã bị hư hại. Kể từ ngày 18/10, ảnh chụp màn hình các tin rao bán trực tuyến những món đồ được cho là bị đánh cắp trong các vụ bạo loạn cuối tuần qua đã lan truyền trên mạng xã hội.

“Những món đồ bị đánh cắp trong cuối tuần này đang được rao bán trên một số nền tảng”, Bộ trưởng phụ trách kỹ thuật số Pháp Anne Le Hénanff viết “Chúng tôi yêu cầu các nền tảng này gỡ bỏ ngay lập tức những tin đăng liên quan”, bà tuyên bố.

Bà đã triệu tập đại diện của sáu nền tảng đến dự cuộc họp với sự tham gia của các quan chức thuộc Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp Pháp.

“Các nền tảng cũng sẽ phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền để những người bán lại hàng hóa bị đánh cắp có thể bị truy tố”, bà Le Hénanff nói thêm.

Theo Bộ Thương mại Pháp, đại diện của Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta và TikTok, cùng Liên đoàn Thương mại điện tử Pháp (Fevad), đã được mời tham dự cuộc họp.

Ảnh: Getty Images

Vinted cho biết nền tảng áp dụng chính sách “không khoan nhượng” đối với những trường hợp như vậy và đang tích cực phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật cùng chính quyền Pháp.

“Ngay từ cuối tuần này, các nhóm của chúng tôi đã lập tức hành động để xác định và gỡ bỏ những tin đăng có thể liên quan đến hàng hóa bị đánh cắp, đồng thời tăng cường giám sát các tin đăng đáng ngờ”, nền tảng mua bán đồ cũ có trụ sở tại Vilnius cho biết, nhưng không tiết lộ quy mô của vấn đề.

Trong khi đó, eBay cho biết nền tảng này “chưa có đủ cơ sở để xác nhận số lượng tin đăng có thể liên quan đến các vụ trộm cắp xảy ra trong cuối tuần qua có tăng lên hay không”.

Nền tảng đấu giá trực tuyến này cho biết họ sử dụng “các công cụ công nghệ chủ động” để phát hiện hành vi mua bán hàng hóa bị đánh cắp.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ mua phải túi hàng hiệu bị đánh cắp

Dù Vinted cam kết tăng cường kiểm soát, các chuyên gia trong lĩnh vực mua bán lại hàng xa xỉ vẫn bày tỏ lo ngại về nguy cơ hàng hóa bị đánh cắp lọt qua khâu kiểm duyệt.

Theo Graham Wetzbarger, chuyên gia thẩm định và mua bán lại hàng xa xỉ, người điều hành nền tảng The Fashion Detective, cảnh báo người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng với những món đồ được rao bán sau các vụ bạo loạn.

“Nếu bạn từng mua hàng trên các nền tảng đồ cũ sau vụ bạo loạn, rất có thể bạn đã mua phải một chiếc túi bị đánh cắp”, ông cảnh báo.

Theo chuyên gia này, ngay cả những chiếc túi có dấu nhận diện ứng dụng công nghệ blockchain cũng không nhất thiết giúp người mua xác định được nguồn gốc bất hợp pháp của sản phẩm. Trong một số trường hợp, thông tin về món đồ chỉ có thể được phát hiện khi sản phẩm được đưa đến cửa hàng chính hãng để vệ sinh hoặc sửa chữa.

Ông khuyến cáo người mua nên cảnh giác với những chiếc túi hàng hiệu được rao bán với mức giá thấp đến khó tin, đặc biệt là các sản phẩm Louis Vuitton mới tinh xuất hiện trên Vinted ngay sau thời điểm xảy ra bạo loạn.

Một trong những dấu hiệu cần kiểm tra là thời điểm tin đăng được tạo. Nếu một chiếc túi hàng hiệu chỉ vừa xuất hiện trên nền tảng vào ngày thứ Bảy, người bán ở Pháp và sản phẩm vẫn mới nguyên, còn đầy đủ thẻ mác, người mua nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định giao dịch.

“Không biết có phải hàng bị đánh cắp hay không, nhưng để an toàn, tốt hơn hết bạn nên tìm một lựa chọn khác”, Wetzbarger khuyến nghị.

Nguồn: Euronews, NYP