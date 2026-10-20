Khoan thăm dò hơn 4.200m xuống đáy biển, phát hiện mỏ khí đốt khổng lồ có thể khai thác đến 5,5 triệu thùng dầu

Theo các tính toán sơ bộ, lượng tài nguyên có thể thu hồi ước tính từ 1,3 đến 5,5 triệu thùng dầu quy đổi.

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Vår Energi và Equinor vừa phát hiện khí đốt và condensate tại mỏ Lakris, thuộc lưu vực Gimsan trên thềm lục địa Halten, ngoài khơi Na Uy. Theo các tính toán sơ bộ, lượng tài nguyên có thể thu hồi ước tính từ 1,3 đến 5,5 triệu thùng dầu quy đổi.

Giếng thăm dò mang mã 6407/5-3 S là giếng đầu tiên được khoan trong giấy phép khai thác 1002. Hoạt động khoan được thực hiện bằng giàn khoan bán chìm COSL Prospector, tại vị trí cách thành phố Kristiansund khoảng 170 km về phía tây bắc, ở độ sâu nước 218 m.

Giếng đạt độ sâu thẳng đứng 4.225 m dưới mực nước biển và kết thúc tại tầng địa chất Jura Hạ. Vår Energi giữ vai trò nhà điều hành giấy phép, trong khi Equinor là đối tác tham gia dự án. Giấy phép 1002 được cấp ngày 1/3/2019 trong đợt cấp phép APA 2018 của Na Uy.

Mục tiêu của hoạt động thăm dò là tìm kiếm dầu khí trong các tầng đá chứa thuộc hệ tầng Nise và Tilje. Kết quả khoan cho thấy khí đốt và condensate được phát hiện trong khoảng 54 m đá chứa hỗn hợp thuộc phần trên của hệ tầng Tilje. Tuy nhiên, chất lượng đá chứa được đánh giá từ trung bình đến kém, đồng thời giếng khoan chưa xác định được ranh giới khí - nước.

Ngoài phát hiện chính, giếng thăm dò ghi nhận dấu hiệu hydrocarbon tại phần dưới của hệ tầng Tilje. Tại hệ tầng Nise, hoạt động khoan không tìm thấy tầng chứa cát kết. Trong khi đó, các hệ tầng Garn, Ile và Tofte có các tầng chứa nước ngầm.

Mặc dù không tiến hành thăm dò thành phần địa tầng, đơn vị vận hành đã thu thập dữ liệu và mẫu trong quá trình khoan để phục vụ công tác đánh giá. Sau khi hoàn tất hoạt động thăm dò, giếng sẽ được bịt kín vĩnh viễn và bỏ hoang.

Phát hiện Lakris diễn ra trong bối cảnh thềm lục địa Na Uy tiếp tục là khu vực quan trọng đối với hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Tại đây, các phát hiện mới có thể được xem xét phát triển độc lập hoặc kết nối với những mỏ và cơ sở hạ tầng hiện có, tùy thuộc vào quy mô tài nguyên, đặc điểm địa chất và hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, với Lakris, các thông tin hiện được công bố mới dừng ở kết quả khoan và ước tính sơ bộ về lượng tài nguyên có thể thu hồi. Chất lượng đá chứa từ trung bình đến kém và việc chưa xác định được ranh giới khí - nước là những yếu tố cần lưu ý khi đánh giá tiềm năng khai thác.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về kế hoạch phát triển mỏ, thời điểm khai thác thương mại hay phương án kết nối Lakris với hệ thống hạ tầng dầu khí ngoài khơi Na Uy.