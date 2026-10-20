Bị đá ngã vẫn đứng chắn giữ cửa hàng giữa đám đông cướp phá ở Pháp, nam nhân viên bất ngờ thành “Goku của Nice”

Pierre Collin chỉ định bảo vệ cửa hàng nơi mình làm việc. Nhưng hình ảnh nam nhân viên đứng một mình trước cửa Micromania, đối diện đám đông đang cướp phá, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và biến anh thành một trong những nhân vật được chú ý nhất sau cuộc bạo loạn ở Pháp.

Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi, Pierre đứng trước cửa hàng Micromania ở Nice khi nhiều người tìm cách tràn vào bên trong. Phía sau anh là những mảnh kính vỡ và poster Goku của Dragon Ball.

Một người trong nhóm cướp phá tiến đến từ phía sau và đá Pierre ngã xuống. Anh đổ xuống nền đầy kính vỡ, nhưng sau đó vẫn đứng dậy và tiếp tục ở trước cửa hàng.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người liên tưởng Pierre với Goku, nhân vật nổi tiếng trong Dragon Ball, và gọi anh bằng biệt danh “Goku của Nice”.

Biệt danh “Goku của Nice” được nhiều người đặt cho nam nhân viên này sau hành động dũng cảm của anh. Ảnh: X.com

“Đó là nơi tôi làm việc”

Vụ việc xảy ra ngày 17/10, trong bối cảnh nhiều thành phố tại Pháp chứng kiến các cuộc biểu tình biến thành những vụ đập phá, cướp bóc và đụng độ.

Theo RTL, Pierre nhận được thông tin cửa hàng Micromania bị đột nhập nên lập tức chạy tới. Ban đầu, anh chỉ đứng quan sát tình hình. Nhưng khi chứng kiến những người tiếp tục xông vào cửa hàng, Pierre quyết định bước ra phía trước.

“Tôi không biết phải làm gì khác”, anh kể lại sau sự việc.

Pierre thừa nhận hành động của mình không phải lựa chọn khôn ngoan nhất. Đứng một mình trước đám đông trong tình huống hỗn loạn rõ ràng tiềm ẩn nguy hiểm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, anh chỉ nghĩ đến việc bảo vệ nơi mình làm việc.

Cửa hàng cuối cùng vẫn bị cướp phá. Pierre cũng bị thương nhẹ sau cuộc đối đầu, trong đó có một số vết trầy xước và bong gân.

Nhưng điều còn lại sau vụ việc không chỉ là những món hàng bị lấy đi hay những ô cửa kính vỡ nát. Đó là hình ảnh một nhân viên đứng trước cửa hàng, phía sau là Goku, còn phía trước là một đám đông đang tràn tới.

Pierre cũng bị thương nhẹ nhưng hành động bảo vệ cửa hàng của anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Ảnh: X.com

Video về Pierre nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh anh đứng chắn trước cửa hàng, cộng thêm poster Goku ngay phía sau, tạo nên một sự liên tưởng đặc biệt giữa đời thực và thế giới Dragon Ball.

Biệt danh “Goku của Nice” vì thế xuất hiện.

Sự chú ý dành cho Pierre cũng phản ánh một câu chuyện lớn hơn đang diễn ra trên đường phố Pháp. Khi nhiều cửa hàng trở thành mục tiêu của những nhóm cướp phá, một số chủ cửa hàng và người dân địa phương đã quyết định ở lại để bảo vệ tài sản của mình.

Euronews ghi nhận nhiều đoạn video cho thấy các chủ cửa hàng và cư dân trực tiếp đối đầu hoặc tìm cách ngăn những người cướp phá. Một số trường hợp sau đó nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng.

Tại Paris, một chủ cửa hàng điện thoại bị phá hoại cũng nhận được hàng chục nghìn euro tiền quyên góp từ những người muốn giúp anh khắc phục thiệt hại.

Pierre được nhiều người ca ngợi vì đã đứng lại khi những người khác tìm cách rời khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: X.com

Những hình ảnh này tạo nên một tương phản đáng chú ý giữa hai nhóm người xuất hiện trong các cuộc biểu tình: một bên là những người xuống đường để bày tỏ bất mãn, bên kia là những nhóm lợi dụng tình trạng hỗn loạn để đập phá và lấy tài sản.

Pierre cũng nhấn mạnh rằng những người bạo lực chỉ là một bộ phận nhỏ và phần lớn người tham gia biểu tình vẫn hành xử hòa bình.

“Tôi chỉ làm điều mình nghĩ phải làm”

Sau khi đoạn video lan truyền, Pierre được nhiều người ca ngợi vì đã đứng lại khi những người khác tìm cách rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhưng bản thân anh không xem mình là một người hùng. Với Pierre, đó đơn giản là phản ứng xảy ra trong khoảnh khắc chứng kiến nơi mình làm việc bị phá hủy. Anh biết mình có thể bị thương. Anh cũng biết việc đứng chắn trước một đám đông đang mất kiểm soát không thể ngăn được toàn bộ vụ cướp phá.

Nhưng anh vẫn bước ra.

Nhiều người đặt cho anh một cái tên nghe như bước ra từ truyện tranh: “Goku của Nice”. Ảnh: X.com

Cuối cùng, Micromania vẫn bị phá. Những món đồ trong cửa hàng vẫn bị lấy đi. Những tấm kính vẫn nằm ngổn ngang trên nền. Còn Pierre trở thành gương mặt được chia sẻ khắp mạng xã hội, với hình ảnh đặc biệt đến mức nhiều người đặt cho anh một cái tên nghe như bước ra từ truyện tranh: “Goku của Nice”.

Có lẽ điều khiến khoảnh khắc ấy được nhớ đến không nằm ở việc Pierre có thực sự ngăn được đám đông hay không.

Mà là trong vài phút hỗn loạn, giữa một thành phố nơi cửa hàng này đến cửa hàng khác bị phá, vẫn có một người chọn đứng lại trước cánh cửa mà mình muốn bảo vệ.

Nguồn: New York Post, Euronews, RTL