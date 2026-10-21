Đóng cửa hơn 4 năm, sân vận động to ngang sân Mỹ Đình tiếp tục tháo dỡ 21 khán đài: Chi phí cải tạo tăng lên hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay

Sân vận động Sierra Leone đã đóng cửa từ tháng 2/2022. Công trình tháo dỡ bê tông tại 21 khán đài, trước khi lắp ghế để đáp ứng tiêu chuẩn FIFA và CAF quốc tế.

Sân vận động quốc gia Siaka Stevens tại Freetown, thủ đô Sierra Leone, tiếp tục cải tạo sau hơn 4 năm đóng cửa. Theo Truth Media, công nhân đang tháo dỡ các tấm bê tông tại toàn bộ 21 khán đài của khu vực khán đài chính. Công việc dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026, tạo mặt bằng để thi công bệ đỡ và lắp ghế nhựa mới.

Ông Mohamed Alphaka Conteh, Giám đốc điều hành Cơ quan Thể thao Quốc gia Sierra Leone (NSA), cho biết quyết định tháo dỡ được đưa ra bởi nhóm giám sát Trung Quốc phụ trách dự án. Theo ông, công trình cũng cần bổ sung các hạng mục để đáp ứng yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trước khi có thể tổ chức các trận đấu quốc tế.

Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn hai dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 11/2026. Tuy nhiên, công việc đã được đẩy lên sớm hơn sau sự can thiệp của Tổng thống Julius Maada Bio. Ông Conteh cho biết hoạt động tháo dỡ các tấm bê tông thực tế đã bắt đầu từ tháng 8.

Đại diện NSA cũng cho biết việc mua sắm ghế đã được bố trí đồng bộ với tiến độ tháo dỡ. Sau khi hoàn thành phần nền và bệ đỡ mới, đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt ghế.

Đóng cửa từ năm 2022, các đội tuyển phải đá sân nhà ở nước ngoài

Sân Siaka Stevens bị đóng cửa vào tháng 2/2022, sau khi sau khi Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) tuyên bố cơ sở này không đủ điều kiện để tổ chức các trận đấu quốc tế. Công tác cải tạo chính thức khởi động ngày 25/2 cùng năm.

Sau hơn 4 năm, sân vận động vẫn chưa thể phục vụ các trận đấu quốc tế. Các trận đấu bóng đá quốc gia, bao gồm cả các trận của đội tuyển Leone Stars hiện đang được tổ chức tại Liberia, khiến người hâm mộ thất vọng về chi phí đi lại và việc mất lợi thế sân nhà.

Giải đấu thường niên Ngày Lễ Tặng Quà (Boxing Day) đã được chuyển đến Bo, trong khi các buổi tập luyện và thi đấu bơi lội đang được tổ chức tại các địa điểm khác, trong đó có Guinea và Morocco.

“Người hâm mộ cảm thấy bị tước đoạt cơ hội được xem và cổ vũ cho đội tuyển Leone Stars yêu quý của họ,” một cổ động viên chia sẻ với Truth Sports .

Tòan cảnh sân vận động quốc gia Siaka Stevens.

Theo ông Conteh, dự án cải tạo được tài trợ bằng viện trợ của Chính phủ Trung Quốc. Đơn vị phụ trách dự án là Tâp đoàn Đầu tư Xây dựng Cam Túc. Ông Conteh cho biết, Chính phủ Sierra Leone không trực tiếp chi trả cho dự án cải tạo sân vận động và kêu gọi người dân kiên nhẫn trong quá trình hoàn thiện công trình.

Tuy nhiên, thời điểm sân vận động có thể mở cửa trở lại vẫn chưa được xác định. Việc hoàn tất tháo dỡ vào tháng 12/2026 cũng không đồng nghĩa toàn bộ công trình sẽ được nghiệm thu trong cùng thời điểm, bởi sân còn phải hoàn thành các hạng mục tiếp theo và đáp ứng yêu cầu chứng nhận của CAF.

Chi phí cải tạo đã tăng lên 40 triệu USD

Dự án cũng thu hút sự chú ý về phạm vi và chi phí đầu tư. Theo Truth Media, cựu Bộ trưởng Thể thao Ibrahim Nyelenkeh gần đây cho biết ông đã vận động Chính phủ Trung Quốc bổ sung hạng mục ghế ngồi cho khán giả vào gói cải tạo. Ông nói thay đổi này khiến giá trị hợp đồng tăng từ 32 triệu USD lên 40 triệu USD (tương đương 1.035 tỷ đồng).

Trong thời gian tới, tiến độ lắp đặt ghế, hoàn thiện các hạng mục còn lại và khả năng được CAF chấp thuận sẽ quyết định thời điểm sân vận động Siaka Stevens có thể trở lại phục vụ bóng đá quốc tế. Sau hơn 4 năm đóng cửa, công trình vẫn chưa có mốc mở cửa trở lại chính thức.