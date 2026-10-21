Một cựu shipper có tài sản hơn 400.000 tỷ đồng

Ngay khi vừa hoàn thành cấp 3, ông nghỉ học hẳn và lao vào đời làm đủ mọi công việc lao động chân tay cực nhọc để kiếm sống.

Trong thị trường logistics toàn cầu, SF Express được ví như "FedEx của Trung Quốc" với mạng lưới vận tải khổng lồ gồm máy bay chở hàng riêng, hàng chục ngàn xe tải và hàng trăm ngàn nhân viên. Tuy nhiên, ít ai biết rằng người sáng lập kiêm Chủ tịch của đế chế này – ông Vương Vệ (Wang Wei) – lại xuất phát điểm là một người lao động chân tay đúng nghĩa. Theo cập nhật từ Forbes, khối tài sản thực tế của ông hiện đạt khoảng 15,6 tỷ USD (tương đương hơn 400.000 tỷ đồng).

Tuổi thơ nghèo khó, nghỉ học cấp 3 làm thợ sơn thợ nhuộm

Vương Vệ sinh ra tại Thượng Hải trong một gia đình trí thức, nhưng sau khi theo cha mẹ di cư sang Hồng Kông, cuộc sống gia đình lâm vào cảnh túng thuẫn. Bằng cấp của cha mẹ ông không được công nhận ở vùng đất mới, đẩy cả gia đình vào cảnh bần cùng.

Chính vì hoàn cảnh khó khăn, Vương Vệ đành phải gạt bỏ con đường học vấn. Ngay khi vừa hoàn thành chương trình trung học phổ thông (cấp 3), ông nghỉ học hẳn và lao vào đời làm đủ mọi công việc lao động chân tay cực nhọc để kiếm sống, từ thợ sơn, thợ nhuộm cho đến công nhân trong các xưởng dệt ở Thuận Đức (Quảng Đông).

Những ngày tháng vác bao tải hàng, đạp xe giao từng gói "hàng chui"

Vào đầu những năm 1990, khi hoạt động buôn bán giữa Hồng Kông và tỉnh Quảng Đông bắt đầu bùng nổ, các thương nhân gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển thư từ, mẫu vải và hàng mẫu qua lại biên giới. Nhận thấy nhu cầu này, năm 1993, Vương Vệ vay 13.000 USD từ cha để bắt đầu công việc giao hàng cùng 6 đồng nghiệp ban đầu.

Thời điểm đó, ngành bưu chính Trung Quốc vẫn do nhà nước độc quyền, các dịch vụ chuyển phát tư nhân bị xem là bất hợp pháp và phải hoạt động lén lút (thường gọi là "giao hàng chui"). Vương Vệ mỗi ngày đều tự tay khoác những bao tải hàng nặng trĩu, đẩy xe ba bánh hoặc đạp xe luồn lách qua các hẻm nhỏ và trạm kiểm soát biên giới để giao từng món hàng. Ông từng chia sẻ rằng những ngày đầu khởi nghiệp luôn sống trong lo sợ bị cơ quan chức năng tịch thu hàng hóa hoặc phạt tiền, nhưng chính áp lực sinh tồn đã rèn đúc nên sự lỳ lợm của ông.

Từ hành lý gánh trên vai đến đội bay riêng và đế chế logistics nghìn tỷ

Bằng thái độ phục vụ tận tụy, giao hàng đúng hẹn và uy tín tuyệt đối, dịch vụ của Vương Vệ dần chiếm trọn niềm tin của các chủ buôn. Khi thị trường chuyển phát nhanh bùng nổ cùng sự phát triển của thương mại điện tử, SF Express không chọn mô hình nhượng quyền giá rẻ như các đối thủ mà quyết định tự đầu tư 100% cơ sở hạ tầng, phương tiện và nhân sự.

Vương Vệ đã biến một dịch vụ giao hàng thô sơ thành tập đoàn logistics hàng đầu châu Á. SF Express là công ty chuyển phát tư nhân đầu tiên tại Trung Quốc mua sắm máy bay vận tải riêng để phục vụ hàng hóa. Năm 2017, tập đoàn chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán, đưa vị thế của Vương Vệ lên hàng ngũ những tỷ phú giàu nhất châu Á.

Hiện nay, SF Express có khoảng 80.000 nhân viên và đã mở rộng hoạt động từ Trung Quốc và Hồng Kông sang Ma Cao, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, và thậm chí cả châu Âu và Mỹ.

SF Express hiện sở hữu đội bay chở hàng riêng (SF Airlines) với hơn 80 máy bay và sở hữu cả Sân bay Quốc tế Ngạc Châu Hoa Hồ (Ezhou Huahu Airport) – sân bay chuyên dụng vận chuyển hàng hóa đầu tiên tại châu Á.

Di sản của gã shipper không quên gốc gác

Dù đã bước lên đỉnh cao sự nghiệp và nắm trong tay khối tài sản chục tỷ USD, Vương Vệ vẫn duy trì lối sống cực kỳ kín tiếng và khiêm tốn. Ông nổi tiếng là vị chủ tịch luôn bảo vệ và tôn trọng đội ngũ nhân viên giao hàng – những người làm công việc mà ông từng gắn bó thời trẻ.

Tại lễ rung chuông niêm yết cổ phiếu của công ty, Vương Vệ đã mời chính một nhân viên giao hàng của SF Express lên khán đài cùng mình. Hành trình từ một thanh niên học hết cấp 3, khoác bao tải đi giao hàng chui trở thành ông trùm ngành vận tải thế giới của Vương Vệ là minh chứng sống động cho việc xuất thân chân tay hay thiếu bằng cấp đại học chưa bao giờ là rào cản ngăn bước một ý chí vươn lên phi thường.