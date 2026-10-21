Vợ ông Bùi Thành Nhơn muốn bán Novaland

Nếu hoàn tất, sở hữu của bà Sương tại Novaland sẽ giảm từ 51.834.539 cổ phiếu, tương đương 2,156% vốn điều lệ, xuống còn 45.534.539 cổ phiếu, chiếm 1,894%.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) vừa công bố hai thông báo giao dịch cổ phiếu đáng chú ý liên quan đến gia đình nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn.

Cụ thể, bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn và là mẹ Chủ tịch Novaland Bùi Cao Nhật Quân, đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/10 đến 30/10/2026, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, sở hữu của bà Sương tại Novaland sẽ giảm từ 51.834.539 cổ phiếu, tương đương 2,156% vốn điều lệ, xuống còn 45.534.539 cổ phiếu, chiếm 1,894%.

Ở chiều ngược lại, CTCP Diamond Properties đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu NVL trong cùng thời gian từ ngày 26/10 đến 30/10, nhằm cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch cũng được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu mua thành công, Diamond Properties sẽ nâng sở hữu từ 178.441.709 cổ phiếu, tương đương 7,423% vốn điều lệ, lên 185.441.709 cổ phiếu, chiếm 7,715%.

Diamond Properties là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của gia đình ông Bùi Thành Nhơn. Ông Bùi Cao Nhật Quân hiện là thành viên HĐQT tại doanh nghiệp này, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland.

Đáng chú ý, việc đăng ký mua vào diễn ra không lâu sau khi Diamond Properties bán 2,58 triệu cổ phiếu NVL trong ngày 6/10 theo phương thức thỏa thuận, nhằm cân đối danh mục đầu tư. Như vậy, chỉ khoảng hai tuần sau giao dịch bán ra, doanh nghiệp này tiếp tục đăng ký mua vào với khối lượng lớn hơn.

Các giao dịch trên diễn ra trong bối cảnh Novaland đang triển khai đợt chào bán cổ phiếu quy mô lớn để huy động vốn phục vụ nghĩa vụ tài chính.

Mới đây, Novaland thông báo kéo dài thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến ngày 23/11, thay vì ngày 26/10 như kế hoạch trước đó. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cũng được gia hạn đến ngày 26/11, thay vì ngày 29/10.

Theo phương án công bố, Novaland dự kiến chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 8.007 tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp dự kiến sử dụng hơn 5.953 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành. Ngoài ra, hơn 916 tỷ đồng sẽ được góp vào Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng đầu tư vào No Va Thảo Điền, phục vụ thanh toán các khoản nợ trái phiếu tại hai doanh nghiệp này.

Các khoản giải ngân dự kiến thực hiện trong giai đoạn quý 4/2026 đến quý 1/2027, tùy thuộc tình hình thực tế và tiến độ thu xếp với các trái chủ.