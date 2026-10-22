Siêu dự án sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam chuẩn bị khánh thành, loạt khu đô thị và công nghiệp tại Long Thành cấp tập triển khai

Long Thành đang dần hình thành một hệ sinh thái đô thị – công nghiệp gắn liền với sân bay và hạ tầng liên vùng. Kéo theo đó, các nhà đầu tư, doanh nghiệp nắm bắt cơ hội phát triển bền vững tại khu vực được đánh giá là "thành phố sân bay" tương lai của Việt Nam.

Khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành bước vào giai đoạn nước rút trước khi dự kiến chính thức khai trương vào 24/12 năm nay, cao tốc Bến Lức – Long Thành cũng đã chính thức thông xe toàn tuyến từ ngày 1/10/2026, thị trường bất động sản Long Thành (Đồng Nai) đang chứng kiến một sự chuyển mình mạnh mẽ.

Long Thành giờ đây đang được bao phủ bởi những công trường rộn ràng ngày đêm, những mặt bằng sẵn sàng và những tuyến đường đã hình thành. Đây không còn là giai đoạn "kỳ vọng" nữa mà là lúc thị trường bước vào vòng xoay phát triển, nơi đô thị, công nghiệp và hạ tầng giao thông liên kết chặt chẽ, tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh ngay trước mắt.

Các dãy nhà phố tại Century City thuộc Khu dân cư Bình Sơn đã sẵn sàng bàn giao.

Long Thành đang chứng kiến sự hình thành đồng bộ của các khu đô thị vệ tinh kết nối trực tiếp với sân bay và giao thông liên vùng. STC Long Thành của STC Group đang triển khai mạnh mẽ với quy mô 23,4 ha, tập trung phát triển đất nền, nhà phố và shophouse. Mặt bằng và hạ tầng cơ bản đã hoàn thiện. Riêng trục chính STC Long Thành đã có hơn 20 căn nhà hoàn thiện, đưa vào khai thác lưu trú và dịch vụ.

Tiếp nối sự phát triển đó, iD Junction tại Thị trấn Long Thành (xã Bình Sơn) quy mô khoảng 41 ha đang có mặt bằng sẵn sàng, với trọng tâm là nhà phố, shophouse và căn hộ.

Dự án đang tận dụng tối đa lợi thế từ cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM chỉ còn 40-45 phút, đồng thời góp phần hình thành khu dân cư phục vụ Airport City ngay từ giai đoạn đầu khai thác thương mại cuối năm 2026.

Cách đó không xa, Century City thuộc Khu dân cư Bình Sơn, quy mô 49,8 ha, nằm trên mặt tiền tỉnh lộ DT769 – tuyến đường kết nối sân bay Long Thành với các khu công nghiệp. Dự án phát triển các loại hình nhà phố, shophouse, biệt thự cùng hệ thống tiện ích nội khu.

Đến nay, hạ tầng giao thông, chiếu sáng, cấp thoát nước và cảnh quan đã hoàn thiện; nhiều căn nhà phố, shophouse và hạng mục tiện ích cơ bản hoàn thành. Dự án cũng đã bàn giao đợt đầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hàng trăm khách hàng.

Dự án Gem Sky World đang chuẩn bị bàn giao cho cư dân.

Trong nhóm các khu đô thị quy mô lớn tại Long Thành, Gem Sky World của BLUEMARQ Development có quy mô 92,2 ha, phát triển các loại hình nhà phố, shophouse và biệt thự. Theo quy hoạch, khoảng 49,5% tổng diện tích dự án dành cho cây xanh và công trình công cộng.

Hiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án đã hoàn thành nghiệm thu, đưa vào sử dụng; nhiều dãy nhà phố đã hoàn thiện mặt ngoài. Trường Song ngữ Liên cấp Greenfield với khuôn viên hơn 31.000 m² đã đi vào hoạt động; hai trường mầm non Garnet và Emerald cùng cơ sở y tế được đầu tư hoàn thiện, sẵn sàng đi vào hoạt động. Công tác bàn giao nhà và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được triển khai. Một số hộ dân đã chuyển về sinh sống, bước đầu hình thành đời sống dân cư tại khu đô thị.

Trục đường Goldsilk Boulevard dài 3,4 km, rộng 34 m với 6 làn xe, kết nối xuyên suốt khu đô thị

Trong bối cảnh Long Thành đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao thông, sân bay và công nghiệp, Gem Sky World cho thấy quá trình hình thành một khu đô thị qua những hạng mục cụ thể, từ đường sá, cảnh quan, trường học đến nhà ở, hoàn thiện, bàn giao sản phẩm và các tiện ích phục vụ đời sống. Đây cũng là một trong những lát cắt cho thấy quá trình phát triển đô thị tại Long Thành đang dần hình thành các điều kiện phục vụ nhu cầu sinh sống thực tế.

Song song với đô thị, Long Thành đang xây dựng nền tảng công nghiệp vững chắc, tạo nên sự gắn kết hài hòa giữa công nghiệp – đô thị và hạ tầng. Hai khu công nghiệp lớn đang hoạt động ổn định là Lộc An – Bình Sơn và Long Thành, với hạ tầng cốt lõi đã hoàn thiện và đang thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư FDI trong lĩnh vực logistics, công nghệ cao và sản xuất.

Long Đức 3 – dự án KCN thế hệ mới theo tiêu chuẩn Nhật Bản của Sojitz, đang triển khai mạnh mẽ từ tháng 4/2026. Ảnh: khu vực xây dựng KCN Long Đức

Với diện tích lớn (244 ha), công nghệ hiện đại và hướng tới công nghiệp xanh, bền vững, Long Đức 3 hứa hẹn trở thành trung tâm thu hút đầu tư công nghệ cao, làm tăng thêm sức nóng cho toàn bộ thị trường. Sự đồng thời giữa KCN hoạt động và KCN mới này cho thấy Long Thành không còn là "khu vực chờ đợi" mà đã bước vào vòng xoáy phát triển thực chất.

Sự hình thành đồng thời của đô thị – công nghiệp – hạ tầng giao thông và sân bay Long Thành cho thấy thị trường đang chuyển từ kỳ vọng sang giai đoạn phát triển thực tế.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe toàn tuyến, mặt bằng sân bay đang được đẩy nhanh với nhịp thi công "3 ca, 4 kíp" (giai đoạn thi công nước rút, sẵn sàng khai thác cuối năm 2026), KCN Long Đức 3 khởi công, cùng các dự án đô thị như STC, iD Junction, Century City và Gem Sky World đang hình thành dần hiện hữu… tất cả tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Long Thành đang từng bước hình thành hệ sinh thái đô thị – công nghiệp gắn với sân bay và hạ tầng liên vùng, hướng tới mục tiêu trở thành "thành phố sân bay" của Việt Nam. Khi sân bay chuẩn bị đi vào khai thác, những chuyển động thực tế về hạ tầng, đô thị và công nghiệp sẽ là cơ sở định hình diện mạo và nhịp phát triển tiếp theo của khu vực.