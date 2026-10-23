Sân bay quốc tế ở Việt Nam nhưng "trắng" chuyến bay quốc tế cả năm: Thông tin mới nhất

Cục Hàng không Việt Nam vừa có chỉ đạo mới liên quan đến sân bay này.

Báo Xây dựng ngày 21/10 đưa tin, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng tham gia ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Đáng chú ý, đối với định hướng phát triển khu thương mại tự do và trung tâm logistics hàng không gắn với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Cục cho biết, trong quá trình lập quy hoạch chi tiết cảng, cơ quan này đã yêu cầu tư vấn nghiên cứu phương án quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Để triển khai đồng bộ hạ tầng, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch chung phối hợp chặt chẽ với Cục và tư vấn quy hoạch chi tiết cảng. Các bên cần rà soát, đánh giá toàn diện mối quan hệ kết nối giữa sân bay với khu thương mại tự do, trung tâm logistics và mạng lưới giao thông hạ tầng liên vùng.

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bước đi pháp lý quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu biến sân bay này thành hạt nhân hạ tầng giao thông và logistics của toàn vùng Tây Nam Bộ.

Theo thông tin công bố từ Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết sân bay Cần Thơ do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn làm Chủ tịch. Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng) được giao đảm nhận vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng.

Hội đồng thẩm định quy tụ lực lượng chuyên gia và đại diện lãnh đạo liên ngành đa dạng, bao gồm:

Các Bộ, ngành Trung ương: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chính quyền địa phương: Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ.

Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng: Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng; các Vụ: Quy hoạch - Kiến trúc, Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Vận tải và An toàn giao thông, Kế hoạch - Tài chính.

Các doanh nghiệp ngành hàng không: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM); Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiến hành thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ theo đúng quy định tại Nghị định số 205/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quản lý cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh. Chủ tịch Hội đồng được phép sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng trong quá trình điều hành và Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi hoàn tất nhiệm vụ. Trong khi đó, Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, dữ liệu kỹ thuật và bảo đảm kinh phí hoạt động cho Hội đồng.

Mục tiêu 4,5 triệu khách/năm và bài toán thực tế của Cảng hàng không Cần Thơ

Hồ sơ quy hoạch chi tiết xác định, trong giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được quy hoạch đạt cấp 4E theo chuẩn ICAO, nâng công suất thiết kế lên 2,5 triệu hành khách/năm và 30.000 tấn hàng hóa/năm. Hạ tầng tại đây bảo đảm năng lực tiếp nhận các dòng máy bay thân hẹp như A320, A321 cũng như các dòng máy bay thân rộng code E như B777, B747 và tương đương. Hướng tới tầm nhìn năm 2050, sân bay sẽ nâng tổng công suất phục vụ lên 4,5 triệu hành khách/năm và 70.000 tấn hàng hóa/năm.

Tuy nhiên, số liệu khai thác thực tế đặt ra bài toán lớn cho công tác quy hoạch và thu hút đầu tư. Dù giữ vị thế trung tâm ĐBSCL, năm 2025 sân bay Cần Thơ chỉ phục vụ hơn 7.400 lượt chuyến bay cất, hạ cánh (đạt khoảng 86% kế hoạch) với tổng lượng khách đón đạt hơn 1,13 – 1,14 triệu lượt (đạt xấp xỉ 91% chỉ tiêu).

Đáng chú ý, toàn bộ lượng khách trong năm 2025 đều là khách nội địa. Đây là năm đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19 sân bay không ghi nhận bất kỳ chuyến bay thương mại quốc tế nào, buộc phần lớn du khách và hàng hóa quốc tế của khu vực ĐBSCL vẫn phải di chuyển đường bộ lên TP.HCM để kết nối bay.

Do đó, việc lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 không dừng lại ở bài toán nâng cấp quy mô nhà ga hay đường cất hạ cánh đơn thuần. Việc quy hoạch chuẩn xác sẽ tạo hành lang pháp lý mở rộng dư địa hạ tầng, nâng cao năng lực đón tàu bay lớn, từ đó giúp Cần Thơ xây dựng các cơ chế khuyến khích thương mại, thu hút các hãng hàng không mở lại và phát triển mới các đường bay quốc tế trực tiếp, khẳng định vị thế cảng hàng không quốc tế trọng điểm của miền Tây.