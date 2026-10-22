Siêu du thuyền trị giá trăm tỷ đồng của Lionel Messi

Ngôi sao bóng đá Lionel Messi vừa đặt mua siêu du thuyền Ultima 88 trị giá hàng triệu USD, thể hiện phong cách sống xa xỉ của anh.

Ngôi sao bóng đá Lionel Messi vừa đặt mua chiếc du thuyền hai thân hạng sang Ultima 88. Mẫu siêu du thuyền chưa được công bố giá chính thức từ hãng, nhưng giới chuyên môn ước tính giá trị rơi vào khoảng từ 8 triệu đến hơn 10 triệu USD (khoảng 206,8 đến 258 tỷ đồng).

Messi, người luôn thu hút sự chú ý từ công chúng, không ngần ngại chi tiền cho những món đồ đắt giá. Từ chiếc Mercedes-Maybach S680 trị giá 250.000 USD (khoảng 6,46 tỷ đồng) đến chiếc máy bay riêng trị giá 15 triệu USD (khoảng 387,8 tỷ đồng), anh đã đầu tư vào nhiều tài sản xa xỉ trong suốt sự nghiệp của mình. Cầu thủ người Argentina từng chi hơn 200.000 USD (khoảng 5,17 tỷ đồng) để mua iPhone mạ vàng cho các đồng đội.

Chiếc du thuyền Ultima 88, được thiết kế bởi Sunreef Yachts - một trong những nhà sản xuất du thuyền hai thân hàng đầu thế giới, sẽ gia nhập đội tàu MIM Ocean của Messi, có trụ sở tại quần đảo Balearic.

Với chiều dài 28,39m và chiều rộng 9,31m, du thuyền có khả năng chở 10 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Bên trong, bốn cabin dành cho khách sẽ mang đến sự riêng tư, trong khi phòng ngủ chính sang trọng sẽ là nơi nghỉ ngơi của Messi. Ocean Lounge trên tàu sẽ tạo ra những trải nghiệm thú vị với tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp.

Francis Lapp, người sáng lập Sunreef Yachts, chia sẻ: “Leo Messi thể hiện một đẳng cấp xuất sắc phi thường. Chúng tôi tin rằng sự sang trọng đích thực nằm ở sự tự do lựa chọn cách bạn dành thời gian cho những người thân yêu nhất. Biển cả mang đến cho chúng ta sự tự do ấy ở dạng thuần khiết nhất. Chúng tôi vô cùng tự hào chào đón Leo Messi và gia đình đến với Ngôi nhà Sunreef” .

Messi cũng bày tỏ niềm vui khi gia nhập “gia đình Sunreef”: “Tôi và gia đình luôn thích dành thời gian trên biển bất cứ khi nào có cơ hội. Du thuyền Sunreef có kiểu dáng và tính năng mà tôi thực sự thích, và chúng hoàn toàn phù hợp với những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi rất mong chờ được trải nghiệm chiếc Ultima 88 và tận hưởng nó cùng gia đình mình” .

Không chỉ riêng Messi, nhiều nhân vật nổi tiếng như Jay-Z, Beyoncé và Brad Pitt cũng đã tận hưởng cuộc sống xa hoa trên biển. Hiện tại, thời gian ra khơi của chiếc du thuyền vẫn chưa được công bố, nhưng chắc chắn rằng nhiều người bạn và người thân của Messi đang háo hức chờ đợi lời mời.