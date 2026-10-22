Làng du lịch tốt nhất thế giới cấm xe chở khách vào thôn: Du khách di chuyển thế nào?

Nơi này được vinh danh là một trong những Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025.

Nằm dưới chân Cột cờ Lũng Cú, ở độ cao khoảng 1.470 m, thôn Lô Lô Chải thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, cách phường Hà Giang khoảng 154 km. Thôn có khoảng 120 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Lô Lô, với những ngôi nhà trình tường truyền thống có tuổi đời từ vài chục đến hơn 200 năm. Bắt đầu phát triển du lịch từ năm 2011, đến tháng 10/2025, Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025.

Cấm xe chở khách vào thôn Lô Lô Chải đến hết ngày 28/2/2027

Theo thông tin UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cung cấp cho VnExpress ngày 22/10, địa phương áp dụng phương án phân luồng giao thông trong mùa du lịch, kéo dài đến hết ngày 28/2/2027. Xe chở khách thông thường và xe chở vật liệu xây dựng không được đi vào tuyến dẫn tới thôn Lô Lô Chải từ ngã ba Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú và ngã ba quán Tiệm Cơm Vị Nhà.

Tuyến đường lên Cột cờ quốc gia Lũng Cú, đoạn từ Tổ công tác Biên phòng, cũng được phân luồng vào thứ Bảy và Chủ nhật. Những phương tiện được phép lưu thông trong khu vực hạn chế gồm xe thực hiện nhiệm vụ, xe bốn bánh gắn động cơ chuyên chở khách du lịch tại xã, phương tiện thuộc Tổ xe ôm tự quản và xe của cư dân Lô Lô Chải.

Chủ tịch UBND xã Lũng Cú Trần Đức Chung xác nhận, mục đích của phương án là giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn và trải nghiệm của du khách trong mùa cao điểm. Trước đó, một số tuyến đường trong thôn được thi công nâng cấp hệ thống thoát nước, song các thông báo phân luồng được công bố không xác định sửa đường là nguyên nhân trực tiếp của việc hạn chế xe chở khách.

Gửi xe ở đâu, vào làng thế nào?

Theo phương án được Tuổi Trẻ đăng tải, ô tô chở khách phải dừng, đỗ, đón và trả khách tại những địa điểm được bố trí, theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Có 5 khu vực tập trung: sân Nhà khách (tiếp nhận ô tô dưới 7 chỗ, mô tô, xe máy); sân Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú; sân Trường PTDTBT THCS Lũng Cú; sân UBND xã Lũng Cú; và sân Chợ cũ. Bốn điểm sau được bố trí cho các loại ô tô, xe máy theo phương án công bố. Việc sử dụng thực tế vẫn phải theo hướng dẫn tại chỗ, nhất là khi lượng xe tăng cao vào dịp cuối tuần.

Sau khi xuống xe, du khách có thể sử dụng xe bốn bánh gắn động cơ chuyên chở khách du lịch trên địa bàn xã, xe mô tô hoặc xe máy thuộc Tổ xe ôm tự quản, hoặc phương tiện vận tải khác đủ điều kiện và phù hợp phương án tổ chức giao thông. Lái xe không được tự ý đưa ô tô vào thôn hoặc dừng, đỗ tại vị trí không được phép.

Hiện chưa có bảng giá trung chuyển áp dụng chung, quãng đường từ bãi xe đến các homestay hay dịch vụ vận chuyển hành lý. Vì thế, du khách đặt phòng nên liên hệ chủ homestay trước khi khởi hành để biết xe sẽ dừng ở đâu, có phương tiện đón tại bãi hay không, chi phí tính theo người hay chuyến, ai hỗ trợ chuyển hành lý vào nơi ở. Gia đình đi cùng người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc mang đồ cồng kềnh nên thống nhất trước điểm đón.

Lễ hội Hoa tam giác mạch khai mạc tối 25/10

Dịp này, du khách đến Lô Lô Chải còn có thể kết hợp ngắm hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá Đồng Văn. Theo thông tin cập nhật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ hội Hoa tam giác mạch tỉnh Tuyên Quang lần thứ XII năm 2026 mang chủ đề "Âm vang miền đá", dự kiến khai mạc lúc 20h ngày 25/10 tại Quảng trường Thanh Niên, xã Đồng Văn.

Phục vụ lễ hội năm 2026, địa phương dự kiến gieo trồng khoảng 400 ha hoa tam giác mạch, chia thành ba đợt để kéo dài mùa hoa từ tháng 10 đến tháng 12. Các điểm trồng hoa tập trung tại khu vực Lũng Cú, Lô Lô Chải, Sủng Là, đường vào Nhà của Pao, Phó Bảng, dốc Thẩm Mã, khu vực dinh thự họ Vương và làng văn hóa Pả Vi.

Ngắm hoa ở đâu, ăn gì ngon, lưu trú thế nào?

Du khách muốn kết hợp tham quan với tìm hiểu văn hóa bản địa có thể chọn lộ trình Lũng Cú - Lô Lô Chải, tham quan Cột cờ quốc gia, ngắm các nương hoa tam giác mạch quanh khu vực và tìm hiểu kiến trúc nhà trình tường.

Lịch trình hợp lý cho chuyến đi Tuyên Quang ngắm hoa tam giác mạch 2 ngày 1 đêm là dành thời gian khám phá các điểm trồng hoa trên tuyến Quốc lộ 4C, nghỉ tại Đồng Văn để tham gia chương trình khai mạc tối 25/10, sau đó tới Lũng Cú - Lô Lô Chải vào thời gian phù hợp với phương án phân luồng. Du khách cần dự phòng thời gian cho việc gửi xe, chờ phương tiện và di chuyển trên đường đèo.

Về ẩm thực, có thể tìm thử bánh tam giác mạch, mèn mén, thắng cố hoặc những món địa phương được homestay, quán ăn giới thiệu; tại Lô Lô Chải còn có các sản phẩm như lạp sườn, thịt gác bếp và nông sản bản địa. Nên hỏi giá và khẩu phần trước khi gọi, nhất là với món ăn theo nhóm. Những người không quen khẩu vị vùng cao có thể chọn món nóng, chế biến chín và hỏi trước thành phần.

Nếu muốn trải nghiệm không khí làng vào sáng sớm, du khách có thể đặt homestay tại Lô Lô Chải, ưu tiên cơ sở xác nhận rõ phương án đón khách và chuyển hành lý. Nếu mục tiêu chính là dự khai mạc, dạo phố cổ và xuất phát tới nhiều điểm trồng hoa, lưu trú tại Đồng Văn sẽ thuận tiện hơn. Cuối tuần lễ hội, nên đặt phòng trước và kiểm tra trực tiếp giá phòng, giờ nhận phòng, chỗ đỗ xe cùng điều kiện hủy đặt chỗ.