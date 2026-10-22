Đúng 3 ngày trước, xuất hiện một máy bay phản lực thương gia đặc biệt, dài hơn 30 m, sải cánh 28,7 m cất cánh từ sân bay Tuy Hòa

Chiếc máy bay này có gì đặc biệt? Hành trình cụ thể ra sao?

Ngày 19/10/2026, Cảng hàng không Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự xuất hiện của một chiếc máy bay phản lực thương gia mang màu sơn xanh nổi bật, phục vụ một chuyến bay quốc tế từ Việt Nam đến Thái Lan.

Theo thông tin được Cục Hàng không Việt Nam đăng tải, đây là chuyến bay charter quốc tế mang số hiệu CPV214, khởi hành từ Tuy Hòa đến Bangkok (Thái Lan) vào ngày 19/10. Sự kiện được đánh giá là dấu mốc tích cực, tạo tiền đề để sân bay tiếp tục phục vụ các chuyến bay thuê chuyến quốc tế trong tương lai.

Đáng chú ý, chiếc máy bay tham gia hoạt động này không thuộc nhóm máy bay chở khách thương mại thông thường mà là dòng phản lực thương gia tầm xa, sở hữu nhiều thông số kỹ thuật đáng chú ý.

Ảnh Cảng Hàng không Tuy Hòa

Chiếc máy bay thương gia đặc biệt, mới được bàn giao chưa đầy một tháng

Qua đối chiếu hình ảnh được Cảng hàng không Tuy Hòa công bố, chiếc máy bay mang nhận diện Air Corporate, có thiết kế phù hợp với dòng Bombardier Global 6500 do nhà sản xuất hàng không Bombardier của Canada chế tạo.

Theo dữ liệu từ chuyên trang theo dõi hàng không Flightradar24, chiếc Bombardier Global 6500 mang số đăng ký 9H-LRSV, do Air Corporate khai thác, đã thực hiện hành trình từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Huế, sau đó tiếp tục từ Huế đến Tuy Hòa vào ngày 17/10/2026. Các chặng bay đều sử dụng số hiệu CPV214, trùng với số hiệu chuyến bay quốc tế rời Tuy Hòa hai ngày sau đó.

Một chi tiết đáng chú ý khác là tuổi đời của chiếc máy bay được ghi nhận trong dữ liệu hành trình. Theo cơ sở dữ liệu hàng không RZJets, chiếc 9H-LRSV có số xuất xưởng 60214, được sản xuất năm 2026 và bàn giao vào ngày 21/9/2026.

Như vậy, tính đến ngày 19/10, chiếc máy bay này mới được bàn giao khoảng 28 ngày, chưa đầy một tháng. Global 6500 cũng thuộc dòng máy bay thương gia hiện đại của Bombardier, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài với không gian riêng tư và tiện nghi cao.

Ảnh Robb Report

Dài hơn 30 m, sải cánh 28,7 m nhưng chỉ chở tối đa 17 hành khách

Theo tài liệu kỹ thuật chính thức của Bombardier, Global 6500 có chiều dài thân 30,3 m, sải cánh 28,7 m và chiều cao 7,8 m. Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực Rolls-Royce Pearl 15 bố trí ở phía sau thân, kết hợp thiết kế cánh đuôi chữ T đặc trưng.

Không chỉ gây chú ý về kích thước, dòng máy bay này còn sở hữu khả năng hoạt động trên những hành trình rất dài. Bombardier công bố Global 6500 có tầm bay tối đa lên tới 12.223 km, tốc độ tối đa khoảng 956 km/h, tương đương Mach 0,90. Trần bay tối đa đạt 15.545 m, trong khi trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 45,1 tấn.

Với tầm bay như vậy, Global 6500 có thể thực hiện nhiều hành trình liên lục địa mà không cần dừng tiếp nhiên liệu, tùy thuộc vào số hành khách, điều kiện thời tiết và cấu hình khai thác thực tế.

Điểm đặc biệt là dù có thân dài hơn 30 m, chiếc máy bay này không được thiết kế để vận chuyển hàng trăm hành khách như những dòng máy bay thương mại phổ biến.

Theo Bombardier, Global 6500 có cấu hình tiêu chuẩn phục vụ 13 hành khách và sức chứa tối đa 17 người, tùy theo cách bố trí nội thất. Khoang hành khách dài khoảng 13,18 m, rộng 2,41 m và cao 1,88 m.

Bên trong chiếc máy bay (Ảnh Robb Report)

Thay vì bố trí nhiều hàng ghế sát nhau, không gian bên trong có thể được phân chia thành ba khu vực chức năng, phục vụ nghỉ ngơi, làm việc và giải trí. Dòng máy bay này cũng có các tùy chọn tiện nghi như ghế ngồi Nuage, hệ thống giải trí độ phân giải 4K và kết nối internet tốc độ cao.

Đây chính là sự khác biệt giữa máy bay phản lực thương gia và máy bay chở khách thông thường. Không gian được ưu tiên dành cho sự thoải mái, riêng tư và nhu cầu di chuyển linh hoạt của những nhóm hành khách nhỏ.

Sân bay Tuy Hòa và triển vọng đón thêm các chuyến bay quốc tế

Sự xuất hiện của chuyến bay CPV214 diễn ra trong bối cảnh Cảng hàng không Tuy Hòa đang được định hướng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực phục vụ hoạt động hàng không tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ngày 27/6/2026, dự án mở rộng sân đỗ máy bay Cảng hàng không Tuy Hòa được công bố với tổng mức đầu tư 180,2 tỷ đồng. Dự án nhằm bổ sung 4 vị trí đỗ máy bay Code C, nâng tổng số vị trí đỗ có thể khai thác đồng thời lên 8 vị trí khi kết hợp với sân đỗ hiện hữu.

Ảnh Cảng hàng không Tuy Hòa

Đáng chú ý, ACV cũng đã ký biên bản ghi nhớ liên quan đến dự án xây dựng nhà ga hành khách T2, với công suất dự kiến khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm và vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.800 tỷ đồng.

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện để sân bay tăng năng lực khai thác, mở rộng mạng đường bay và hỗ trợ phát triển du lịch địa phương.