Việt Nam có 1 “làng biệt thự Pháp” nằm ở độ cao 1.555m, mát mẻ quanh năm: Từng 3 năm liền thắng 2 giải “xuất sắc nhất thế giới”

Nằm trên sườn núi Hàm Rồng, Sa Pa, Ville De Mont Mountain Resort gồm 39 căn biệt thự nép mình giữa rừng thông samu trăm tuổi, hướng tầm nhìn ra thung lũng Mường Hoa. Nơi đây từng được World Travel Awards vinh danh là khu nghỉ dưỡng phong cách sống hàng đầu châu Á năm 2022.

Khu biệt thự giữa rừng samu trăm tuổi

Sa Pa vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, những dãy núi trùng điệp và các thung lũng ruộng bậc thang trải dài. Giữa khung cảnh ấy, Ville De Mont Mountain Resort tạo dấu ấn bằng mô hình nghỉ dưỡng gồm những căn biệt thự nằm tách biệt trên sườn núi Hàm Rồng, ở độ cao 1.555 m so với mực nước biển.

Ville De Mont Mountain Resort bắt đầu đón khách từ tháng 2/2022. Dự án có 39 căn biệt thự được xây dựng thủ công trong khoảng 5 năm, với sự tham gia của các nghệ nhân và người H'Mông địa phương. Thiết kế tại đây lấy cảm hứng từ các biệt thự Pháp cổ, đồng thời kết hợp kiến trúc bản địa Sa Pa và phong cách đương đại. Những vật liệu như đá tự nhiên, gỗ và kính được sử dụng để kết nối không gian nghỉ dưỡng với cảnh quan xung quanh.

Ảnh: Ville De Mont Mountain Resort

Cách tiếp cận này tạo nên diện mạo vừa gợi liên tưởng đến những dinh thự vùng núi châu Âu, vừa giữ lại nét thô mộc của kiến trúc Tây Bắc. Các căn biệt thự được bố trí theo địa hình, thay vì san phẳng toàn bộ khu đất để xây dựng một quần thể đồng nhất.

Mỗi căn biệt thự mở ra một góc nhìn khác về Sa Pa

Khu nghỉ dưỡng Ville De Mont Mountain Resort toạ lạc tại một vị thế có một không hai của Sapa: neo mình trên sườn Nam núi Hàm Rồng tại độ cao 1.550m so với mặt nước biển, nơi quanh năm có thể được ngắm biển mây cuồn cuộn và thung lũng Mường Hoa từ trên cao, cũng như có thể phóng tầm mắt ra dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp.

Nằm ẩn mình giữa rừng Samu trăm tuổi, mỗi căn biệt thự tại Ville De Mont Mountain Resort là một kiệt tác độc bản được thiết kế hài hòa giữa kiến trúc đương đại và kiến trúc bản địa nương theo địa hình đồi núi tự nhiên.

Ảnh: Ville De Mont Mountain Resort

Không gian nghỉ dưỡng tại Ville De Mont được thiết kế theo hướng đề cao sự riêng tư và khả năng tiếp cận cảnh quan. Các căn biệt thự sử dụng vật liệu tự nhiên, kết hợp nội thất tông màu trầm và họa tiết thổ cẩm bản địa.

Một số căn nằm giữa những khối đá lớn, trong khi những căn khác hướng ra thung lũng hoặc nằm nép dưới tán rừng. Đáng chú ý, dạng phòng Premium Villa by the Samu được giới thiệu với lối vào từ mái nhà, tạo cảm giác khác biệt so với kiểu biệt thự nghỉ dưỡng thông thường.

Ảnh: Ville De Mont Mountain Resort

Tại đây, 100% biệt thự có lò sưởi củi trong phòng khách và tầm nhìn hướng ra thung lũng Mường Hoa. Đây là những chi tiết phù hợp với đặc điểm khí hậu vùng núi cao, nơi thời tiết có thể thay đổi nhanh và nhiệt độ thường giảm khi về đêm.

Bên cạnh không gian lưu trú, khu nghỉ dưỡng có bể bơi vô cực ngoài trời, dịch vụ spa và các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe gắn với nguyên liệu bản địa. Một số biệt thự còn được trang bị khu vực xông hơi hoặc bồn ngâm riêng. Du khách cũng có thể sử dụng dịch vụ xe điện nội khu để di chuyển giữa các khu vực trên địa hình đồi dốc.

Ảnh: Ville De Mont Mountain Resort

Ẩm thực là một phần khác trong trải nghiệm tại đây. Nhà hàng Sunset on the Rock được xây dựng quanh điểm nhìn ra cảnh quan núi rừng, hướng đến trải nghiệm dùng bữa trong khung cảnh hoàng hôn. Không gian này cũng được đơn vị vận hành giới thiệu như một trong những điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng.

Nhận về loại giải thưởng danh giá

Không chỉ khai thác lợi thế cảnh quan, Ville De Mont Mountain Resort còn ghi dấu bằng các giải thưởng trong lĩnh vực lưu trú và nghỉ dưỡng.

Năm 2022, khu nghỉ dưỡng giành danh hiệu Asia’s Leading Lifestyle Resort ( Khu nghỉ dưỡng phong cách độc đáo hàng đầu châu Á) tại giải thưởng World Travel Awards. Danh hiệu nàynhư một sự công nhận của các tổ chức, chuyên gia quốc tế dành cho những giá trị mà khu nghỉ dưỡng mang đến cho du khách cũng như góp phần nâng tầm điểm đến du lịch – nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Việt Nam.

Ảnh: Ville De Mont Mountain Resort

Tại giải Haute Grandeur Global Excellence Awards - giải thưởng tôn vinh các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, spa và nhà hàng xuất sắc nhất trên thế giới, khu nghỉ dưỡng chiến thắng hạng mục Best Mountain Resort on a Global Level (Khu nghỉ dưỡng núi xuất sắc nhất thế giới) trong các năm 2023, 2024 và 2025.

Ở giải World Luxury Hotel Awards được mệnh danh là "Cành cọ vàng của ngành du lịch thế giới", khu nghỉ dưỡng cũng được vinh danh ở hạng mục Best Luxury Wedding Resort - worldwide (Khu nghỉ dưỡng tiệc cưới sang trọng nhất Thế giới) năm 2023, 2024 và 2025. Đơn vị này cũng ghi nhận Ville De Mont ở hạng mục Luxury Cultural Resort năm 2022, Luxury Wedding Resort trong các năm 2023–2025 và Luxury Mountain Resort trong các năm 2024–2025.

Từ lợi thế độ cao, cảnh quan rừng sa mộc đến kiến trúc biệt thự mang cảm hứng Pháp, Ville De Mont Mountain Resort là một ví dụ về mô hình nghỉ dưỡng núi đang phát triển tại Sa Pa. Thay vì dựa hoàn toàn vào một công trình biểu tượng, nơi đây tạo dấu ấn bằng sự kết hợp giữa địa hình tự nhiên, không gian lưu trú riêng tư và trải nghiệm văn hóa Tây Bắc.

Những điểm check-in nổi tiếng quanh khu biệt thự

Không chỉ có cảnh quan rừng sa mộc và những căn biệt thự mang cảm hứng kiến trúc Pháp, Ville De Mont Mountain Resort còn nằm gần nhiều điểm tham quan nổi tiếng của Sa Pa. Cách khu nghỉ dưỡng khoảng 2 km là Nhà thờ đá Sa Pa, công trình được xây dựng từ năm 1895, nổi bật với kiến trúc đá mang phong cách Gothic và khoảng sân rộng giữa trung tâm thị trấn. Gần đó, Sun Plaza gây chú ý với mặt tiền vàng, tháp đồng hồ và kiến trúc châu Âu, là một trong những địa điểm chụp ảnh quen thuộc của du khách.

Ảnh: Sun Group

Với những người yêu thích khung cảnh núi rừng, núi Hàm Rồng cách khu nghỉ dưỡng khoảng 2 km, nổi bật với những lối đi giữa vườn cây, các điểm ngắm cảnh từ trên cao và tầm nhìn bao quát thị trấn Sa Pa. Xa hơn, thung lũng Mường Hoa nằm cách khoảng 2–3,5 km, hấp dẫn bởi ruộng bậc thang, những dãy núi nối tiếp và các bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong khi đó, ga cáp treo Sun World Fansipan Legend cách khu nghỉ dưỡng khoảng 3–4 km, là điểm khởi hành cho hành trình khám phá Fansipan – nóc nhà Đông Dương.

(Tổng hợp)