Chẳng phải ai xa lạ, hóa ra đứng sau thương hiệu cửa hàng tiện lợi mới đây nhất lại là ông lớn đằng sau Phúc Long, Omachi

Masan tiếp tục mở rộng hệ sinh thái bán lẻ, hướng đến nhóm khách hàng trẻ với nhu cầu ăn uống nhanh, mua sắm thuận tiện và trải nghiệm linh hoạt giữa nhịp sống đô thị.

Ngày 22/10, WinCommerce, công ty thành viên của Masan chính thức đưa 6 cửa hàng tiện lợi WiN ON đầu tiên vào hoạt động thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM.

Động thái này đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp vào phân khúc cửa hàng tiện lợi, nơi đã có sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế như Circle K, GS25, 7-Eleven, FamilyMart và Ministop. Đây là thị trường hướng đến nhu cầu mua sắm nhanh, ăn uống tức thời và sử dụng các dịch vụ thiết yếu, đặc biệt tại những đô thị có mật độ dân cư cao.

Khác với mô hình siêu thị hay siêu thị mini vốn tập trung nhiều vào hàng tiêu dùng thiết yếu, WiN ON được định hướng phục vụ những nhu cầu phát sinh ngay trong nhịp sống đô thị: mua một món ăn nhanh, tìm đồ uống, ăn nhẹ hoặc có một điểm dừng chân giữa lịch trình bận rộn.

Điểm nhấn của mô hình nằm ở danh mục đồ ăn, thức uống chế biến sẵn (Ready-to-Eat), kết hợp món ăn quốc tế với những lựa chọn quen thuộc của người Việt. Tại WiN ON, khách hàng có thể tìm thấy bánh mì chả cá, cơm tấm, bún mọc, cơm nắm bò sốt vang cùng các loại đồ uống như trà tắc, nước ép rau má, trà sen kem muối ở miền Nam hay trà sen cốm non ở miền Bắc.

Việc đưa các món ăn gần gũi với khẩu vị địa phương vào mô hình cửa hàng tiện lợi cho thấy WiN ON muốn tạo khác biệt không chỉ bằng sự thuận tiện, mà còn bằng danh mục sản phẩm gắn với thói quen tiêu dùng trong nước. Trong cuộc cạnh tranh với các chuỗi đã có mặt trên thị trường, khả năng cung cấp bữa ăn nhanh, chất lượng ổn định và mức giá phù hợp sẽ là những yếu tố đáng chú ý.

Bên cạnh sản phẩm, WiN ON cũng đầu tư vào không gian cửa hàng. Theo thông tin từ doanh nghiệp, thiết kế được phát triển với sự tư vấn của Malherbe, công ty thiết kế đến từ Pháp từng hợp tác với các thương hiệu cao cấp như Dior và Louis Vuitton. Không gian hướng đến phong cách hiện đại, trẻ trung, kết hợp các chất liệu gợi nhắc văn hóa và đời sống đường phố Việt Nam.

Tuy nhiên, lợi thế mà WinCommerce kỳ vọng xây dựng không chỉ nằm ở thiết kế hay thực đơn. Với nền tảng vận hành mạng lưới bán lẻ quy mô lớn, kinh nghiệm quản lý hàng hóa và năng lực chuỗi cung ứng của hệ sinh thái Masan, doanh nghiệp có thể tận dụng những nguồn lực hiện có để phát triển mô hình mới.

WinCommerce hiện vận hành hệ thống WinMart và WinMart+, phục vụ nhu cầu mua sắm thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu. Trong khi đó, hệ sinh thái Masan còn có các thương hiệu hàng tiêu dùng như Omachi, Chin-su, Nam Ngư và nền tảng bán lẻ, tiêu dùng liên kết với nhiều ngành hàng. Nếu được khai thác hiệu quả, những nguồn lực này có thể hỗ trợ WiN ON trong việc xây dựng danh mục sản phẩm, tối ưu nguồn cung và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Dù vậy, cửa hàng tiện lợi là mô hình có đặc thù vận hành khác biệt. Doanh nghiệp phải kiểm soát tốt hàng hóa, chất lượng thực phẩm chế biến sẵn, nhân sự theo ca và chi phí hoạt động, trong khi doanh thu giữa các khung giờ có thể chênh lệch đáng kể. Việc mở cửa 24/7 cũng không đồng nghĩa mọi điểm bán đều đạt hiệu quả kinh tế nếu lượng khách vào ban đêm không đủ lớn.

Đây có thể là lý do WinCommerce lựa chọn triển khai WiN ON ở quy mô thí điểm trước khi quyết định mở rộng. Theo định hướng của doanh nghiệp, giai đoạn đầu sẽ tập trung theo dõi phản hồi khách hàng, kiểm nghiệm danh mục sản phẩm, trải nghiệm mua sắm và hiệu quả kinh doanh tại từng điểm bán. Kết quả thực tế sẽ là cơ sở để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình và các bước đầu tư tiếp theo.

Sáu cửa hàng đầu tiên của WiN ON đặt tại 2 thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội.

Với WiN ON, Masan và WinCommerce đang thử nghiệm một hướng tiếp cận mới trong thị trường bán lẻ: kết hợp sự tiện lợi của cửa hàng mở cửa liên tục với danh mục đồ ăn, thức uống phù hợp khẩu vị Việt và nền tảng vận hành của một hệ sinh thái tiêu dùng lớn. Tuy nhiên, việc có thể cạnh tranh lâu dài với Circle K, GS25 hay 7-Eleven sẽ phụ thuộc vào khả năng biến những lợi thế ban đầu thành trải nghiệm ổn định, lượng khách thường xuyên và hiệu quả kinh doanh tại từng cửa hàng.