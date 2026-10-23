Việt Nam có 1 chuyến tàu hỏa vừa được tạp chí Mỹ vinh danh trong top đẹp nhất thế giới: Giá lên đến 12 triệu đồng/chiều, chỉ phục vụ 12 khách mỗi lượt

Chuyến tàu được phát triển với định hướng kết hợp trải nghiệm di chuyển và nghỉ dưỡng, mang đến cho hành khách hành trình khác biệt.

Hành trình đường sắt Việt Nam lọt top thế giới

Trong khuôn khổ giải thưởng Readers' Choice Awards thường niên lần thứ 39, tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler dành riêng một hạng mục để tôn vinh những hành trình đường sắt mang đến trải nghiệm du lịch đặc sắc. Theo tạp chí, dù thời gian di chuyển có thể dài hơn so với đường hàng không, tàu hỏa cho phép du khách chậm lại để thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên, những cánh đồng, làng mạc và miền quê thanh bình dọc đường đi.

Việt Nam có 2 đại diện góp mặt trong danh sách năm nay, lần lượt là Chuyến tàu kết nối di sản Huế - Đà Nẵng ở vị trí thứ 10 và The Vietage by Anantara ở vị trí thứ 14. Hai hành trình mang đến những trải nghiệm khác nhau, từ khám phá di sản, cảnh sắc miền Trung đến nghỉ dưỡng trên toa tàu cao cấp.

Trong đó, The Vietage by Anantara là sản phẩm du lịch đường sắt hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp. Chuyến tàu kết nối Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang, đưa du khách đi qua những cánh đồng lúa, làng quê, dãy núi và cảnh quan ven biển đặc trưng của miền Trung.

Bên trong toa tàu The Vietage by Anantara

Theo Condé Nast Traveler, hành trình khoảng 6 giờ giữa Đà Nẵng và Quy Nhơn bao gồm bữa ăn 3 món kết hợp tinh hoa ẩm thực Việt Nam và Pháp. Trong khi đó, chặng Quy Nhơn - Nha Trang mang đến trải nghiệm trà chiều với các sản vật địa phương, phô mai Việt Nam và những loại trà cao cấp.

Sự kết hợp giữa cảnh quan, dịch vụ tinh tế và ẩm thực đặc sắc giúp The Vietage by Anantara trở thành lựa chọn đáng chú ý dành cho du khách muốn khám phá miền Trung theo phong cách sang trọng.

Nghỉ dưỡng ngay trên toa tàu hạng sang

The Vietage được phát triển bởi thương hiệu nghỉ dưỡng Anantara, chỉ phục vụ tối đa 12 hành khách mỗi chuyến, với 6 khoang riêng, mỗi khoang bố trí 2 chỗ ngồi. Không gian được thiết kế theo hướng riêng tư, tạo điều kiện để du khách nghỉ ngơi, thưởng thức ẩm thực và ngắm cảnh qua cửa sổ trong suốt hành trình.

Các tiện nghi trên tàu gồm Wi-Fi, quầy bar và dịch vụ trị liệu thư giãn đầu, vai. Trên một số hành trình, du khách còn có thể lựa chọn khoang giường nằm cao cấp.

Các không gian phục vụ hành khách

The Vietage vận hành các tuyến kết nối Đà Nẵng - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Nha Trang. Hai toa tàu chạy theo hai chiều ngược nhau mỗi ngày: một chuyến khởi hành từ Đà Nẵng, đi qua Quy Nhơn và nối tuyến đến Nha Trang; chuyến còn lại xuất phát từ Nha Trang, qua Quy Nhơn rồi trở về Đà Nẵng.

Nhờ đó, du khách có thể lựa chọn điểm khởi hành và điểm kết thúc phù hợp với lịch trình khám phá miền Trung, đồng thời kết hợp chuyến tàu với kỳ nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống.

Ẩm thực là một trong những điểm nhấn của hành trình. Cụ thể, với chặng Nha Trang - Quy Nhơn, hành khách được phục vụ trà chiều trong không gian riêng tư, với các món ăn như trứng cá tầm địa phương, phô mai thủ công và thịt nguội được tuyển chọn.

Ẩm thực trên The Vietage by Anantara

Trong khi đó, chặng Đà Nẵng - Quy Nhơn mang đến thực đơn 3 món cao cấp, kết hợp nguyên liệu địa phương với kỹ thuật chế biến hiện đại. Thực đơn có những món ăn như thịt bò Wagyu và salad hải sản Quy Nhơn ăn kèm nước chấm đặc trưng, mang đến trải nghiệm ẩm thực kết hợp giữa nguyên liệu chất lượng và hương vị bản địa. Ngoài các món ăn theo thực đơn, hành khách còn được phục vụ đồ ăn nhẹ và sử dụng không giới hạn một số loại đồ uống.

Một tiện ích khác là liệu trình trị liệu đầu và vai ngay trên tàu, giúp hành khách thư giãn trong lúc di chuyển giữa các điểm đến.

Không chỉ hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, hành trình của The Vietage còn đưa du khách đi qua những vùng đất giàu giá trị văn hóa và lịch sử. Một số địa danh đáng chú ý dọc tuyến gồm thành cổ Trà Kiệu, gắn với lịch sử Vương quốc Champa, hồ An Khê, địa điểm có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh....

Theo thông tin giới thiệu dịch vụ, giá trải nghiệm The Vietage dao động khoảng 360-500 USD/người, tương đương 9,3-12,9 triệu đồng, tùy hành trình.

Việc The Vietage và chuyến tàu kết nối di sản Huế - Đà Nẵng được Condé Nast Traveler đưa vào danh sách những chuyến tàu hỏa đẹp nhất thế giới năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch đường sắt tại Việt Nam. Đây cũng là cách tiếp cận mới để du khách cảm nhận vẻ đẹp miền Trung, góp phần làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.