Có một “vũ trụ Gen Z” tại AEON MALL

Vào những ngày cuối tuần, không gian AEON MALL luôn trở nên sôi động và nhiều màu sắc. Hòa chung nhịp vui chơi, mua sắm, ăn uống, gặp gỡ của các gia đình, nhóm bạn, không khó để bắt gặp những hội bạn trẻ đang chỉnh lại trang phục, đội lại mái tóc sặc sỡ trước giờ lên sân khấu biểu diễn cosplay.

‏Từ l‏‏âu, không gian thân thiện của các trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL đã là nơi gặp gỡ lý tưởng của các cộng đồng trẻ.‏‏ ‏‏Nhóm bạn mê truyện anime và cosplay luôn sẵn sàng chuẩn bị hàng tuần để xuất hiện thật ấn tượng. Cộng đồng yêu thích thời trang chọn AEON MALL vì ngay cả trong những tiện ích như nhà vệ sinh cũng có thể cùng phối đồ, chụp outfit và cho ra những bức ảnh thật "chất". Đặc biệt, bước ra từ những buổi gặp gỡ online, các fandom Kpop chọn AEON MALL như một nơi đủ lớn để tìm thấy nhau ngoài đời thực. ‏

‏Không phải cộng đồng nào cũng có sẵn một địa điểm sinh hoạt cố định. Vì vậy, những không gian rộng rãi, thuận tiện và dễ tiếp cận như AEON MALL đang trở thành lựa chọn phù hợp cho các buổi giao lưu, luyện tập và biểu diễn. Tại đó, những sở thích vốn mang tính cá nhân có cơ hội bước ra không gian chung và tìm thấy sự đồng điệu. ‏

‏Từ màn hình điện thoại đến những kết nối ngoài đời thật‏

‏Minh Anh, 20 tuổi, thành viên một nhóm dance cover tại Hà Nội chia sẻ, nhóm của bạn thường chọn AEON MALL Hà Đông là điểm hẹn vào cuối tuần.‏‏ "Điều mình thích nhất ở đây là có dù có nhiều nhóm khác nhau nhưng ai cũng cảm thấy thoải mái thể hiện đam mê của mình. Người đi ngang qua cũng dừng lại xem, cổ vũ hoặc quay video. Có những lần sau một buổi nhảy, bọn mình quen thêm được rất nhiều bạn mới chỉ vì cùng thích một bài hát, một nhóm nhạc",‏‏ Minh Anh bộc bạch.‏

‏Với Minh Anh, điều khiến những buổi gặp mặt như vậy trở nên đáng nhớ không chỉ là phần biểu diễn, mà là niềm vui được thuộc về một cộng đồng. Một bài nhảy đang là "top trending" trên nền tảng Tiktok, một fandom được kết nối qua mạng xã hội, những cái tên xa lạ trên màn hình dần trở thành những người bạn để có thể cùng chia sẻ đam mê, chụp ảnh và cổ vũ cho nhau.‏

‏Trong khi đó, Hoàng Nam, 19 tuổi, một cosplayer đã tham gia nhiều sự kiện cho rằng, các TTTM như AEON MALL đang giúp cộng đồng cosplay được nhìn nhận đúng đắn hơn:‏‏ "Trước đây, nhiều người thấy cosplay xa lạ và đôi khi là lập dị. Nhưng khi hoạt động diễn ra trong không gian công cộng, mọi người có cơ hội quan sát, hỏi chuyện và hiểu hơn. Có cô chú còn xin chụp ảnh cùng, có em bé nhìn thấy nhân vật mình thích thì rất vui",‏‏ Nam nói. ‏

‏Với các bạn trẻ, những lần xuất hiện đó là thành quả của một quá trình chuẩn bị nghiêm túc: từ luyện tập, lên ý tưởng, xây dựng hình ảnh đến phối hợp nhóm. Vì thế, một không gian cộng đồng nơi mang những sở thích riêng đến trước công chúng, để họ được nhìn thấy, thấu hiểu và đón nhận như AEON MALL trở nên gần gũi và quen thuộc hơn bao giờ hết. ‏

‏Khi đam mê được đồng hành và chắp cánh‏

‏Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều phụ huynh cũng bắt đầu nhìn những hoạt động này bằng ánh mắt cởi mở hơn. Chị Thu Hằng, 42 tuổi, thường đưa con gái 13 tuổi tham gia sự kiện gặp mặt trực tiếp của câu lạc bộ nhảy được các thành viên tổ chức trong khuôn viên AEON MALL Hải Phòng Lê Chân. Chị chia sẻ rằng, ban đầu chị chỉ nghĩ đây là sở thích nhất thời của con, nhưng sau một thời gian đồng hành, chị nhận ra con tự tin, biết làm việc nhóm hơn và có thêm nhiều bạn cùng sở thích.‏

‏"Điều tôi yên tâm là sau những buổi sinh hoạt trực tuyến, các con có không gian an toàn, có gia đình, bạn bè để tổ chức gặp mặt trực tiếp các thành viên của CLB. Tại đây, con được vui với sở thích của mình, còn bố mẹ cũng có thể ở gần để quan sát, chờ con hoặc tranh thủ mua sắm, ăn uống"‏‏, chị Hằng nói.‏

‏Đại diện AEONMALL Việt Nam cho biết, sự xuất hiện thường xuyên của các cộng đồng trẻ tại TTTM phản ánh sự thay đổi trong cách giới trẻ sử dụng không gian đô thị. ‏‏"Ngoài những khoảng thời gian học tập căng thẳng, các bạn trẻ thực sự cần một không gian thân thiện và an toàn để gặp gỡ và kết nối với những người có cùng đam mê, sở thích. Chúng tôi nỗ lực mang đến những điểm gặp gỡ cởi mở, luôn chào đón nhiều cộng đồng với sở thích khác nhau, để các bạn tìm thấy cảm giác gần gũi và được chào đón".‏

‏Vì chúng ta vẫn luôn cần những gắn kết thực ngoài đời‏

‏Trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, những điểm hẹn như AEON MALL trở nên thật sự ý nghĩa. Gen Z và Gen Y lớn lên cùng internet, quen với việc tìm cộng đồng qua các nền tảng số. Sau tất cả, họ vẫn cần những cuộc gặp ngoài đời thực, những buổi tập cùng nhau, những tiếng hò reo cổ vũ trực tiếp. Tại đây, người trẻ được thoải mái là chính mình, không gian xung quanh cũng vì thế trở nên nhiều màu sắc hơn. Chính năng lượng của những cộng đồng trẻ và tích cực đó làm cho không gian trở nên sống động hơn rất nhiều. Tất cả tạo nên một điểm hẹn AEON MALL rất trẻ: sôi động, vui tươi và tràn đầy năng lượng tươi mới mỗi cuối tuần. ‏