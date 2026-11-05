Từ hôm nay 5/11, hành khách đi từ sân bay Nội Bài có thêm quyền lợi đặc biệt, không còn phải xếp hàng chờ đợi

Những hành khách có chuyến bay nội địa nên cập nhật thông tin này để tiết kiệm thời gian chờ đợi tại sân bay.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa thông báo triển khai phương thức xác thực sinh trắc học bằng hộ chiếu gắn chip (ACV-ID), áp dụng từ ngày 5/11 đối với hành khách Việt Nam và nước ngoài đi các chuyến bay nội địa.

Theo thông báo của sân bay, hành khách chỉ cần đăng ký một lần tại kiosk sinh trắc học. Sau khi hoàn tất xác thực, dữ liệu được sử dụng để nhận diện khuôn mặt tại các cửa kiểm soát an ninh và cửa lên máy bay, thay vì phải xuất trình giấy tờ nhiều lần. Đồng thời, cách làm này giúp hành khách không phải xếp hàng chờ đợi kiểm tra giấy tờ thủ công.

Phương thức này áp dụng với hành khách từ đủ 16 tuổi trở lên. Như vậy, hành khách có hộ chiếu gắn chip có thêm lựa chọn làm thủ tục tự động tại sân bay, bên cạnh các hình thức xác thực sinh trắc học đã được triển khai trước đó.

Trước khi triển khai phương thức mới, Nội Bài đã đưa vào khai thác hệ thống kiosk check-in sinh trắc học bằng bản cứng Căn cước công dân gắn chip và thẻ lên máy bay tại nhà ga T1, phục vụ hành khách đi các chuyến bay nội địa.

Nhân viên của sân bay được cắt cử theo ca, luân phiên hỗ trợ hành khách tại các kiosk sinh trắc học. Ảnh: Noibai International Airport

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hệ thống kiosk sinh trắc học trước đó phục vụ khoảng 2.000-3.000 lượt hành khách mỗi ngày. Sân bay cũng bố trí nhân viên hỗ trợ tại khu vực kiosk, đặc biệt với người cao tuổi và những hành khách lần đầu sử dụng công nghệ.

Việc mở rộng phương thức xác thực bằng hộ chiếu gắn chip là một bước tiếp theo trong quá trình tự động hóa thủ tục tại sân bay, hướng tới giảm thời gian chờ đợi và đơn giản hóa quá trình di chuyển của hành khách.

Trước đó, tại nhà ga T2 mở rộng, Nội Bài cũng từng bước triển khai mô hình sân bay thông minh từ tháng 12/2025. Quy trình này tích hợp kiosk tự làm thủ tục, quầy gửi hành lý tự động và hệ thống nhận diện khuôn mặt tại các điểm kiểm soát.

Theo giới thiệu của sân bay, tại điểm kiểm soát đầu tiên vào khu vực hạn chế, hệ thống cổng tự động có thể đối chiếu dữ liệu khuôn mặt và mở cửa trong khoảng 1-3 giây. Hành khách tiếp tục xác thực khuôn mặt tại điểm kiểm soát tiếp theo trước khi vào khu vực soi chiếu an ninh.

Việc kết nối các công nghệ nhận diện sinh trắc học với hệ thống kiểm soát tự động được kỳ vọng giúp hình thành quy trình phục vụ hành khách liền mạch hơn, giảm phụ thuộc vào khâu kiểm tra giấy tờ thủ công.