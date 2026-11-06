Chạy thận suốt 4 năm, vượt qua hiểm nguy để sinh con gái: Hành trình đặc biệt của người mẹ 31 tuổi

Sau 4 năm chạy thận nhân tạo, người phụ nữ 31 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ mang thai, đối mặt với nhiều nguy cơ cho cả mẹ và con. Trải qua 180 ngày được ê-kíp đa chuyên khoa theo dõi, điều trị sát sao, chị đã sinh một bé gái, hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định.

Tại quận Đồng Sơn, thành phố Từ Châu, Trung Quốc, Tiểu Trương (tên đã thay đổi) mỉm cười hạnh phúc khi nhìn cô con gái mới hơn một tháng tuổi. Vài năm trước, đó là khung cảnh mà chị gần như không dám nghĩ tới.

Tiểu Trương năm nay 31 tuổi, mắc suy thận giai đoạn cuối và đã chạy thận nhân tạo duy trì suốt bốn năm. Với phụ nữ mắc bệnh này, mang thai vốn đã rất hiếm, còn sinh con an toàn là một thử thách đầy rủi ro. Nhờ sự phối hợp của đội ngũ y tế đa chuyên khoa cùng 180 ngày theo dõi, chăm sóc sát sao, chị đã đón con gái chào đời.

Hai vạch đỏ bất ngờ và quyết định khó khăn

Một buổi chiều tháng 3/2026, Tiểu Trương đứng trong sân nhà, tay nắm chặt que thử thai. Hai vạch đỏ hiện rõ khiến tim chị đập nhanh, những ngón tay không ngừng run lên. Chị đã mang thai.

Nhưng niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Là người đã chạy thận suốt bốn năm, chị hiểu việc mang thai có ý nghĩa thế nào với mình. Ngoài việc tiếp tục lọc máu, chị còn phải đối mặt với nguy cơ sảy thai, sinh non, sản giật, suy tim cùng nhiều biến chứng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Năm 2016, khi mang thai con gái đầu lòng, Tiểu Trương bị tăng huyết áp thai kỳ, chỉ số creatinine trong máu có lúc tăng lên hơn 300 μmol/L. Do chưa hiểu đầy đủ về bệnh, dùng thuốc không đều và chưa được can thiệp điều trị một cách hệ thống, kịp thời, chức năng thận của chị dần suy giảm.

Đến tháng 5/2022, creatinine máu của chị lên tới 730 μmol/L. Khi còn rất trẻ, chị được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối và bắt đầu chạy thận nhân tạo duy trì tại Bệnh viện Thận Ngũ Duy Từ Châu.

Trong bốn năm sau đó, chị đều đặn điều trị, sức khỏe dần ổn định. Lượng nước tiểu không giảm rõ rệt, tinh thần, thể lực và khả năng sinh hoạt hằng ngày cũng từng bước cải thiện. Chị có thể đưa đón con, làm việc nhà và duy trì cuộc sống thường ngày. Tình trạng tương đối ổn định ấy trở thành nền tảng quan trọng cho lần mang thai sau này.

Tuy nhiên, khi que thử thai hiện hai vạch, chị vẫn phải đối diện với một quyết định khó khăn.

Trong phòng khám, Tiểu Trương khẽ hỏi: “Bác sĩ, tôi có thể giữ lại đứa bé này không?”

Đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Thận Ngũ Duy Từ Châu tiến hành đánh giá toàn diện, thận trọng. Họ nhận thấy thể trạng và chức năng tim của chị tương đối tốt, có khả năng tiếp tục thai kỳ dưới sự giám sát chặt chẽ.

Sau kết quả đánh giá của bệnh viện, gia đình đã nhiều lần ngồi lại bàn bạc. Được chồng kiên định ủng hộ, Tiểu Trương nhìn con gái bên cạnh, rồi đặt tay lên bụng. Cuối cùng, chị quyết định giữ lại em bé.

180 ngày như “đi trên dây”, nhiều chuyên khoa cùng bảo vệ mẹ và con

Từ lúc quyết định tiếp tục thai kỳ đến khi sinh, Tiểu Trương trải qua trọn vẹn 180 ngày được quản lý thai nghén nguy cơ cao. Mỗi ngày đều căng thẳng như “đi trên dây”.

Với một thai phụ suy thận giai đoạn cuối, việc điều trị phải đồng thời bảo đảm dinh dưỡng cho mẹ và thai nhi, điều chỉnh chính xác mức tăng cân theo sự phát triển của em bé, bảo đảm hiệu quả lọc máu và duy trì sự cân bằng của huyết áp, hemoglobin, điện giải cùng nhiều chỉ số khác. Chỉ một yếu tố mất kiểm soát cũng có thể đe dọa tính mạng của cả hai mẹ con.

Đội ngũ y tế xây dựng riêng cho chị một kế hoạch quản lý lọc máu. Trong suốt thai kỳ, chị được theo dõi sát quá trình điều trị và khám sản khoa định kỳ. Dựa trên tình trạng dịch trong cơ thể, dinh dưỡng và sự phát triển của thai nhi, các bác sĩ liên tục điều chỉnh phương thức lọc máu, phác đồ chống đông, hỗ trợ dinh dưỡng và điều trị thiếu máu.

Với chị, mỗi lần lọc máu không chỉ để duy trì sự sống mà còn giúp tạo môi trường tương đối ổn định cho con phát triển.

Giữa thai kỳ, tình trạng thiếu máu của Tiểu Trương nặng lên, hemoglobin có lúc xuống dưới 95 g/L. Đội ngũ điều trị nhanh chóng điều chỉnh phác đồ, kết hợp bổ sung sắt, erythropoietin, axit folic và hỗ trợ dinh dưỡng để từng bước cải thiện tình trạng này.

Đến những tháng cuối, nguy cơ sinh non xuất hiện. Chị bất ngờ ra máu âm đạo, trong khi theo dõi tim thai cho thấy nhịp tim của em bé giảm.

Bệnh viện lập tức triển khai xử trí khẩn cấp, điều chỉnh các thông số lọc máu và phương án điều trị, đồng thời tiếp tục giám sát chặt chẽ tình trạng mẹ và con. Chiều hôm ấy, Tiểu Trương nằm trên giường bệnh, bàn tay luôn đặt trên bụng, căng thẳng đến mức gần như không dám ngủ.

Ngày 18/9/2026, tiếng khóc của một bé gái vang lên, khép lại những giờ phút hồi hộp chờ đợi. Tiểu Trương đã sinh con.

Dù chào đời sớm, em bé có làn da hồng hào, tiếng khóc khỏe và điểm đánh giá sau sinh tốt. Nằm trên bàn mổ, nước mắt Tiểu Trương lăn dài trên má. Bốn năm kiên trì chạy thận, 180 ngày thấp thỏm cùng những lần lặng lẽ chịu đựng bên máy lọc máu cuối cùng đã được đáp lại bằng giây phút này.

Do sinh non, bé được chuyển đến đơn vị chăm sóc sơ sinh để theo dõi. Tình trạng của cả mẹ và con đều ổn định.

“Kỳ tích” đến từ sự kiên trì và chăm sóc y khoa

Câu chuyện của Tiểu Trương nghe như một kỳ tích. Nhưng với những người làm chuyên môn, kết quả ấy không đến một cách ngẫu nhiên.

Một bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối mang thai và sinh con thành công vẫn là trường hợp hiếm gặp tại Trung Quốc. Phía sau đó là nền tảng sức khỏe ổn định trong thời gian dài, quá trình lọc máu đúng phác đồ, kiểm soát nghiêm ngặt các biến chứng và sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

Đại diện Bệnh viện Thận Ngũ Duy Từ Châu cho biết người chạy thận không hoàn toàn mất cơ hội mang thai, nhưng cần nhận thức rõ các rủi ro y khoa. Chỉ một số bệnh nhân có thể trạng ổn định, sau khi được đội ngũ chuyên môn đánh giá và quản lý, mới có khả năng tiếp tục thai kỳ dưới sự theo dõi nghiêm ngặt.

Việc Tiểu Trương sinh con an toàn gắn liền với bốn năm lọc máu đều đặn giúp duy trì sức khỏe tương đối ổn định, cùng sự phối hợp xuyên suốt thai kỳ giữa chuyên khoa thận, sản phụ khoa, sơ sinh và các chuyên khoa liên quan.

Trường hợp này cũng phần nào cho thấy sự tiến bộ trong điều trị bệnh thận và kỹ thuật lọc máu tại địa phương. Những năm gần đây, các kỹ thuật như thẩm tách siêu lọc máu, hấp phụ máu, điều trị thay thế thận liên tục, tạo lập và duy trì đường vào mạch máu ngày càng được hoàn thiện, giúp nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cải thiện chất lượng cuộc sống khi điều trị đúng cách.

Lọc máu vì thế không chỉ giúp duy trì sự sống mà còn mở ra khả năng để người bệnh tiếp tục chăm sóc gia đình và tham gia đời sống xã hội.

Giờ đây, nhìn cô con gái nhỏ trong vòng tay, Tiểu Trương có rất nhiều cảm xúc. Chị muốn nhắn gửi những người cùng đang điều trị lọc máu:

“Đừng nghĩ mình đã trở nên vô dụng. Hãy chạy thận đầy đủ, ăn uống tử tế và sống thật tốt. Bạn không biết ngày mai sẽ có điều bất ngờ nào đang chờ mình.”

Với Tiểu Trương, tiếng khóc của cô con gái sinh non không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một sinh mệnh. Đó còn là ánh sáng mà chị đã chờ đợi bằng sự kiên trì và lòng can đảm suốt bốn năm chạy thận.

Nguồn: Sohu