Thà nhịn ăn thịt còn hơn không ăn món này: Nó thải độc gan, thúc đẩy tiêu hóa, bạn sẽ ngày càng trẻ đẹp

Loại rau này chỉ có trong một thời gian ngắn và rất hiếm khi tìm được chúng tươi ngon.

Sự thay đổi mùa mang đến thời tiết khô hanh và sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, dễ dẫn đến chứng "hỏa gan", khó tiêu, đầy hơi, táo bón, khô miệng và mệt mỏi toàn thân, khiến người ta cảm thấy kiệt sức và chán nản. Điều này đặc biệt đúng với những người thường xuyên ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, thức khuya và có quá trình trao đổi chất kém, vì cơ thể họ dễ tích tụ độc tố và nhiệt bên trong.

Như câu tục ngữ xưa vẫn nói, "ăn theo mùa". Mầm đậu Hà Lan chỉ có trong một thời gian ngắn và rất hiếm khi tìm được chúng tươi ngon. Hãy tận dụng mùa vụ để ăn chúng thường xuyên hơn, giúp thanh lọc gan, giải độc và làm sạch hệ tiêu hóa, giúp bạn cảm thấy sảng khoái, nhẹ nhàng và ít bị nóng trong người cũng như khó tiêu! Hôm nay, Sohu công thức nấu ăn siêu ngon theo kiểu gia đình với mầm đậu Hà Lan, bao gồm một món súp, một món thịt và hai món rau. Chúng đơn giản, nhanh chóng và đậm đà hương vị, cả gia đình sẽ thích chúng!

1. Canh rau mầm đậu Hà Lan và đậu phụ

Thích hợp cho những người bị chứng gan hỏa quá mức, khô miệng và nội nhiệt, khó tiêu, hoặc những người đang tìm kiếm chế độ ăn nhẹ và lành mạnh để giảm cân.

Thành phần

Rau mầm tươi, đậu hũ mềm, gừng, muối, dầu mè và một ít dầu ăn.

Cách làm

Loại bỏ phần cuống cứng của giá đỗ, rửa sạch và để ráo. Cắt đậu phụ thành những miếng nhỏ và để riêng. Cho một ít dầu vào nồi, đun nóng, cho gừng thái lát vào xào nhanh cho thơm, sau đó thêm nước vừa đủ và đun sôi trên lửa lớn. Cho đậu phụ cắt miếng vào và đun nhỏ lửa trong 3 phút để tạo thành nước dùng trong và ngọt. Thêm rau và nấu trong 1 phút cho đến khi lá mềm và có màu xanh tươi. Thêm muối cho vừa ăn và vài giọt dầu mè để tăng thêm hương thơm, sau đó là có thể dọn ra ăn.

Lợi ích sức khỏe

Đậu phụ có tác dụng thanh nhiệt, dưỡng ẩm, bổ dạ dày và thúc đẩy sản sinh dịch cơ thể. Kết hợp với rau mầm đậu Hà Lan, nó giúp thanh gan, giải độc, giảm nhiệt trong người và hỗ trợ tiêu hóa. Món canh này nhẹ, ít chất béo và dễ hấp thụ. Nó có thể nhanh chóng thanh nhiệt gan, giải tỏa khô miệng, vị đắng, khó tiêu và đầy hơi. Thường xuyên dùng giúp bổ gan, mang lại cảm giác sảng khoái và giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru!

2. Súp thịt bò và rau mầm đậu Hà Lan

Món ăn phù hợp với những người yếu ớt, mệt mỏi, thiếu khí huyết, muốn bồi bổ cơ thể nhưng sợ bị nóng, và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Thành phần

Thịt bò mềm, giá đỗ, gừng, hành lá thái nhỏ, muối, nước tương nhạt, bột bắp và một ít dầu ăn.

Cách làm

Cắt thịt bò thành từng lát mỏng, thêm một ít nước tương nhạt, bột bắp và một ít dầu ăn, trộn đều và ướp trong 10 phút để thịt mềm hơn.

Làm sạch và cắt bỏ phần cuống của rau mầm đậu Hà Lan, rồi thái gừng thành những lát mỏng.

Đun sôi nước trong nồi với gừng bào sợi, sau đó giảm lửa nhỏ và cho thịt bò thái lát vào, khuấy nhẹ để thịt không bị dính vào nhau.

Nấu cho đến khi thịt bò đổi màu và chín hoàn toàn, sau đó hớt bỏ lớp bọt nổi lên trên bề mặt.

Chần sơ giá đỗ trong 30 giây, thêm muối vừa ăn, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, vậy là xong.

Lợi ích sức khỏe

Thịt bò bổ khí huyết, tốt cho cơ thể, cung cấp dưỡng chất mà không gây nóng trong người; giá đỗ giúp thanh lọc gan, giải độc và hỗ trợ tiêu hóa.

Một chế độ ăn uống cân bằng gồm thịt và rau củ giúp bổ dưỡng mà không gây nóng trong người, đồng thời nuôi dưỡng gan mà không gây suy yếu. Nó không chỉ bổ sung dưỡng chất cho cơ thể và cải thiện tình trạng mệt mỏi, mà còn thanh nhiệt gan, giảm nóng trong người và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Đây là thực phẩm thích hợp nhất để bồi bổ cơ thể trong mùa thu và mùa đông!

3. Rau mầm đậu Hà Lan xào

Thích hợp cho những người thường xuyên ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ và cay nóng, có nội nhiệt, bị táo bón và khó tiêu, cần chăm sóc gan hàng ngày.

Thành phần

Rau mầm đậu Hà Lan tươi, tỏi, muối, một ít nước tương nhạt và dầu ăn.

Cách làm

Chọn những chồi rau mầm đậu Hà Lan non, rửa sạch và để ráo nước để tránh chúng tiết ra nước trong quá trình nấu.

Cắt tỏi thành từng lát và để riêng.

Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi thái lát vào xào đến khi thơm.

Cho rau vào và xào nhanh trên lửa lớn trong 1 phút.

Khi rau đã mềm, cho thêm muối và một ít nước tương nhạt để nêm gia vị, đảo đều rồi tắt bếp ngay lập tức.

Lợi ích sức khỏe

Xào giúp giữ lại tối đa dưỡng chất từ mầm đậu, thanh nhiệt gan, giải độc và làm đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa và giảm chứng khó tiêu. Với hương vị thơm ngon, món ăn này còn giúp loại bỏ dầu mỡ, thanh nhiệt gan và thải độc tố ra khỏi cơ thể. Thường xuyên sử dụng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm hỏa gan và mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái!

4. Rau mầm đậu Hà Lan trộn tỏi

Thích hợp cho những người có thân nhiệt cao, dễ bị viêm nhiễm, chán ăn, ăn nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ, và mong muốn có một lối sống lành mạnh và sảng khoái.

Thành phần:

Giá đỗ, tỏi, ớt, nước tương nhạt, giấm balsamic, dầu mè và một chút đường.

Cách làm:

Rửa sạch rau, đun sôi nước trong nồi, cho một ít dầu và muối, rồi chần giá đỗ trong 30 giây.

Vớt ra khỏi nước và nhanh chóng rửa lại bằng nước lạnh để giữ màu xanh tươi và giòn. Vắt bớt nước thừa và cho vào bát.

Băm nhỏ tỏi và thái ớt thành khoanh, rồi cho vào bát.

Thêm hai muỗng canh nước tương nhạt, một muỗng canh giấm balsamic, một ít đường và dầu mè để làm nước chấm.

Rưới nước sốt lên giá đỗ, trộn đều, và món ăn đã sẵn sàng.

Lợi ích sức khỏe

Món salad lạnh có kết cấu tươi mát, giòn tan, lại càng hiệu quả hơn trong việc hạ nhiệt và giải độc cơ thể. Nó giúp làm dịu gan, thanh nhiệt, kích thích ăn ngon, hỗ trợ tiêu hóa và làm sạch đường ruột. Món ăn này phù hợp với những người bị khô nóng vào mùa thu đông, ăn quá nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ hoặc chán ăn. Thường xuyên sử dụng có thể giúp thanh lọc nhiệt và độc tố tích tụ trong cơ thể, bổ gan, bảo vệ dạ dày, mang lại cảm giác sảng khoái và thanh lọc!

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