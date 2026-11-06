Bé gái 14 tuổi uống trà sữa thay nước lọc suốt nhiều năm, bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người

Một bé gái 14 tuổi ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) bất ngờ bị đột quỵ cấp tính, liệt nửa người và méo miệng.

Gia đình cho biết, cô bé có thói quen uống trà sữa, nước ngọt thay nước lọc suốt nhiều năm, thường xuyên ăn đồ nướng và thực phẩm chiên rán. Các bác sĩ cảnh báo đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa, đồng thời hướng dẫn cách nhận biết bệnh bằng quy tắc "120".

Bé gái 14 tuổi đột quỵ, liệt nửa người sau nhiều năm ăn uống thiếu lành mạnh

Theo China News Network, Khoa Thần kinh, Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (Bệnh viện tỉnh An Huy) vừa tiếp nhận một trường hợp đột quỵ não cấp tính ở bệnh nhân mới 14 tuổi.

Bác sĩ Quần Sâm, Phó Giám đốc cơ sở phía Nam kiêm Trưởng khoa Thần kinh của bệnh viện, cho biết khi nhập viện, cô bé đã xuất hiện tình trạng liệt nghiêm trọng một bên cơ thể, miệng méo lệch.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm hình ảnh vùng đầu và kiểm tra lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ não cấp tính.

Khai thác tiền sử bệnh, gia đình cho biết cô bé có thói quen uống nước ngọt, trà sữa thay nước lọc trong thời gian dài, gần như không uống nước lọc. Bên cạnh đó, em thường xuyên ăn đồ ăn đặt bên ngoài, đặc biệt là các món nướng và chiên rán. Thói quen này đã kéo dài suốt nhiều năm.

Theo các bác sĩ, chế độ ăn nhiều đường, nhiều chất béo kéo dài cùng lối sống thiếu lành mạnh có thể làm gia tăng các yếu tố nguy cơ tim mạch, ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu ngay từ khi còn trẻ.

Đáng chú ý, các kết quả kiểm nghiệm thực tế và dữ liệu lâm sàng được đề cập trong bài báo cho thấy, nhiều loại trà sữa pha chế trên thị trường dù quảng cáo "không đường" vẫn có chỉ số đường huyết (GI) và lượng calo cao, thậm chí tương đương đồ uống có đường thông thường.

Đột quỵ não, còn gọi là tai biến mạch máu não, chủ yếu gồm hai dạng: nhồi máu não do tắc nghẽn mạch máu khiến một vùng não không được cung cấp đủ máu và xuất huyết não do mạch máu bị vỡ.

Những năm gần đây, bệnh có xu hướng trẻ hóa, trong đó các yếu tố như chế độ ăn uống thiếu khoa học, ít vận động, hút thuốc và các bệnh lý chuyển hóa làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ hướng dẫn quy tắc "120" nhận biết đột quỵ

Theo bác sĩ Ân Kiếm, Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Bắc Kinh, phát hiện sớm dấu hiệu đột quỵ là yếu tố đặc biệt quan trọng, quyết định cơ hội được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Để giúp người dân dễ ghi nhớ, bác sĩ giới thiệu quy tắc "120" với 3 bước nhận diện đơn giản:

- Số 1 - Nhìn khuôn mặt: Quan sát xem khuôn mặt có cân đối hay không, khi cười có bị méo miệng, lệch một bên hay không.

- Số 2 - Kiểm tra hai cánh tay: Yêu cầu người bệnh giơ ngang hai tay. Nếu một bên tay bị yếu, tê bì, không thể nâng lên hoặc tự động hạ xuống, cần cảnh giác.

- Số 0 - Kiểm tra lời nói: Lắng nghe xem người bệnh có nói ngọng, phát âm không rõ, diễn đạt lộn xộn hoặc không hiểu lời người khác nói hay không.

Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, cần lập tức gọi cấp cứu, không chờ đợi triệu chứng tự biến mất.

Ngoài ra, tình trạng đột ngột đi lại khó khăn hoặc thay đổi thị lực cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi nghi ngờ một người bị đột quỵ, người nhà không nên tự lái xe đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Thay vào đó, cần gọi xe cấp cứu để người bệnh được tiếp cận quy trình cấp cứu chuyên biệt, tranh thủ thời gian điều trị.

Trong lúc chờ nhân viên y tế, cần để người bệnh nằm yên, đầu nghiêng sang một bên nhằm phòng tránh tình trạng nôn gây sặc; nới lỏng cổ áo và giữ đường thở thông thoáng.

Đặc biệt, không cho người bệnh ăn uống, tự ý dùng thuốc, không chích đầu ngón tay hoặc dái tai để lấy máu, cũng không tự ý sử dụng aspirin. Người nhà cần ghi nhớ chính xác thời điểm các triệu chứng bắt đầu xuất hiện để cung cấp cho bác sĩ.

5 thói quen giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Để phòng ngừa đột quỵ, các bác sĩ khuyến cáo cần xây dựng lối sống khoa học, duy trì những thói quen tốt ngay từ khi còn trẻ.

Trước hết, nên bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia. Hút thuốc có thể trực tiếp làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu; ngay cả việc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thụ động cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Trong chế độ ăn uống, cần kiểm soát lượng muối tiêu thụ ở mức không quá 5g/ngày, hạn chế thực phẩm nhiều chất béo, tăng cường rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

Đặc biệt, nên ưu tiên nước lọc thay vì các loại nước ngọt, trà sữa. Việc thường xuyên sử dụng đồ uống nhiều đường để thay thế nước lọc không phải thói quen có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó, cần duy trì vận động thể chất đều đặn mỗi tuần, tránh lối sống ít vận động.

Bác sĩ Ân Kiếm cũng khuyến nghị người từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt là những người có tiền sử gia đình mắc bệnh, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Các hạng mục cần chú ý gồm đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, mỡ máu và siêu âm động mạch cảnh nhằm phát hiện sớm tình trạng xơ vữa hoặc hẹp mạch máu.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: HK01)



