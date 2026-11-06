Viện dưỡng lão là "thiên đường hạ giới" của người già: Giá 3 triệu/tháng vẫn ngày ăn 5 bữa, sống trong biệt thự nhiều cây xanh mát, đủ loại máy tập

Tuy nhiên, "thiên đường hạ giới" này chỉ nhận chăm sóc tối đa 150 người. Vậy điều kiện để vào là gì?

Viện dưỡng lão đó chính là Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè!

Nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực Bình Thạnh, TP.HCM, Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè là cơ sở công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM.

Nơi đây được ví như "thiên đường hạ giới" với người già vì khuôn viên rộng 14.000 m2 gồm 15 tòa biệt thự, nhiều mảng xanh thoáng mát. Mỗi tòa biệt thự gồm 10 phòng và đều có nhà vệ sinh riêng, mỗi cụ một phòng, tự do sinh hoạt. Đặc biệt với mức phí chỉ 3 triệu đồng/tháng, trong khi vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi, sống trong không gian xanh yên tĩnh có cả máy tập thể dục, người cao tuổi ở đây không khỏi xuýt xoa với cuộc sống hưu trí.

Tại đây, mỗi ngày các cụ được dùng thực đơn 5 bữa/ngày, được chế biến mềm, nhạt, cân đối theo tình trạng bệnh lý lão khoa và sở thích khẩu vị của các cụ. Các cụ có hệ thống máy tập chuyên biệt, kỹ thuật viên hướng dẫn tập phục hồi vận động, giảm đau mỏi xương khớp tuổi già. Về đời sống tâm lý, các cụ có không gian tâm sự, câu lạc bộ văn thơ, lễ mừng thọ và các hoạt động kết nối tình nguyện viên mang lại niềm vui mỗi ngày. Đặc biệt, đội ngũ y tế và điều dưỡng luôn túc trực theo dõi huyết áp, đường huyết, cấp phát thuốc tận giường bệnh, sơ cấp cứu kịp thời trong mọi tình huống.

Cây xanh do chính các cụ chăm sóc, phòng ốc có người dọn dẹp mỗi ngày. (Ảnh: Vũ Phương, Thanh niên)

Với mức phí 3 triệu đồng/tháng, các cụ vẫn được bố trí ở phòng riêng, có nhà vệ sinh riêng, bao gồm toàn bộ chi phí sinh hoạt, dọn dẹp và thuốc thông thường. Khi các cụ bệnh nặng, trung tâm sẽ thông báo cho gia đình đưa các cụ đi khám, điều trị.

Chỉ nhận chăm sóc tối đa 150 người, vậy điều kiện để vào là gì?

Theo các thông tin từng được công bố, trung tâm có tiền thân là Nhà An dưỡng Cha mẹ Liệt sĩ, thành lập từ năm 1996. Ban đầu, nơi đây chủ yếu chăm sóc, phụng dưỡng người có công cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa. Từ năm 2007, trung tâm mở rộng thêm diện tiếp nhận người cao tuổi có nhu cầu an dưỡng và có khả năng đóng phí.

Tại đây đang nuôi dưỡng các cụ già theo 2 diện:

Diện người chính sách có công, chi phí nuôi do ngân sách nhà nước đảm bảo, miễn phí có thể gồm mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh mất khả năng lao động, người tham gia kháng chiến hoặc người có công cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa....

- Diện an dưỡng viên với mức phí 3 triệu đồng/tháng - bằng khoảng 1/3 mức phí trung tâm dưỡng lão tư nhân.

Người cao tuổi diện này thường phải từ 60 tuổi trở lên, còn khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân ở mức cơ bản, có gia đình hoặc người bảo lãnh, có khả năng đóng phí và đáp ứng điều kiện tiếp nhận của trung tâm.

Tóm lại, đây là trung tâm dưỡng lão rất đáng lưu tâm khi bước vào tuổi già, là điểm hẹn đáng mơ ước cho các cụ sau 60 tuổi. Tuy nhiên, trung tâm chỉ nhận tối đa 150 cụ, dẫn đến việc rất khó để đăng ký vào (ưu tiên cán bộ hưu trí không người thân, khả năng tự chăm sóc cơ bản).

Chưa kể, nhà dưỡng lão công lập với số lượng chỗ ở có hạn, quy trình xét duyệt và đăng ký diện thu phí hoặc miễn phí khá chặt chẽ, không dễ để nộp hồ sơ vào ngay. Thậm chí phải xếp hồ sơ hàng năm trời mới có chỗ.

(Ảnh: TTCC)