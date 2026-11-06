Người phụ nữ 70 tuổi nhập viện vì căn bệnh nhiều người e ngại

Căn bệnh cũ tái phát khiến cụ bà 70 tuổi ở Hà Nội phải chịu đựng tình trạng đau rát, chảy máu kéo dài.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bà L.T T. (70 tuổi, Hà Nội) bị bệnh trĩ từ khi ngoài 40 tuổi.

Khoảng 20 năm trước, bà từng phẫu thuật cắt búi trĩ. Tuy nhiên, hơn 3 tháng gần đây, bà liên tục xuất hiện tình trạng chảy máu, đau rát và ngứa ngáy dữ dội quanh hậu môn sau mỗi lần đại tiện. Các triệu chứng ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt khiến bà quyết định đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện hậu môn của bà có 3 búi trĩ tại các vị trí 3 giờ, 7 giờ và 11 giờ, sa ra ngoài. Bà được chẩn đoán mắc bệnh trĩ độ III (theo phân độ Goligher).

Ảnh minh họa.

Một trường hợp khác là anh N.T.Đ. (34 tuổi, Hà Nội), đã chịu đựng tình trạng búi trĩ sa ra ngoài trong thời gian dài. Những ngày gần đây, búi trĩ sa nhiều, kèm theo chảy máu liên tục nên anh đến bệnh viện thăm khám. Tại thời điểm kiểm tra, vùng hậu môn vị trí 3 giờ có búi trĩ phù nề nghiêm trọng, chảy máu. Anh được chẩn đoán mắc bệnh trĩ độ IV, có phù nề và chảy máu.

BSCKII Nguyễn Chiến Quyết, Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học cho biết, sau khi thăm khám và đánh giá tình trạng bệnh, cả hai trường hợp đều được chỉ định phẫu thuật tạo hình búi trĩ bằng laser (Laser Hemorrhoidoplasty – LHP).

Đây là kỹ thuật điều trị ít xâm lấn, sử dụng năng lượng laser có bước sóng 1470 nm tác động trực tiếp vào mô búi trĩ thông qua sợi quang đưa vào bên trong búi trĩ. Năng lượng laser được hấp thụ bởi nước trong mô và các thành phần mạch máu, tạo hiệu ứng nhiệt làm đông các mạch máu tại chỗ, gây xơ hóa và co nhỏ búi trĩ. Nhờ tác động có kiểm soát từ bên trong búi trĩ, phương pháp này hạn chế tổn thương các mô lành xung quanh, góp phần bảo tồn cấu trúc giải phẫu vùng hậu môn.

So với phương pháp phẫu thuật cắt trĩ truyền thống, LHP có ưu điểm là ít xâm lấn, hạn chế tổn thương vùng niêm mạc hậu môn và các mô lân cận. Kỹ thuật hướng tới bảo tồn lớp đệm hậu môn và hạn chế tác động đến cơ thắt hậu môn, qua đó giảm nguy cơ một số biến chứng liên quan đến phẫu thuật như hẹp hậu môn hay rối loạn tự chủ.

Người bệnh thường ít đau sau can thiệp hơn, thời gian hồi phục được rút ngắn và có thể sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên nguy cơ tái phát và hiệu quả lâu dài còn phụ thuộc vào mức độ bệnh. Khi bị trĩ ở mức độ cao, một số trường hợp có thể cần phối hợp hoặc lựa chọn kỹ thuật khác.

Sau phẫu thuật 1 ngày, cả bà T. và anh Đ. đều có tiến triển tốt, tình trạng đau và khó chịu giảm rõ rệt. Người bệnh tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật.

BSCKII Nguyễn Chiến Quyết khuyến cáo, khi xuất hiện những dấu hiệu như đại tiện ra máu, đau rát, ngứa hậu môn hoặc búi trĩ sa ra ngoài, người bệnh nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám. Đại tiện ra máu không phải lúc nào cũng do bệnh trĩ nên cần được đánh giá để loại trừ các bệnh lý khác như polyp hay ung thư đại trực tràng, đặc biệt ở người cao tuổi.

Không nên vì tâm lý e ngại hoặc tự ý điều trị tại nhà mà để bệnh kéo dài, làm tăng nguy cơ biến chứng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, nên ăn nhiều chất xơ, uống đủ nước mỗi ngày để tránh táo bón và hạn chế rặn khi đại tiện để phòng ngừa bệnh trĩ.