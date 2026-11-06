Á hậu Hong Kong đóng "Thần điêu đại hiệp": 32 tuổi mắc trầm cảm đến mức không thể tự đánh răng, xin việc ở tiệm bánh cũng bị từ chối

Biến cố sức khỏe khiến người đẹp có thời điểm không còn động lực thực hiện ngay cả những sinh hoạt đơn giản nhất.

Lý Ỷ Hồng sinh năm 1970, là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1994, đồng thời giành giải Người đẹp được truyền thông yêu thích nhất. Cô ghi dấu ấn với vai Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp (1995), Tiểu Lạt Tiêu (Trương Tinh) trong Tuyệt đại song kiêu (1999). Ngoài ra, nữ diễn viên còn góp mặt trong các phim Kim chi ngọc diệp 2, Tự sơ và Dương môn nữ tướng.

Lý Ỷ Hồng được bình chọn là Quách Tương đẹp nhất màn ảnh - Ảnh: TVB

Ở tuổi 56, cô sống cùng gia đình tại Canada, làm điều dưỡng chuyên ngành tâm thần và vẫn nhận những dự án điện ảnh phù hợp.

Trầm cảm đến mức không thể tự đánh răng

Trong cuộc phỏng vấn được TVB Scoop đăng ngày 3/4/2026, Lý Ỷ Hồng nhớ lại giai đoạn mắc trầm cảm vào năm 2002. Có ngày cô hoàn toàn "không có động lực rời khỏi giường", khóc suốt nhiều giờ. Cô muốn bước vài bước để lấy bàn chải đánh răng nhưng cũng không làm được và có thời điểm xuất hiện ý nghĩ tự sát.

Lý Ỷ Hồng sau đó tìm đến bác sĩ, được điều trị bằng thuốc và nhận sự hỗ trợ từ người bạn trai, sau này trở thành chồng cô. Bệnh ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cũng như công việc của nữ diễn viên. Cô dần giảm hoạt động nghệ thuật rồi trở về Canada sinh sống.

Khi tìm việc ở Canada, Lý Ỷ Hồng gặp nhiều trở ngại dù đã có danh tiếng tại Hong Kong. Cô cho biết ngay cả tiệm bánh và trạm xăng cũng không nhận mình. Năm 2013, cô theo học ngành điều dưỡng, sau đó làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Lý Ỷ Hồng từng có cát-xê thuộc top đầu tại đài TVB - Ảnh: sina

Hiện cô sống tại Kamloops, một thành phố thuộc tỉnh British Columbia. Theo chia sẻ năm 2025, nữ diễn viên yêu thích nghề điều dưỡng và không muốn nghỉ hưu. Việc cô tham gia bộ phim Finch & Midland cho thấy, chuyển nghề không đồng nghĩa phải từ bỏ hoàn toàn diễn xuất.

Trầm cảm ở phụ nữ trung niên: Dấu hiệu dễ bị nhầm với triệu chứng tiền mãn kinh

Ở tuổi trung niên, mất ngủ, mệt mỏi, cáu gắt và thay đổi tâm trạng thường được cho là dấu hiệu của tiền mãn kinh. Tuy nhiên, đây cũng có thể là biểu hiện của trầm cảm, đặc biệt khi đi kèm cảm giác buồn bã, mất hứng thú hoặc suy giảm khả năng sinh hoạt. Hai tình trạng này có thể xuất hiện cùng lúc, khiến việc nhận biết trở nên khó khăn nếu chỉ dựa vào những triệu chứng bên ngoài.

Tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp trước khi kinh nguyệt chấm dứt hoàn toàn. Phụ nữ thường gặp tình trạng kinh nguyệt thất thường, bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, rối loạn giấc ngủ và thay đổi cảm xúc. Trong khi đó, trầm cảm là một rối loạn sức khỏe tâm thần có thể ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ, hành vi và khả năng thực hiện các hoạt động hằng ngày. Vì vậy, không nên mặc định rằng, những bất ổn tâm lý ở phụ nữ tuổi 40 đến 50 đều xuất phát từ thay đổi nội tiết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người mắc trầm cảm thường có tâm trạng buồn chán hoặc mất hứng thú với những hoạt động vốn yêu thích, kéo dài gần như mỗi ngày trong ít nhất hai tuần. Bệnh còn có thể gây khó tập trung, kiệt sức, thay đổi cảm giác ngon miệng, rối loạn giấc ngủ và cảm giác vô dụng. Ở mức độ nghiêm trọng, người bệnh có thể gặp khó khăn ngay cả với những sinh hoạt cơ bản hoặc xuất hiện ý nghĩ tự sát.

Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Mỹ (NIMH) lưu ý rằng, trầm cảm không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng việc khóc lóc hay buồn bã rõ rệt. Một số phụ nữ có thể trở nên dễ cáu giận, lo âu, mất năng lượng, đau nhức không rõ nguyên nhân hoặc thu mình khỏi các mối quan hệ. Khi những biểu hiện này bị xem nhẹ hoặc nhầm với áp lực công việc hoặc trách nhiệm chăm sóc gia đình, thay đổi thông thường của tuổi tác, người bệnh có thể bỏ lỡ thời điểm phát hiện và điều trị trầm cảm, khiến tình trạng kéo dài và ảnh hưởng ngày càng nhiều đến cuộc sống.

Một phân tích tổng hợp công bố trên tạp chí Journal of Affective Disorders năm 2024 cho thấy phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh có nguy cơ gặp các vấn đề trầm cảm cao hơn nhóm chưa bước vào thời kỳ này. Các nhà khoa học xem xét 17 nghiên cứu theo dõi sức khỏe của tổng cộng 16.061 phụ nữ trong nhiều năm. Trong đó, dữ liệu của 9.141 người từ 7 nghiên cứu được sử dụng để phân tích tổng hợp. Kết quả cho thấy nhóm tiền mãn kinh có tỷ số chênh gặp triệu chứng hoặc được chẩn đoán trầm cảm cao hơn 40% so với nhóm trước tiền mãn kinh.

Tuy nhiên, kết quả này không có nghĩa cứ bước vào tiền mãn kinh là phụ nữ sẽ mắc trầm cảm. Đây là mối liên hệ thống kê, không chứng minh thay đổi nội tiết trực tiếp gây ra bệnh. Các nghiên cứu cũng sử dụng những tiêu chuẩn khác nhau để xác định giai đoạn mãn kinh và đánh giá sức khỏe tâm thần. Đáng chú ý, nhóm đã mãn kinh không ghi nhận sự gia tăng có ý nghĩa thống kê so với nhóm trước mãn kinh trong phân tích này.

Vậy khi nào phụ nữ trung niên cần đi khám?

Theo NIMH, những thay đổi tâm trạng kéo dài, mất hứng thú với cuộc sống hoặc gặp khó khăn trong công việc và sinh hoạt là những dấu hiệu cần được quan tâm. Người bệnh nên trao đổi với bác sĩ về thời điểm xuất hiện triệu chứng, mức độ ảnh hưởng, tình trạng giấc ngủ và những thay đổi kinh nguyệt nếu có. Việc thăm khám giúp đánh giá sức khỏe tâm thần, các triệu chứng liên quan đến mãn kinh và những vấn đề sức khỏe khác có thể gây ra biểu hiện tương tự.

Hướng dẫn của Viện Y tế và Chất lượng Điều trị Quốc gia Anh (NICE), cập nhật năm 2024, phân biệt rõ triệu chứng trầm cảm liên quan đến mãn kinh với bệnh trầm cảm đã được chẩn đoán. Với những biểu hiện tâm trạng chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh và xuất hiện cùng triệu chứng mãn kinh, bác sĩ có thể cân nhắc liệu pháp hormone trong trường hợp phù hợp. Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) cũng là một lựa chọn khi triệu chứng tâm trạng đi kèm bốc hỏa. Nếu đã mắc trầm cảm, người bệnh cần được đánh giá và điều trị theo hướng dẫn chuyên môn dành cho bệnh lý này, thay vì chỉ tập trung xử lý rối loạn nội tiết.

WHO cho biết trầm cảm có những phương pháp điều trị hiệu quả, bao gồm liệu pháp tâm lý và thuốc chống trầm cảm khi có chỉ định. Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc mức độ bệnh, tình trạng sức khỏe và nhu cầu của từng người. Vận động thường xuyên, duy trì giấc ngủ, ăn uống hợp lý và giữ liên hệ với người thân có thể hỗ trợ quá trình hồi phục, nhưng không thay thế việc điều trị cần thiết. Người bệnh cũng không nên tự ý sử dụng hoặc ngừng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.

Gia đình có vai trò quan trọng trong việc phát hiện những thay đổi bất thường. Khi một người liên tục mất ngủ, bỏ bữa, thu mình hoặc không còn đủ sức chăm sóc bản thân, người thân nên lắng nghe, hỗ trợ và khuyến khích họ tìm đến cơ sở y tế. Nếu xuất hiện ý nghĩ tự sát, kế hoạch tự làm hại bản thân hoặc nguy cơ mất an toàn trước mắt, cần tìm trợ giúp y tế khẩn cấp, không để người bệnh ở một mình.