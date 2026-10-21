7 dấu hiệu trầm cảm sau sinh: Sản phụ dù ít nói hay khóc nhiều thì gia đình cũng nên chú ý

Với những dấu hiệu trầm cảm sau sinh, người thân cần chủ động quan sát, bởi chính người mẹ có thể chưa nhận ra hoặc không dám nói về tình trạng của mình.

“Con rất khỏe, mọi người cũng chăm sóc em chug, nhưng em vẫn không thấy vui…”

Trong phòng bệnh sản khoa lúc nửa đêm, Tiểu Mẫn, vừa sinh con được ba ngày, nhìn em bé đang ngủ bên mép rồi Yên tĩnh rơi nước mắt. Cô nắm tay điều dưỡng Tiểu Hinh, nhỏ giọng kể về cảm xúc của mình.

Cô không câu nói với gia đình vì sợ bị cho là “làm quá”, sợ mọi người nghĩ mình “đến chăm một đứa trẻ cũng chưa xong”. Cô tưởng tượng chỉ có bản thân mới như vậy.

Thực tế, những người mẹ có cảm xúc giống Tiểu Mẫn nhiều hơn chúng ta vẫn nghĩ.

Vì sao phụ nữ dễ gặp khó khăn về cảm xúc trong thai kỳ và sau sinh?

Ngay từ khi mang thai, cơ thể phụ nữ đã trải qua rất nhiều thay đổi: Hormon biến động mạnh, phong cách thay đổi, nhịp sinh hoạt bị đảo lộn, đồng thời phải thích nghi với vai trò mới. Mỗi thay đổi đều có thể tạo thêm áp lực tâm lý cho người mẹ.

7 dấu hiệu gia đình cần đặc biệt chú ý

Nhiều người mẹ không tự nhận được trạng thái của mình hoặc cố gắng giữ giá. Khi đó, sự giám sát, quan tâm và đồng hành của gia đình rất quan trọng.

Nếu vợ, con gái hoặc chị em của bạn có những biểu hiện dưới đây, hãy dành thêm ghi chú:

1. Buồn, hay khóc kéo dài trên hai tuần.

2. Bỏ thờ ơ với em bé hoặc lo lắng quá mức về con.

3. Thường xuyên nói những câu tự trách bản thân, như “Em xin lỗi”, “Tất cả là lỗi của em”, “Em thật vô dụng”.

4. Giấc ngủ và việc ăn uống thay đổi màu sắc.

5. Tránh giao tiếp, không muốn gặp người khác.

6. Nói rằng “sống nảy có ý nghĩa”, “không muốn sống nữa” hoặc bộc lộ những suy nghĩ tương tự.

7. Có ý nghĩ hoặc hành vi làm hại bản thân hay em bé.

Đặc biệt, nếu người mẹ có ý nghĩ hoặc hành vi làm hại bản thân hay con, cần đưa đi khám ngay và không để người mẹ ở một mình.