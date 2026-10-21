27 học sinh nhập viện do ong tấn công

Đang ở khu vực gần trường, 27 học sinh tại Quảng Trị bất ngờ bị đàn ong tấn công, phải nhập viện điều trị.

Ngày 21/10, bác sĩ Trương Văn Vĩnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (Quảng Trị), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận, điều trị cho 27 học sinh bị ong đốt.

Đầu giờ chiều cùng ngày, các học sinh được đưa đến viện với triệu chứng đau, ngứa, nổi mề đay và sưng tại vị trí bị đốt. Theo thông tin khai thác ban đầu, khi đang ở khu vực gần trường, các em bất ngờ bị đàn ong làm tổ gần đó tấn công.

27 học sinh tại Quảng Trị bất ngờ bị đàn ong tấn công phải nhập viện.

Y tế học đường cùng trạm y tế địa phương đã tổ chức sơ cứu, sau đó chuyển những học sinh có biểu hiện nặng hơn đến bệnh viện.

Theo bác sĩ Vĩnh, thời điểm nhập viện, các học sinh có biểu hiện phản vệ độ 1. Do số lượng bệnh nhi đông, bệnh viện huy động bác sĩ và các khoa liên quan phối hợp tiếp nhận, điều trị.

Các em đang được kiểm tra sức khoẻ.

Sau khi được xử trí theo phác đồ, tình trạng các em dần ổn định. Hiện cả 27 học sinh tiếp tục được theo dõi, điều trị tại viện.

Bác sĩ Vĩnh khuyến cáo trẻ em tránh xa khu vực có ong làm tổ, tuyệt đối không chọc phá hoặc có hành động kích động đàn ong. Khi phát hiện tổ ong, các em cần báo cho người lớn để có biện pháp xử lý an toàn.

Nếu bị ong đốt, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, báo cho người lớn và đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí. Trường hợp xuất hiện khó thở, chóng mặt, nôn ói, sưng phù môi hoặc lưỡi, mệt lả hay bất tỉnh, cần được đưa đi cấp cứu ngay.