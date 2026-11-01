Người phụ nữ 30 tuổi ngộ độc suýt chết vì ăn rau củ kiểu này để giảm cân

Tự tay làm nước ép rau củ để giảm cân, nữ nhân viên văn phòng này không ngờ cách bảo quản quen thuộc của mình lại châm ngòi cho "cuộc chiến sinh tử" trong bệnh viện.

Gia Gia (tên nhân vật đã được thay đổi) năm nay 30 tuổi, sống tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc). Là một nhân viên văn phòng độc thân, cô luôn rất chú trọng đến việc giữ gìn vóc dáng. Dù công việc bận rộn đến đâu, Gia Gia vẫn duy trì thói quen tập yoga và thể dục nhịp điệu đều đặn mỗi ngày. Nhờ ăn uống điều độ, cân nặng của cô nhiều năm qua luôn ổn định ở mức 48 - 49,5kg, chưa bao giờ chạm mốc 50kg.

Thế nhưng, sau một đợt cao điểm bận rộn với các sự kiện của công ty, Gia Gia giật mình nhận ra cân nặng đã nhích lên 53kg. Dù với chiều cao 1m65, chỉ số khối cơ thể (BMI) của cô vẫn ở mức 19,4 (hoàn toàn bình thường) và thậm chí còn được đồng nghiệp khen có da thịt trông đẹp hơn, Gia Gia vẫn quyết tâm giảm cân cấp tốc bằng mọi giá.

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Cô bắt đầu cắt giảm một nửa khẩu phần ăn sáng và ăn trưa. Riêng bữa tối, cô chuyển sang chế độ kiêng khem ngặt nghèo: chỉ ăn chút salad, sữa chua, hoa quả kèm nước ép rau củ. Để tiết kiệm thời gian, Gia Gia tự tay mua rau củ về tự ép lấy một mẻ lớn để tủ lạnh uống dần. Vì chưa quen vị, cô chỉ uống ngụm nhỏ rồi bỏ mặc phần lớn trong ngăn mát.

Rồi công việc cuốn đi, cô quên béng mất chai nước ép. Đến tận ngày thứ ba, khi cơn khát ập đến đúng lúc tiếc của, cô vội vàng mở tủ lạnh uống sạch bách trong vài hơi. Chẳng thể ngờ được, chỉ vài giờ sau khi uống, một cơn đau bụng dữ dội ập đến đi kèm với cảm giác khó thở nặng nề khiến cô không thể đứng vững, buộc phải gọi xe cấp cứu giữa đêm.

Nguy kịch vì ngộ độc nitrit từ ly nước ép để quên 3 ngày

Tiến sĩ Lu Yuanqiang (Lục Viễn Cường), Trưởng Khoa Cấp cứu của Bệnh viện số 1 Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), người trực tiếp tiếp nhận ca bệnh, bàng hoàng nhớ lại thời điểm Gia Gia được đưa tới phòng cấp cứu. Lúc này, bệnh nhân đã trong tình trạng cực kỳ nguy kịch: toàn bộ vùng da mặt, môi và móng tay tím tái, choáng váng nặng và suy giảm nhận thức rõ rệt.

Kết quả kiểm tra khiến các bác sĩ giật mình: độ bão hòa oxy trong máu của cô đã tụt sâu xuống dưới 80% (trong khi mức bình thường phải trên 95%), cơ thể rơi vào trạng thái thiếu oxy trầm trọng. Các xét nghiệm chuyên sâu khẳng định Gia Gia bị ngộ độc nitrit cấp tính. Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ phải tiến hành thở oxy bằng máy, rửa dạ dày kết hợp các phác đồ giải độc khẩn cấp.

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Nhờ được can thiệp kịp thời, Gia Gia đã may mắn thoát khỏi cửa tử và được chuyển về phòng bệnh thường vào sáng hôm sau. Khi bác sĩ tới thăm khám và hỏi về bữa ăn tối trước đó, cô òa khóc nức nở thừa nhận mình chẳng ăn gì ngoài vài lát dưa chuột và cạn sạch 500ml nước ép rau củ tự làm từ 3 ngày trước.

"Sát thủ" thầm lặng từ rau củ để qua đêm

Giải thích về cơ chế gây ngộ độc, Tiến sĩ Lu Yuanqiang chỉ rõ bản thân rau củ hoàn toàn không có độc. Nguyên nhân xuất phát từ chính sai lầm trong cách bảo quản. Cụ thể, các loại rau củ, đặc biệt là rau lá xanh, thường tích tụ một hàm lượng lớn nitrat từ đất trồng hoặc phân bón hóa học. Khi đã qua chế biến thành nước ép hoặc salad nhưng để qua nhiều ngày trong tủ lạnh (dù được bọc kín), vi khuẩn sẽ có cơ hội xâm nhập và chuyển hóa nitrat thành nitrit, một chất độc cực mạnh.

Tiến sĩ Lu nhấn mạnh, nitrit khi xâm nhập vào cơ thể sẽ kết hợp với huyết sắc tố, làm mất khả năng vận chuyển oxy của máu, dẫn đến hiện tượng ngộ độc cấp tính với các triệu chứng đặc trưng như tím tái môi, lưỡi, móng tay, khó thở, đau đầu, chóng mặt, nặng hơn có thể gây co giật, hôn mê và tử vong do suy hô hấp.

Bên cạnh nguy cơ ngộ độc cấp, việc uống nước ép để qua đêm còn khiến các vitamin, dưỡng chất biến chất, tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi gây hại đường tiêu hóa. Đáng sợ hơn, nitrit tích tụ lâu ngày trong cơ thể có thể chuyển hóa thành nitrosamine, là một hợp chất gây ung thư mạnh cho đường tiêu hóa như ung thư dạ dày, thực quản và đại trực tràng.

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Từ trường hợp đau lòng của Gia Gia, Tiến sĩ Lu Yuanqiang đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với tất cả mọi người, đặc biệt là phái đẹp: Tuyệt đối không để rau củ đã chế biến (nước ép, sinh tố, salad...) qua đêm, kể cả khi bảo quản trong tủ lạnh. Thời gian tối đa để tiêu thụ các món này là vòng 4 giờ sau khi chế biến.

Giảm cân để khỏe và đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng việc chạy theo những phương pháp phản khoa học, lười biếng hoặc thiếu kiến thức không chỉ đánh đổi bằng thời gian, tiền bạc mà đôi khi còn phải trả giá bằng cả tính mạng!

Nguồn và ảnh: HK01, Top Beauty