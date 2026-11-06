Nấm da lan rộng do tự ý dùng thuốc bôi không đúng cách

Người đàn ông 35 tuổi bị nấm da lan rộng, bội nhiễm sau 3 tháng tự mua thuốc bôi ngắt quãng, trong đó có thuốc chứa corticoid.

Ảnh minh họa.

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam, 35 tuổi, bị tổn thương da diện rộng ở vùng đùi và bắp chân. Da xuất hiện nhiều mảng đỏ sẫm, bề mặt nổi sần, bong vảy.

Theo người bệnh, ban đầu tổn thương chỉ là một vùng nấm da nhỏ, gây ngứa nhẹ. Người bệnh tự mua thuốc bôi tại quầy thuốc, mỗi khi đỡ ngứa lại ngừng sử dụng; khi bệnh tái phát tiếp tục bôi thuốc. Sau 3 tháng điều trị ngắt quãng, tổn thương không khỏi mà lan rộng nhanh chóng.

Qua xét nghiệm soi tươi vảy da, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nấm da diện rộng, biến chứng bội nhiễm. Theo Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn, tình trạng này liên quan đến việc sử dụng thuốc chứa corticoid kéo dài và không tuân thủ liệu trình điều trị.

Người bệnh được điều trị bằng thuốc kháng nấm toàn thân kết hợp chăm sóc tại chỗ. Sau điều trị, các tổn thương da khô, diện tích vùng nấm thu nhỏ rõ rệt và tình trạng ngứa được cải thiện.

BS.CKI Cao Thị Trang, chuyên khoa Da liễu, cho biết nấm da thường biểu hiện bằng các mảng đỏ hình tròn hoặc hình đồng tiền, bờ viền rõ, bong vảy và gây ngứa.

Bác sĩ cảnh báo, việc tự ý sử dụng thuốc bôi, đặc biệt là thuốc chứa corticoid, có thể làm giảm triệu chứng tạm thời nhưng khiến biểu hiện bệnh bị che lấp, tạo điều kiện cho vi nấm phát triển và tổn thương lan rộng. Người bệnh cần tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị, không tự ý ngừng thuốc khi vừa hết ngứa để hạn chế nguy cơ tái phát.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ nấm da, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm soi tươi tìm nấm và điều trị phù hợp, tránh tự mua thuốc hoặc sử dụng thuốc kéo dài khi chưa có chỉ định.