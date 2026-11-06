Huy động 500 người, drone và chó nghiệp vụ truy tìm thanh niên mặc áo vest xanh lam sát hại 3 người rồi bỏ trốn

Trong số nạn nhân bị thương bao gồm cả cảnh sát.

Ngày 4/11, tại huyện Thương Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã xảy ra một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 2 người bị thương, trong đó có một nhân viên cảnh sát. Theo tiết lộ từ lực lượng tìm kiếm tại hiện trường, nghi phạm đã lái xe bỏ trốn và va chạm với xe cảnh sát. Sau khi chiếc xe bị hư hỏng nặng và chết máy, nghi phạm nghi ngờ đã lẩn trốn vào khu vực rừng núi.

Thông tin cho biết, nghi phạm nghi là Sun Haijun (Tôn Hải Quân), 41 tuổi. Cảnh sát cũng đã công bố ảnh chụp trực diện khuôn mặt để phục vụ công tác truy bắt diện rộng.

Theo đưa tin từ Elephant News, vào ngày 4 tháng 11, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường cho biết nghi phạm trong vụ án hình sự nghiêm trọng tại huyện Thương Nam, tỉnh Thiểm Tây hiện vẫn đang lẩn trốn. Phạm vi tìm kiếm và bắt giữ hiện tập trung chủ yếu tại khu vực rừng núi gần thị trấn Thanh Sơn, huyện Thương Nam. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đang sử dụng drone để xác định vị trí của nghi phạm, đồng thời cảnh sát dẫn theo chó nghiệp vụ tiến hành tìm kiếm diện rộng, cùng với cán bộ địa phương chốt chặn tại các ngã rẽ.

Hình ảnh nghi phạm

Cảnh sát địa phương tiết lộ vụ án này khiến 3 người tử vong và 2 người bị thương, trong số nạn nhân tử vong có nữ giới và trong số người bị thương có nhân viên cảnh sát. Một số người dân sống gần đó cho biết, sáng ngày 4, hai nạn nhân đã được phát hiện tại một khu dân cư, còn một nạn nhân khác được phát hiện tại khu dân cư cách đó khoảng 2 km; các cửa hàng xung quanh vì lo ngại an toàn nên đã đóng cửa sớm.

Lực lượng tìm kiếm cho biết sau khi gây án, nghi phạm đã lái xe bỏ trốn, trên đường đi có va chạm với xe cảnh sát nhưng vẫn tiếp tục di chuyển, cuối cùng phải bỏ lại xe do hư hỏng nặng. Sáng ngày 4/11, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện chiếc xe bị bỏ lại gần đường Thương Vẫn và thôn Lý Gia Câu, sau đó lập tức mở rộng truy tìm sang các làng mạc và khu vực núi lân cận.

Được biết, khi một số nhân viên tìm kiếm vào thôn Lý Gia Câu để rà soát, họ nghe thấy tiếng người nói chuyện từ xa, sau đó nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu sẫm đang đi dọc theo rãnh núi về hướng Đông, vừa đi vừa nghe điện thoại, bên hông phải có vệt phản quang nghi là mang theo vật dụng bằng kim loại. Người này nhớ lại: "Tôi gọi anh ta, hỏi anh làm nghề gì, anh ta không đáp lại mà chỉ tiếp tục đi về phía trước. Khoảng 2-3 phút sau thì đi vào trong rừng." Sau khi so sánh hình ảnh, lực lượng chức năng bước đầu nhận định người đàn ông này chính là nghi phạm.

Cảnh sát đồng thời công bố ảnh chân dung của Sun Haijun: tóc ngắn, chiều cao trung bình, khi bỏ trốn mặc bộ vest màu xanh lam, quần jean và đi giày da màu đen, có mang theo dao và sở hữu nguy cơ tiếp tục gây án. Nhân viên làm việc tại khu dân cư có nạn nhân tử vong đề cập rằng giữa nghi phạm và các nạn nhân có mâu thuẫn từ trước, đây không phải là hành vi gây án ngẫu nhiên, tuy nhiên động cơ gây án cụ thể vẫn đang chờ cảnh sát làm rõ.

Nguồn: ETtoday